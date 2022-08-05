Россия готовится запустить спутник-шпион для слежки за Украиной, - The Washington Post
Россия готовится запустить спутник-шпион. Он расширит возможности Ирана по наблюдению за военными целями на Ближнем Востоке.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post, изначально РФ намерена использовать космический корабль для помощи своим собственным военным действиям в Украине.
Российское космическое агентство "Роскосмос" объявило 9 августа дату запуска спутника, получившего название "Хайям".
Россия согласилась построить и запустить систему Канопус-V, которая будет включать камеру высокого разрешения, что даст Тегерану беспрецедентные возможности, включая почти непрерывный мониторинг чувствительных объектов в Израиле и Персидском заливе.
"Но Иран может не сразу взять спутник под контроль. Россия, пытавшаяся достичь своих военных целей во время своего пятимесячного нападения на Украину, сообщила Тегерану, что планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше для усиления наблюдения за военными целями в этом конфликте"", – сообщает издание со ссылкой на источники.
Посольство России в Вашингтоне от комментариев отказалось.
Що ви хотіли сказати?
Я с однодневными ботами в общение не вступаю.
З.Ы.
Товарищу прапорщику привет.
Захотел - прокомментировал, не захотел - все равно прокомментировал.
Свободный ведь человек.
Как там вас кормят на Савушкина?
Жара ведь стоит какая. Помои не прокисают?
Ну, всего тебе, Ваня.
И не забудь привет передать товарищу прапорщику.
А що ви маєте на увазі?
Клан Асадов - алавиты, и это нечто на грани между исламом и христианством.
Только в последние пару лет, по политическим интересам, алавизм признали имеющим отношение к шиизму, но все же далеко не шиизм.
Ну чо! Вялікоскрєпна і істінно руzzька назва.
А шо, рогозін вже завершив будівництво батута?