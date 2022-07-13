РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5080 посетителей онлайн
Новости Война
14 581 84

Иран не продавал РФ беспилотники, - Тегеран

іран

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

В МИДе Ирана заверили, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

Отвечая на вопросы СМИ о таких высказываниях, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время по этому поводу не произошло никаких конкретных событий", - добавил он.

По его словам, позиция Тегерана относительно войны РФ против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".

Читайте: 19 июля Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране, - Песков

беспилотник (3559) Иран (1781) россия (95413) дроны (3868)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan

Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11
+26
значит продавав
показать весь комментарий
13.07.2022 12:10
+22
Доверия Ирану нет, надо ждать что скажет разведка США
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит продавав
показать весь комментарий
13.07.2022 12:10 Ответить
Побачимо, якщо будуть використані, одразу стане ясно.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11 Ответить
Там не тільки продати,а і навчити користувача. Це кинеться в очі. Те що хтось приватно зброю передає,то таке може бути
показать весь комментарий
13.07.2022 12:12 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2022 12:36 Ответить
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan

Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11 Ответить
Це відомий факт,потрібні негайні економічні санкції проти КНР бо вона не тільки краде інтелектуальну власність США а ще постачає електронні компоненти країнам терористам ірану,північній кореї,росії тощо.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:16 Ответить
Китай, Иран и РФ уже давно заодно. Китай хочет доминировать на дальнем востоке включая, Иран на ближнем а РФ в Европе. В США это прекрасно понимают по этому участились визиты в Индию и Аравию.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:40 Ответить
Доверия Ирану нет, надо ждать что скажет разведка США
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11 Ответить
Запаребріком нема своїх аналоговнетів?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:11 Ответить
140 млн анало-говнетов
показать весь комментарий
13.07.2022 12:14 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2022 12:18 Ответить
Іран-країна терорист ,яка як і росія збиває цивільні літаки!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:13 Ответить
Але навіть вони відхрещуються від співпраці з терорашою.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:18 Ответить
Не выдхрещуються, а приховують. Нажаль, Іран давно хоче отримати свою ядерну зброю, і раша може їм її надати.
показать весь комментарий
13.07.2022 18:43 Ответить
Салливан такая же консерва фсб-шная как и многие у нас в Уряде, с чего єто вдруг искатель мира с путлером разбрасівает версии про Иран? В єтой ситуации можно больше верить муллам. Они хотят побістрее снять санкции и продавать нефть, а кацапії єто очень не вігодно.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:15 Ответить
та в приватном порядке передали. вагнер вагнеру о#ко не выклюет.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:16 Ответить
обоє рябоє
показать весь комментарий
13.07.2022 12:17 Ответить
офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку... можуть бути такі варіанти: 1 подарував, 2 продав, але неофіційно, 3 продав офіційно, але бреше...
показать весь комментарий
13.07.2022 12:18 Ответить
4 Бартер на ядерну боєголовку.
показать весь комментарий
13.07.2022 18:44 Ответить
Есть еще один вариант. Салливан соврал. Потому что он замешен в этом скандале с Ермаком и теперь пытается перевести внимание. У меня такое подозрение было сначала. Короче, тактика отвлечения внимания.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:21 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но сама идея что двести беспилотников могут сильно повлиять на боевые действия мне кажется неуместной. Тем более что наши военные признают, что русские беспилотники вместер с артой это то что им мешает прямо сейчас, так что ничего особо в этом не измениться.

