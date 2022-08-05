УКР
Росія готується запустити супутник-шпигун для стеження за Україною, - The Washington Post

супутник

Росія готується запустити супутник-шпигун. Він розширить можливості Ірану щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, спочатку РФ має намір використовувати космічний корабель для допомоги своїм власним військовим діям в Україні.

Російське космічне агентство "Роскосмос" оголосило 9 серпня дату запуску супутника, який отримав назву "Хайям".

Росія погодилася побудувати та запустити систему Канопус-V, яка включатиме камеру високої роздільної здатності, що дасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг чутливих об’єктів в Ізраїлі та Перській затоці.

"Але Іран може не відразу взяти супутник під контроль. Росія, яка намагалася досягти своїх військових цілей під час свого п’ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в цьому конфлікті", - повідомляє видання із посиланням на джерела.

Посольство Росії у Вашингтоні від коментарів відмовилося.

Читайте: РФ та Іран підписали угоду про ремонт російських літаків та постачання комплектуючих

Іран (2328) росія (67333) супутник (311)
+18
05.08.2022 10:39 Відповісти
+16
Не стоит недооценивать врага. Спутник шпион довольно серьёзная вещь
05.08.2022 10:37 Відповісти
+12
Вітання Ізраілю, хай і далі заглядає в дупу русні, а вона буде і далі допомогати ірану нищити Ізраіль
05.08.2022 10:42 Відповісти
А у них ще є цей росгосподикосмос.? Бо на орбіті вони за рахунок американського екіпажу виживали. А тут цілу ракету-шпигун.
05.08.2022 10:33 Відповісти
Для початку кацапське барахло повинне хоча б полетіти.
05.08.2022 10:35 Відповісти
Не стоит недооценивать врага. Спутник шпион довольно серьёзная вещь
05.08.2022 10:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 Из десяти запусков с начала года 6 для нужд Минобороны...
05.08.2022 11:29 Відповісти
Дыра в обшивке уже просверлена?
05.08.2022 12:57 Відповісти
Если хватило синей изоленты, то может и выведут, но Израиль и США этому будут не рады....может и не взлететь носитель...
05.08.2022 10:36 Відповісти
Бажаю вам отріцатєльного старту і підвищеної гравітації.
05.08.2022 10:37 Відповісти
05.08.2022 10:39 Відповісти
Ещё как бухал. Почитайте Тополя...
05.08.2022 12:13 Відповісти
Опять гаечный ключ в трубопроводе забудут
05.08.2022 10:39 Відповісти
Вітання Ізраілю, хай і далі заглядає в дупу русні, а вона буде і далі допомогати ірану нищити Ізраіль
05.08.2022 10:42 Відповісти
Ізраїль нікому в дупу не заглядає, а Іран жодним чином Ізраїль не знищує (хоча таке бажання має).
Що ви хотіли сказати?
05.08.2022 10:45 Відповісти
Ваня, отскочи.
Я с однодневными ботами в общение не вступаю.
З.Ы.
Товарищу прапорщику привет.
05.08.2022 11:00 Відповісти
Вот и ладушки, Ванюша.
Захотел - прокомментировал, не захотел - все равно прокомментировал.
Свободный ведь человек.
Как там вас кормят на Савушкина?
Жара ведь стоит какая. Помои не прокисают?
Ну, всего тебе, Ваня.
И не забудь привет передать товарищу прапорщику.
05.08.2022 11:11 Відповісти
Жодним чином не знищує? Ви на Московії знаходитесь?
05.08.2022 11:22 Відповісти
Ні, до Московії я не маю стосунків, я вже багато років громадянин Ізраїлю. Тому я й пишу те, що є. Іран має велике бажання знищити Ізраїль, але між бажанням та його реалізацією лежить прірва.
А що ви маєте на увазі?
05.08.2022 11:33 Відповісти
аятоллы всегда будут уничтожать и евреев и мусульман суннитов, и в мечтах и на деле. Отец и сын Асады тому пример, а они шииты
05.08.2022 11:35 Відповісти
Подтяните матчасть.
Клан Асадов - алавиты, и это нечто на грани между исламом и христианством.
Только в последние пару лет, по политическим интересам, алавизм признали имеющим отношение к шиизму, но все же далеко не шиизм.
05.08.2022 11:48 Відповісти
Хотіли сказати, чому Умань не бомбардують, адже дуже хочуть, договорняк з пулйом. Все що треба знати про прекрасних жидів, які погрожують моій глухонімий тітці бо вона не хоче продати їм хатку в ''зоне их интересов''
05.08.2022 11:41 Відповісти
Так, тупо віджимає у гойїв, страдальці
05.08.2022 11:47 Відповісти
Ну что евреи? Оно того стоило? Как я рад за израильских лохов
05.08.2022 10:44 Відповісти
ruskij , niraduisa , tvaju ubegajushuju zhopu i tak vidno , bez vsjakih sputnikob ...🤣
05.08.2022 10:57 Відповісти
Potseluy moyu ******
05.08.2022 11:12 Відповісти
Одним більше, одним менше, не велика різниця.
05.08.2022 10:45 Відповісти
Будемо тримати кулаки щоб ракета полетіла, як в протон м у 2013р!!!
05.08.2022 10:46 Відповісти
"супутника, який отримав назву "Хайям" Джерело:

