Иран не продавал РФ беспилотники, - Тегеран
Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.
В МИДе Ирана заверили, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.
11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".
Отвечая на вопросы СМИ о таких высказываниях, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.
"И в последнее время по этому поводу не произошло никаких конкретных событий", - добавил он.
По его словам, позиция Тегерана относительно войны РФ против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".
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Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
Так что это было манипуляцией, даже если они их и передали. Это как бы техничная деталь и то что заявление появилось когда Спартц сказала про Салливана может быть больше чем просто совпадением.
Саме в Ірані внаслідок перевороту до влади прийшла ісламська вата, яка вирішила скасувати всі прогресивні перетворення і "вєрнуть всьо в зад" в Середньовіччя!
Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада заборонила алкоголь (за це можна в тюрму сісти) і змушує жінок ходити у хустках. Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, жінки не можуть бути на пляжах у купальниках (хоча при шаху в 70-х це було дозволено - Іран тоді був як Туреччина). Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, забороняють купу рок-груп і голівудських фільмів.
Мені плювати на Ізраїль, але Іран- це КОНЧЕНА країна!
У 70-х Іран був як Туреччина - світська країна, де можна пити алкоголь, слухати ******* музику і тд. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом через численні бари, казино і клуби!
От що треба мати в голові, щоб відмовитися від всього цього на користь шаріату і паранджі?
Чувак, ти іпонутий, якщо тобі це подобабється!
А неофіційний?
А може вже й збудували мавзолейцер аятолле Хомейни..
По-друге, якщо у іранців є хоч трохи мізків, то вони мали б розуміти, що зараз легше і вигідніше домовитися із Заходом, вернутися до ядерної угоди Обами і заробляти мільярди на нафті, а не сотні тисяч на безпілотниках!
І так, Саманд - не іранський автомобіль, це ліцензійна копія Пежо 405 1989 року! Навіть наш Лайнос створений у 1997...
Каже спец по вооружениям Олег Катков...
Если официальное лицо в Иране говорит, что не поставляли, этому можно верить ибо в отличии от ***** (и Зели) врать ему в исламской республике Аллах запрещает. Какое то количество можно получить через третьих стран, но это легко отследить и доказательств пока нет.
Какой-такой беспилотник-меспилотник, да? Ти что говоришь, брат!