Россияне учатся работать с иранскими беспилотниками, - CNN
Российские специалисты несколько недель назад приступили к обучению работе с беспилотниками в Иране. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы.
Об этом сообщает CNN с ссылкой на представителя правительства США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"В последние несколько недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил представитель США CNN.
По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Россия обратилась к Ирану за помощью: просит предоставить сотни беспилотников (в том числе боевые) для войны в Украине.
Иран после этого сообщил, что еще не продавал никаких беспилотников и обещал не делать этого и дальше.
Позже Салливан заявил, что российские чиновники в течение последнего месяца, по меньшей мере, два раза посещали аэродром в Иране, посмотреть на беспилотники, которые РФ хочет приобрести для использования в войне против Украины.
При этом Белый дом по состоянию на конец июля не располагал информацией о поставках иранских беспилотников в РФ.
Украина призвала Иран не помогать оккупантам оружием.
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То ж це не тільки остання ознака що рф купує у ірана безпілотніки, це ще й остання ознака що іранці СПЕЦІАЛЬНО збили наш літак, вбили людей. І всі їх ніби вибачення і обіцянки до дупи.
Вторичные санкции должны быть на китайские компании, поставляющие чипы и другую электронику для их авиации
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/
Самые опасные дроны Ирана и что о них известно: Шахед-129, Шахед-191, Фотрос (видео)
https://focus.ua/digital/522868-samye-opasnye-drony-irana-shahed-129-i-shahed-191-chto-o-nih-izvestno