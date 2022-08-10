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Россияне учатся работать с иранскими беспилотниками, - CNN

іран,безпідотник

Российские специалисты несколько недель назад приступили к обучению работе с беспилотниками в Иране. Это стало последним признаком того, что Россия намерена приобрести у Ирана эти системы.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на представителя правительства США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"В последние несколько недель российские официальные лица проводили тренировки в Иране в рамках соглашения о передаче БПЛА из Ирана в Россию", - сообщил представитель США CNN.

По его словам, разведданные о тренировках недавно были рассекречены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран отрицает, что предоставит возможность России пользоваться своим спутником-шпионом

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 12 июля заявил, что Россия обратилась к Ирану за помощью: просит предоставить сотни беспилотников (в том числе боевые) для войны в Украине.

Иран после этого сообщил, что еще не продавал никаких беспилотников и обещал не делать этого и дальше.

Позже Салливан заявил, что российские чиновники в течение последнего месяца, по меньшей мере, два раза посещали аэродром в Иране, посмотреть на беспилотники, которые РФ хочет приобрести для использования в войне против Украины.

При этом Белый дом по состоянию на конец июля не располагал информацией о поставках иранских беспилотников в РФ.

Украина призвала Иран не помогать оккупантам оружием.

беспилотник (3738) Иран (1825) россия (96095) дроны (4074)


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Топ комментарии
+39
Кремлівські фашисти не зупиняться , якщо ми їх не зупинимо 😠
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10.08.2022 07:07
+17
Иранским ******** верить- себя не уважать!
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10.08.2022 08:19
+16
Іран бере на озброєння кацапську несознанку... А нас там нєт, а потім , а ви докажитє....
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10.08.2022 07:21
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Кремлівські фашисти не зупиняться , якщо ми їх не зупинимо 😠
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10.08.2022 07:07 Ответить
Нехай ізраільтяні *********** завод по виробництву цих безпілотників і усе буде ок.
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10.08.2022 11:12 Ответить
Іран бере на озброєння кацапську несознанку... А нас там нєт, а потім , а ви докажитє....
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10.08.2022 07:21 Ответить
Иранским ******** верить- себя не уважать!
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10.08.2022 08:19 Ответить
невірні, тому і невірні, що не тримають данного слова, порушують те, що обіцяли.
То ж це не тільки остання ознака що рф купує у ірана безпілотніки, це ще й остання ознака що іранці СПЕЦІАЛЬНО збили наш літак, вбили людей. І всі їх ніби вибачення і обіцянки до дупи.
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10.08.2022 09:27 Ответить
Впевнений, що літак збили специ мордора щоб під шумок повернути сонцеликого з Оману, й заодно показати найвеличнішому глибину многахадовачек.
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10.08.2022 10:48 Ответить
Кацапи іранську техніку не освоять, там 6 намазів треба в день робити, інакше вона не спрацює
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10.08.2022 11:35 Ответить
Бормолеи сами нарываются на вторичные санкции от штатов. Как только наши собьют иранский безпилотник, сразу предоставят обломки штатам, и тогда я не завидую бормолеям.
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10.08.2022 07:27 Ответить
докази вже збирають, навіть обломки не ************. але так, нехай збивають і чим по-більше.
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10.08.2022 09:29 Ответить
Они Штатами уже давно спонсорами терроризма признаны. Вторичные санкции на Иран не дадут никакого эффекта.
Вторичные санкции должны быть на китайские компании, поставляющие чипы и другую электронику для их авиации
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10.08.2022 10:02 Ответить
І як тобі вдалось в Іспанії дістати боярішнік?
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10.08.2022 10:05 Ответить
"ТІ ЛЮДИ" вже казали що вони не збивали наш літак з пасажирами у Тегерані Поки доказами не "приперли до стінки"! Це ти ЇМ пропонуєш вірить?
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10.08.2022 10:19 Ответить
Это низкосортная кацапская троляка, зарегистрировавшаяся вчера и пишущая с прокси с савушкино
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10.08.2022 10:45 Ответить
Они здоровые и допотопные так что их легко собьют,там более если сбивали маленькие Орланы.
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10.08.2022 07:34 Ответить
А що за характеристики у іранських безпілотників?
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10.08.2022 08:20 Ответить
ніхто толком не зна, і тому так неприємно. Але він ніби 8 м довжиною і 16 м розмах крил, тобто міні-літак, технології всі з...ні у "гнилого" Заходу, ну а в кого ще?
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10.08.2022 09:32 Ответить
Грозев когда-то делал расследование по их беспилотной авиации.
https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/ https://ru.bellingcat.com/novosti/mena/2021/05/24/persian-posturing-irans-drone-fleet-seen-from-space-ru/

