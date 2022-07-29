Кулеба про обстріл колонії в окупованій Оленівці: Закликаю всіх партнерів визнати РФ державою-терористом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів визнати Росію державою-терористом.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

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