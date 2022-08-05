Росія готується запустити супутник-шпигун для стеження за Україною, - The Washington Post

Росія готується запустити супутник-шпигун. Він розширить можливості Ірану щодо стеження за військовими цілями на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, спочатку РФ має намір використовувати космічний корабель для допомоги своїм власним військовим діям в Україні.

Російське космічне агентство "Роскосмос" оголосило 9 серпня дату запуску супутника, який отримав назву "Хайям".

Росія погодилася побудувати та запустити систему Канопус-V, яка включатиме камеру високої роздільної здатності, що дасть Тегерану безпрецедентні можливості, включаючи майже безперервний моніторинг чутливих об’єктів в Ізраїлі та Перській затоці.

"Але Іран може не відразу взяти супутник під контроль. Росія, яка намагалася досягти своїх військових цілей під час свого п’ятимісячного нападу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в цьому конфлікті", - повідомляє видання із посиланням на джерела.

Посольство Росії у Вашингтоні від коментарів відмовилося.