Так что это было манипуляцией, даже если они их и передали. Это как бы техничная деталь и то что заявление появилось когда Спартц сказала про Салливана может быть больше чем просто совпадением.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:25 Ответить
И да. Нам надо вынести их арту, тогда беспилотники будут бесполезны. Так как арта это кошмар. Хотя были рассуждения что беспилотники могут охотиться за Хаймерсами, так что могу ошибаться.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:26 Ответить
а "саліван єрмак" поясни будь-ласка якщо в темі, бо мало розумію шо там було
показать весь комментарий
13.07.2022 12:25 Ответить
Короче, Спартц говорила что Саливан работает с Ермаком и это опасно для США. Она как бы упирает на неправильную политику США. Вообще у нас на эту историю смотрят через призму "Спартц трампистка или Спартц против ОП", но речь в первую очередь об изменении политики, которую курирует видимо Саливан.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:27 Ответить
а політика салівана на що направлена? на переговори з кремлядями? чи за шо він топить?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:29 Ответить
Я понятия не имею. Спартц хочет давать больше оружия. Она об этом постоянно говорит. И говорит что этому мешает Ермак.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:33 Ответить
там ще ж була якась група єлдак-саліван вроде, але теж нічого конкретного не чув про це
показать весь комментарий
13.07.2022 12:34 Ответить
не вірю, іран такі ж террористи як рашка
показать весь комментарий
13.07.2022 12:23 Ответить
Иран финансирует терроризм по всему Ближнему Востоку. Это реально Россия в миниатюре. Если Россия поддерживает радикалов в Европе и Америке, то Иран такое же делает на ближнем востоке уже сорок лет.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:34 Ответить
И кого Израиль финансирует?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:40 Ответить
Емм, нагадаю, що саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада змінилася шляхом перевороту, скинувши прогресивного прозахідного правителя.
Саме в Ірані внаслідок перевороту до влади прийшла ісламська вата, яка вирішила скасувати всі прогресивні перетворення і "вєрнуть всьо в зад" в Середньовіччя!
Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада заборонила алкоголь (за це можна в тюрму сісти) і змушує жінок ходити у хустках. Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, жінки не можуть бути на пляжах у купальниках (хоча при шаху в 70-х це було дозволено - Іран тоді був як Туреччина). Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, забороняють купу рок-груп і голівудських фільмів.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:46 Ответить
Моя знайома була там торік, її постійно змушували хустку надягати. А ще у нас в універі училися дівчата з Ірану - для них Київ був ковтком свободи. Вони тут і татухи набили, і по клубах ходили!
Мені плювати на Ізраїль, але Іран- це КОНЧЕНА країна!
У 70-х Іран був як Туреччина - світська країна, де можна пити алкоголь, слухати ******* музику і тд. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом через численні бари, казино і клуби!
От що треба мати в голові, щоб відмовитися від всього цього на користь шаріату і паранджі?
Чувак, ти іпонутий, якщо тобі це подобабється!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:59 Ответить
Іран - прекрасна країна? Оце в людини стандарти)
показать весь комментарий
13.07.2022 14:23 Ответить
Щодо жінок,це просто смішно.Хто побудував завод на паРаші по виробництву бпл та надав технології,які тепер вбивають українців?Іран чи Ісраїль???
показать весь комментарий
13.07.2022 12:57 Ответить
В Иране есть полиция морали, которая ездит по городам и ловит женщин, которые осмеливаются ходить без головного убора. Это вызывает возмущение у иранок, так как это не свойственно их культуре. Вообще я еще в середине двухтысячных смотрел документальный фильм про Иран какой-то французский. Там обычная иранская семья и мать семейства возмущалась, что вот какого хера она должна это делать и только дома можно ходить как ей хочется. И родные её поддерживали.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:03 Ответить
Маячня повна,кожен ходить як бажає,до речі жінки в них дуже красиві,а українка яку я зустрів у Тегерані,яка вийшла заміж за іранця,мені сказала,що ніде так безпечно себе не почувала як жінка,тому всю цю вигадану маячню не пишіть мені,бо я там був і все бачив.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:10 Ответить
Погугли если не веришь. То что иранки красивые никто не спорит.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:11 Ответить
збив український пасажирський літак ! цього не достатньо ?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:57 Ответить
не бреши, то кацапи збили ! в Скнилові теж кацапня попрацювала .
показать весь комментарий
13.07.2022 13:09 Ответить
Мы признали вину и выплатили компенсацию
показать весь комментарий
13.07.2022 13:09 Ответить
"...офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку..."
А неофіційний?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:24 Ответить
Іран може офіційно продати безпілотники через третіх осіб, тобто ми рашці не продавали, а те, що їм відпродали покупці Х, ми не при чому.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:25 Ответить
Те що вони не продають відкрито, теж дуже важливий факт.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:29 Ответить
Іран країна яка має тисячолітню культуру та історію,і ганьбити себе не буде,заспокойтесь панове, якщо вони говорять ні,то це означає ні,а не так як у нас чи на паРаші.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:33 Ответить
Вони казали, що літак не збивали спочатку... І визнали лише, коли докази були явні!
показать весь комментарий
13.07.2022 13:01 Ответить
У ваших фантазіях це відбувалось.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:05 Ответить
І де вас таких правовірних роблять? 😄
показать весь комментарий
13.07.2022 14:29 Ответить
"офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку". А не офіційний Тегеран що каже?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:33 Ответить
Цей факт можна приховувати до першого збитого. А
показать весь комментарий
13.07.2022 12:35 Ответить
Иран такой же Скотостан...только без Мавзолея чЛенина...
А може вже й збудували мавзолейцер аятолле Хомейни..
показать весь комментарий
13.07.2022 12:42 Ответить
Ісраїль надав паРаші технології по безпілотникам,побудував завод,зараз ця зброя використовується у війні,що мовчимо панове???А тут якийсь гусь щось ляпнув,і всі піджидки заволали айяяй.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:44 Ответить
По моим сведениям Иран кустарно производит четыре вида безпилотников...срисованных у самих рабZeянцев...общее количество около 350 штук..
показать весь комментарий
13.07.2022 12:46 Ответить
Ето очень скоро выяснится когда собьем.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:47 Ответить
Думаєш там великими літерами буде написано "Made in Iran"? Там начинка забугорна, вони навіть конденсаторів не роблять.
показать весь комментарий
13.07.2022 14:40 Ответить
По-перше, іранські безпілотники - це вже смішно з їх технологіями! Хто бачив іранські тачки Саманд, той зрозуміє, бо Лайнос порівняно з ними- шо Мазераті... Думаю, там безпілотники рівня кацапського орлана, якщо не гірші!

