Россия готовится запустить спутник-шпион для слежки за Украиной, - The Washington Post

Россия готовится запустить спутник-шпион. Он расширит возможности Ирана по наблюдению за военными целями на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, изначально РФ намерена использовать космический корабль для помощи своим собственным военным действиям в Украине.

Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило 9 августа дату запуска спутника, получившего название "Хайям".

Россия согласилась построить и запустить систему Канопус-V, которая будет включать камеру высокого разрешения, что даст Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг чувствительных объектов в Израиле и Персидском заливе.

"Но Иран может не сразу взять спутник под контроль. Россия, пытавшаяся достичь своих военных целей во время своего пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте"", – сообщает издание со ссылкой на источники.

Посольство России в Вашингтоне от комментариев отказалось.

Иран (2071) россия (96963) спутник (237)
+18
05.08.2022 10:39 Ответить
+16
Не стоит недооценивать врага. Спутник шпион довольно серьёзная вещь
05.08.2022 10:37 Ответить
+12
Вітання Ізраілю, хай і далі заглядає в дупу русні, а вона буде і далі допомогати ірану нищити Ізраіль
05.08.2022 10:42 Ответить
А у них ще є цей росгосподикосмос.? Бо на орбіті вони за рахунок американського екіпажу виживали. А тут цілу ракету-шпигун.
05.08.2022 10:33 Ответить
Для початку кацапське барахло повинне хоча б полетіти.
05.08.2022 10:35 Ответить
05.08.2022 10:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 Из десяти запусков с начала года 6 для нужд Минобороны...
05.08.2022 11:29 Ответить
Дыра в обшивке уже просверлена?
05.08.2022 12:57 Ответить
Если хватило синей изоленты, то может и выведут, но Израиль и США этому будут не рады....может и не взлететь носитель...
05.08.2022 10:36 Ответить
Бажаю вам отріцатєльного старту і підвищеної гравітації.
05.08.2022 10:37 Ответить
05.08.2022 10:39 Ответить
Ещё как бухал. Почитайте Тополя...
05.08.2022 12:13 Ответить
Опять гаечный ключ в трубопроводе забудут
05.08.2022 10:39 Ответить
05.08.2022 10:42 Ответить
Ізраїль нікому в дупу не заглядає, а Іран жодним чином Ізраїль не знищує (хоча таке бажання має).
Що ви хотіли сказати?
05.08.2022 10:45 Ответить
Ваня, отскочи.
Я с однодневными ботами в общение не вступаю.
З.Ы.
Товарищу прапорщику привет.
05.08.2022 11:00 Ответить
Вот и ладушки, Ванюша.
Захотел - прокомментировал, не захотел - все равно прокомментировал.
Свободный ведь человек.
Как там вас кормят на Савушкина?
Жара ведь стоит какая. Помои не прокисают?
Ну, всего тебе, Ваня.
И не забудь привет передать товарищу прапорщику.
05.08.2022 11:11 Ответить
Жодним чином не знищує? Ви на Московії знаходитесь?
05.08.2022 11:22 Ответить
Ні, до Московії я не маю стосунків, я вже багато років громадянин Ізраїлю. Тому я й пишу те, що є. Іран має велике бажання знищити Ізраїль, але між бажанням та його реалізацією лежить прірва.
А що ви маєте на увазі?
05.08.2022 11:33 Ответить
аятоллы всегда будут уничтожать и евреев и мусульман суннитов, и в мечтах и на деле. Отец и сын Асады тому пример, а они шииты
05.08.2022 11:35 Ответить
Подтяните матчасть.
Клан Асадов - алавиты, и это нечто на грани между исламом и христианством.
Только в последние пару лет, по политическим интересам, алавизм признали имеющим отношение к шиизму, но все же далеко не шиизм.
05.08.2022 11:48 Ответить
Хотіли сказати, чому Умань не бомбардують, адже дуже хочуть, договорняк з пулйом. Все що треба знати про прекрасних жидів, які погрожують моій глухонімий тітці бо вона не хоче продати їм хатку в ''зоне их интересов''
05.08.2022 11:41 Ответить
Так, тупо віджимає у гойїв, страдальці
05.08.2022 11:47 Ответить
Ну что евреи? Оно того стоило? Как я рад за израильских лохов
05.08.2022 10:44 Ответить
ruskij , niraduisa , tvaju ubegajushuju zhopu i tak vidno , bez vsjakih sputnikob ...🤣
05.08.2022 10:57 Ответить
Potseluy moyu ******
05.08.2022 11:12 Ответить
Одним більше, одним менше, не велика різниця.
05.08.2022 10:45 Ответить
Будемо тримати кулаки щоб ракета полетіла, як в протон м у 2013р!!!
05.08.2022 10:46 Ответить
"супутника, який отримав назву "Хайям" Джерело:

