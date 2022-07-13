Иран не продавал РФ беспилотники, - Тегеран

Министерство иностранных дел Ирана утверждает, что официальный Тегеран не продавал России военную технику, включая беспилотники, для ведения войны против Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

В МИДе Ирана заверили, что страна избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

11 июля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные БПЛА".

Отвечая на вопросы СМИ о таких высказываниях, представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время по этому поводу не произошло никаких конкретных событий", - добавил он.

По его словам, позиция Тегерана относительно войны РФ против Украины "совершенно ясна и неоднократно заявлялась официально".

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