По-друге, якщо у іранців є хоч трохи мізків, то вони мали б розуміти, що зараз легше і вигідніше домовитися із Заходом, вернутися до ядерної угоди Обами і заробляти мільярди на нафті, а не сотні тисяч на безпілотниках!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:49 Ответить
Одні з найкращих у світі безпілотники,ви хоч вивчайте те чому даєте оцінки,а який у нас ******** автомобіль є?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:53 Ответить
По найкращі у світі - дуже смішно... Іранвські ВПС досі літають на старезних Ф-14, які американці ще шаху поставляли. Якщо не знаєш, то Ф-14 - це ще з першого Топ Гану літачок!
І так, Саманд - не іранський автомобіль, це ліцензійна копія Пежо 405 1989 року! Навіть наш Лайнос створений у 1997...
показать весь комментарий
13.07.2022 12:56 Ответить
Про бпла іранські є стаття, шукайте і читайте,потім пишіть.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:01 Ответить
Логично, США и ЕС обсуждают с Ираном ослабление санкций, поставка иранской нефти в Европу выгодна и ЕС, и Ирану. Ирану это выгодней чем продажа беспилотников России, а оба действия вряд ли совместимы...
показать весь комментарий
13.07.2022 12:53 Ответить
Украина получила уникальные гаубицы РzH 2000...на сегодня считается лучшей в Мире..
Каже спец по вооружениям Олег Катков...
показать весь комментарий
13.07.2022 12:56 Ответить
За сбитый самолет МАУ ничего не хочешь рассказать?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:57 Ответить
Так они взяли вину на себя, чего ещё надо?
показать весь комментарий
13.07.2022 13:13 Ответить
Офiцiйний Тегеран не продавав, а неофiцiйний? - А це вже бiзнес, панове.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:07 Ответить
Тегеран ядреную бомбу взамен хотел, но Володя зассал.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:11 Ответить
Не зассал он... Просто наполнил банку для сбора мочи, превысив норматив по времени.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:23 Ответить
Володя не очень умный, но зачатки ума всё-таки есть. Даже он понял, что Моссад это не его рукожопое ФСБ и другое ГРУ. Шею свернут быстро за такое.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:29 Ответить
Да-да не передавал, как и не сбивал наш гражданский самолет
показать весь комментарий
13.07.2022 13:14 Ответить
Там у таджиків є завод, вони надають їх кацапії
показать весь комментарий
13.07.2022 13:18 Ответить
Иран изготовляет конкурентоспособные беспилотники, в том числе ударный, который превосходит по большинству показателей Байрактар.
Если официальное лицо в Иране говорит, что не поставляли, этому можно верить ибо в отличии от ***** (и Зели) врать ему в исламской республике Аллах запрещает. Какое то количество можно получить через третьих стран, но это легко отследить и доказательств пока нет.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:21 Ответить
Мабуть *******... політіка, **** тут поробиш...
показать весь комментарий
13.07.2022 13:25 Ответить
СМЕШНО ГОВОРИТЬ ПРО ИРАН КОГДА ОРЛАН И ФОРПОСТ СДЕЛАНЫ ПО ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ И ИЗРАИЛЬ ОТКАЗЫВАЕТЬСЯ ПРОДОВАТЬ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ , КИТАЙ И ТУРЦИЯ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОДОВАТЬ РОССИЕ БПЛА
показать весь комментарий
13.07.2022 13:30 Ответить
Даже Иран сторонится чумного барака.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:36 Ответить
Аятоллы обязаны мыслить и действовать глобально, поэтому Иран и существует не смотря на более чем сорокалетние санкции. А то, что рашка по итогам войны проиграет понятно не только аятоллам.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:48 Ответить
корифаны рашки!
показать весь комментарий
13.07.2022 13:36 Ответить
Міністерство закордонних справ Ірану стверджує

Какой-такой беспилотник-меспилотник, да? Ти что говоришь, брат!
показать весь комментарий
13.07.2022 13:42 Ответить
Ірану як і брехливим кацапам вірити не можна...
показать весь комментарий
13.07.2022 13:45 Ответить
І літак наш теж не збивав? А ми таке подумали...
показать весь комментарий
13.07.2022 14:39 Ответить
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: "Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, в тому числі БПЛА, здатних нести зброю, у терміновому порядку". Іран може надати Росії ці дрони в обмін на С400, які він вже давно хотів закупити в Росії
показать весь комментарий
13.07.2022 16:42 Ответить
Раз готується, значит ещё не продавал
показать весь комментарий
13.07.2022 17:18 Ответить
 
 