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10.08.2022 10:04 Ответить
Іран звісно не відмовиться від випробувань в реальних бойових умовах.
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10.08.2022 11:54 Ответить
перси як і кацапи підлі, брехливі!
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10.08.2022 08:23 Ответить
Дадут не дадут, будет не будет, детский сад ей богу. Веры нет не лаптенигим, не этим "недо детям аляха" !!!
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10.08.2022 08:46 Ответить
Вряд ли им это уже поможет, но ситуация не приятная.
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10.08.2022 09:19 Ответить
так відразу було зрозуміло що дадуть, але наші зєлєбобікі в черговий раз вірять в якусь дічь...необучаємі
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10.08.2022 09:39 Ответить
Может теперь Израиль нам больше будет помощь оказывать, учитывая возможность испытать свои средства ПВО против беспилотников своего наиболее вероятного противника...
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10.08.2022 09:40 Ответить
Ой вы наивный, Израиль же ясно сказал, что их "купол" эффективен против палестинских самодельных ракет, против ракет из уважаемой Израилем Роиссии этот "купол" совершенно не эффективен, так что давайте не будем делать Израилю нервы !
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10.08.2022 10:54 Ответить
смехдержава в Ірану клянчуть беспілотники Деж ваші хвальоні технології,гіперзвуки,Анало Говнети і 100 тисяч махів с непредсказуємим польотом?)))
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10.08.2022 09:44 Ответить
"В 2011 году иранцами был успешно https://militarywatchmagazine.com/article/iran-hacked-stealthiest-aircraft-RQ170-setback атакован Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, управляемый ЦРУ. В итоге аппарат был разобран, изучен и затем послужил прототипом для создания целойhttps://www.theguardian.com/world/2016/oct/01/iran-builds-thunderbolt-drone серии беспилотников, таких как "разведчик" Saegheh и "штурмовик" Shahed 171. Издание сообщает, что Saegheh неоднократно пытались сбить израильские военные с помощью американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, но сделать этого не удавалось, пока наконец его не сбили артиллерийским огнем с близкого расстояния, когда он перестал быть "невидимым" для наземных систем обнаружения.

Самые опасные дроны Ирана и что о них известно: Шахед-129, Шахед-191, Фотрос (видео)

https://focus.ua/digital/522868-samye-opasnye-drony-irana-shahed-129-i-shahed-191-chto-o-nih-izvestno
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10.08.2022 09:44 Ответить
от сучі діти!
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10.08.2022 10:05 Ответить
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10.08.2022 10:18 Ответить
Штатам треба дати адекватну відповідь - Іран це їх зона відповідальності
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10.08.2022 10:42 Ответить
орлята учатся летать
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10.08.2022 10:59 Ответить
Бий їх сила Божа
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10.08.2022 11:22 Ответить
лаптеногие аятоллы-адская смесь....
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10.08.2022 12:07 Ответить
кому это они салютуют? на беспилотнике, вроде, шапки нет.
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10.08.2022 12:36 Ответить
ну и кто из них на фотке из *********?. Все чёрненькие.
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10.08.2022 13:09 Ответить
да фото просто иллюстративное, лаптеносцев никто не выложит в сеть (пока во всякомслучае)
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10.08.2022 13:46 Ответить
Америка, Британія й іньші нормальні країни мають приєднатися до України й таки нарешті розх#ярити ці теранійські нелюдські режими рф, Іран, сірія й т.п., схоже усе їде до того, час настав.... схоже.
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10.08.2022 13:59 Ответить
зло всього світу обєдналось проти України, поки захід жує соплі
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10.08.2022 15:10 Ответить
 
 