Ну чо! Вялікоскрєпна і істінно руzzька назва.

А шо, рогозін вже завершив будівництво батута?
05.08.2022 10:48 Відповісти
То це так санкції працюють? Кацапи під санкціями можуть супутника-шпигуна зробити і вивести на орбіту. Така можливість створить нам додаткові проблеми.
05.08.2022 10:54 Відповісти
Не дуже гарно це. І не смішно! Сподіватися на те, що не злетить безглуздо. Це не безпілотник і його не зіб'єш (ми точно не зіб'єм). У нас зараз із супутниковими розвідданими перевага перед zфашистами - нам допомогає Захід (США).
05.08.2022 11:09 Відповісти
Якщо це відбудеться, то можна вже буде не блюрити фотки з влучанням ракет. Вони все і так побачать...
05.08.2022 11:29 Відповісти
абсолютно не факт, спутник не будет на геостационарной орбите.
05.08.2022 12:09 Відповісти
сина чекиста зняли, бо був нефартовий. останній раз запускали супутники, (десь 40 штук) вантаж не вийшов на орбіту, може і цей не вийде, зарано почали бовкати.
05.08.2022 11:41 Відповісти
Коли вже цим клятим москалям повилазить підглядати за нами ? 😡

05.08.2022 11:42 Відповісти
За допомогою батута будуть запускати?
05.08.2022 11:43 Відповісти
Кацапи й космос засеруть якщо їх вчасно не денаціфікувати!
05.08.2022 11:51 Відповісти
100% засеруть , так як вони в цьому , неперевершені тварюки 😠
05.08.2022 12:33 Відповісти
потрібно спутник зробити що нищить такі сателіти ...
05.08.2022 12:54 Відповісти
Бажаю цьому кацапському недосупутнику впасти на кремль
05.08.2022 13:29 Відповісти
З батута.
05.08.2022 13:57 Відповісти
Там вся начинка китайская (не защищенная), прожарить это спутник "электронной пушкой-микроволновкой" и всех делов!
05.08.2022 13:58 Відповісти
05.08.2022 14:01 Відповісти
05.08.2022 14:10 Відповісти
А робот Хведя?
05.08.2022 14:14 Відповісти
Китайский микросхемы и б/ушный фотоаппарат Nikon полетят в космос. Большое достижение. Кстати а зачем им еще один спутник-шпион, у них же типо уже есть. и много....
05.08.2022 14:36 Відповісти
Сбить к ******, случайно. ПС. Типа бухой пвошник как у палатенцегаловых.
05.08.2022 14:57 Відповісти
Ребятам из газеты нужно зайти на цензор, почитать местных комментаторов и понять что нет никакой необходимости в спутнике-шпионе, офис президента изрыт кротами, это абсурд запуск шпиона в космос когда уже есть шпионы непосредственно в окружении Зеленского. Короче говоря кто-то врёт, газета или комментаторы, это другой вопрос.
05.08.2022 23:45 Відповісти
как не нужен? а химарс найти где стоит и звездануть по нему? офис продает генеральные планы о наступлении , а положение химарса сложнее, тут нижестоящие командиры могут быть патриотами.
06.08.2022 00:12 Відповісти
Дядя ты что головой поехал, химрас это аналог урагана, для таго чтобы уничтожить пол дюжины "катюш" запускать специальный спутник, когда их и так пруд пруди.
06.08.2022 00:25 Відповісти
и откуда в росии камера выского разрешения? через китаезов купили а те в свою очередь получили технологию даром от байдена-клинтон-бушев продажных китайских холуев. ненавижу продажных скотов.
06.08.2022 00:10 Відповісти
 
 