Ну чо! Вялікоскрєпна і істінно руzzька назва.

А шо, рогозін вже завершив будівництво батута?
05.08.2022 10:48 Ответить
То це так санкції працюють? Кацапи під санкціями можуть супутника-шпигуна зробити і вивести на орбіту. Така можливість створить нам додаткові проблеми.
05.08.2022 10:54 Ответить
Не дуже гарно це. І не смішно! Сподіватися на те, що не злетить безглуздо. Це не безпілотник і його не зіб'єш (ми точно не зіб'єм). У нас зараз із супутниковими розвідданими перевага перед zфашистами - нам допомогає Захід (США).
05.08.2022 11:09 Ответить
Якщо це відбудеться, то можна вже буде не блюрити фотки з влучанням ракет. Вони все і так побачать...
05.08.2022 11:29 Ответить
абсолютно не факт, спутник не будет на геостационарной орбите.
05.08.2022 12:09 Ответить
сина чекиста зняли, бо був нефартовий. останній раз запускали супутники, (десь 40 штук) вантаж не вийшов на орбіту, може і цей не вийде, зарано почали бовкати.
05.08.2022 11:41 Ответить
Коли вже цим клятим москалям повилазить підглядати за нами ? 😡

05.08.2022 11:42 Ответить
За допомогою батута будуть запускати?
05.08.2022 11:43 Ответить
Кацапи й космос засеруть якщо їх вчасно не денаціфікувати!
05.08.2022 11:51 Ответить
100% засеруть , так як вони в цьому , неперевершені тварюки 😠
05.08.2022 12:33 Ответить
потрібно спутник зробити що нищить такі сателіти ...
05.08.2022 12:54 Ответить
Бажаю цьому кацапському недосупутнику впасти на кремль
05.08.2022 13:29 Ответить
З батута.
05.08.2022 13:57 Ответить
Там вся начинка китайская (не защищенная), прожарить это спутник "электронной пушкой-микроволновкой" и всех делов!
05.08.2022 13:58 Ответить
05.08.2022 14:01 Ответить
05.08.2022 14:10 Ответить
А робот Хведя?
05.08.2022 14:14 Ответить
Китайский микросхемы и б/ушный фотоаппарат Nikon полетят в космос. Большое достижение. Кстати а зачем им еще один спутник-шпион, у них же типо уже есть. и много....
05.08.2022 14:36 Ответить
Сбить к ******, случайно. ПС. Типа бухой пвошник как у палатенцегаловых.
05.08.2022 14:57 Ответить
Ребятам из газеты нужно зайти на цензор, почитать местных комментаторов и понять что нет никакой необходимости в спутнике-шпионе, офис президента изрыт кротами, это абсурд запуск шпиона в космос когда уже есть шпионы непосредственно в окружении Зеленского. Короче говоря кто-то врёт, газета или комментаторы, это другой вопрос.
05.08.2022 23:45 Ответить
как не нужен? а химарс найти где стоит и звездануть по нему? офис продает генеральные планы о наступлении , а положение химарса сложнее, тут нижестоящие командиры могут быть патриотами.
06.08.2022 00:12 Ответить
Дядя ты что головой поехал, химрас это аналог урагана, для таго чтобы уничтожить пол дюжины "катюш" запускать специальный спутник, когда их и так пруд пруди.
06.08.2022 00:25 Ответить
и откуда в росии камера выского разрешения? через китаезов купили а те в свою очередь получили технологию даром от байдена-клинтон-бушев продажных китайских холуев. ненавижу продажных скотов.
06.08.2022 00:10 Ответить
 
 