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Новини Війна
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Кулеба про обстріл колонії в окупованій Оленівці: Закликаю всіх партнерів визнати РФ державою-терористом

тероризм

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародних партнерів визнати Росію державою-терористом.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли колонію в Оленівці та звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

Читайте: Третя спроба визнати РФ державою-спонсором тероризму може стати успішною, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

обстріл (28633) тероризм (2867) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+10
Может пора признать рашку вне действия Женевской конвенции? Эта страна давно не считает нужным соблюдать международные правила во всем. Это чистое ЗЛО!
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29.07.2022 15:12
+8
Правильно. Хоч Кулеба не мовчить, бо омбудсмен води в рот набрав.
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29.07.2022 15:08
+8
Хто дав наказ здатися в полон? Хто триндів про обмін?
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29.07.2022 15:17
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Правильно. Хоч Кулеба не мовчить, бо омбудсмен води в рот набрав.
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29.07.2022 15:08 Відповісти
это не так, но обращения в Красный крест и т.д. требует подготовки и времени.
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29.07.2022 15:10 Відповісти
Может пора признать рашку вне действия Женевской конвенции? Эта страна давно не считает нужным соблюдать международные правила во всем. Это чистое ЗЛО!
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29.07.2022 15:12 Відповісти
рашка просто срала на Женевскую конвенцию
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29.07.2022 15:37 Відповісти
Рашка уже даже не член совета ООН по правам человека. Єто конечно юридически еще никто не раскрутил, но там перспектива есть признать русских опасньіми инопланетянами, подлежащими уничтожению. Главное давить и не назьівать русских животньіми, потому что животньіе тоже защищеньі законодательством развитьіх стран.
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29.07.2022 15:38 Відповісти
Рашка вроде как из Женевской Конвенции еще несколько лет назад вышла
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29.07.2022 16:08 Відповісти
Россияне вы хуже террористов.Одни устроили геноцид,а остальные молчаливо одобряют,пидороссию надо после победы обнести колючкой сами с собой падлы шоб жили
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29.07.2022 15:14 Відповісти
да если они не выплатят компенсации за войну, разнести к **** и отобрать самим у них все по справедливости
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29.07.2022 15:25 Відповісти
Компенсации? ссср афганистану много выплатил? А с нашими чиновниками и юристами не только репараций не будет, так мы еще кацапам пособия платить будем из своих налогов, как немцы игилу. Там арестович уже говорил, что после победы нужно будет завезти минимум 300тыс ватников, для "культурного обмена", типа как на вчерашнем видео, и сегодняшнем продолжении.
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29.07.2022 15:56 Відповісти
что там гадать ***** азовцев казнил и решил обвинить ВСУ что они погибли при обстреле
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29.07.2022 15:15 Відповісти
Хто дав наказ здатися в полон? Хто триндів про обмін?
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29.07.2022 15:17 Відповісти
це довбане співтовариство міжнародне ще щось думає? Так їм ***** хочеться якнайшвидше санкції з орків зняти,щоб далі гешефти робити.Оленівка-це злочин,що волає про помсту до неба ! Що ще ці виродки мають зробити,щоб їх викинули нахрен з усіх структур і прирівняли до Ірану чи КНДР ?
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29.07.2022 15:33 Відповісти
ничего не думает, для спивтовариства украинцы не люди, а 5$ всегда 5$
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29.07.2022 15:58 Відповісти
Думаю,что и после ядерного удара по Украине они будут громко возмущаться,давать последнее китайское,но дальше этого дело не пойдёт
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29.07.2022 16:35 Відповісти
Може, спочатку Україна покаже приклад?
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29.07.2022 15:50 Відповісти
Для зелених рашка не країна терорист а сюзерен .
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29.07.2022 16:20 Відповісти
хто віддав наказ Азову здатися? хто з української влади підписав цей злочиний наказ?
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29.07.2022 16:45 Відповісти
 
 