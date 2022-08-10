Россияне учатся работать с иранскими беспилотниками, - CNN

Российские специалисты несколько недель назад приступили к обучению работе с беспилотниками в Иране. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на представителя правительства США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"В последние несколько недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил представитель США CNN.

По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.

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Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Россия обратилась к Ирану за помощью: просит предоставить сотни беспилотников (в том числе боевые) для войны в Украине.

Иран после этого сообщил, что еще не продавал никаких беспилотников и обещал не делать этого и дальше.

Позже Салливан заявил, что российские чиновники в течение последнего месяца, по меньшей мере, два раза посещали аэродром в Иране, посмотреть на беспилотники, которые РФ хочет приобрести для использования в войне против Украины.

При этом Белый дом по состоянию на конец июля не располагал информацией о поставках иранских беспилотников в РФ.

Украина призвала Иран не помогать оккупантам оружием.