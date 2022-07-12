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19 июля Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране, - Песков

ердоган,путін

Президент РФ Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры со своими иранскими и турецкими коллегами Ибрагимом Раисе и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, в этот же день в Тегеране Путин проведет отдельные переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

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Иран (1779) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31218) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Тегеран (17)


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Топ комментарии
+8
А заодно, поділять прибуток від українського зерна.
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12.07.2022 13:46
+6
Оце так поворот! Що, невже почне ракетами кидать по цивільних і намагатиметься відтяти кусок країни або навіть і цілу?
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12.07.2022 13:56
+3
Ви не плутайте Ататюрка і ердогана. Один є історичною персоною, яка вивела свою країну на якісно новий рівень з мусульманського варварства, а другий заганяє країну в мусульманське варварство.
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12.07.2022 13:58
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Заскавчало ху.йло?
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12.07.2022 13:45 Ответить
Иран оружия подкинет
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12.07.2022 13:48 Ответить
Проскакувала інформація, що Іран може передати рашці ударні дрони у великих кількостях. А це уже не приємна інформація...
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12.07.2022 14:06 Ответить
А заодно, поділять прибуток від українського зерна.
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12.07.2022 13:46 Ответить
Дякую хоч ботокса паном не назвав Цензор, як було минулого разу
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12.07.2022 14:07 Ответить
астанинского или сатанинского процесса?)
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12.07.2022 13:49 Ответить
Є небезбека, що після цієї зустрічі із своїм турецьким дружбаном "пердоганом" , куйло офіційно оголосить війну Україні.
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12.07.2022 13:49 Ответить
Оце так поворот! Що, невже почне ракетами кидать по цивільних і намагатиметься відтяти кусок країни або навіть і цілу?
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12.07.2022 13:56 Ответить
був би настоящій ердоган-завалив би куйло штиком і башку відрізав
а цей сурогат.. фальшивий ерндоган
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12.07.2022 13:52 Ответить
Ви не плутайте Ататюрка і ердогана. Один є історичною персоною, яка вивела свою країну на якісно новий рівень з мусульманського варварства, а другий заганяє країну в мусульманське варварство.
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12.07.2022 13:58 Ответить
Весь Тегеран будет месяц на карантине ?
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12.07.2022 13:55 Ответить
На, **** вусата, передай х*йлу, хай причепуриться перед цим...
""
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12.07.2022 13:56 Ответить
Та нам по цимбалах,де вони там зустрінуться,головне щоб ***** подох після цієї зустрічі або краще до.
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12.07.2022 13:57 Ответить
Два імперські виродка, нічого хорошого нам не доводиться чекати від цих зустрічей.
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12.07.2022 14:03 Ответить
Гуляє інформація, що Іран передасть пуйлу безпілотники, а вони в них за словами фахівців не погані. А це вже не дуже добре
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12.07.2022 14:05 Ответить
Призвіща фахівців.
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12.07.2022 14:09 Ответить
Почитайте в фб Агію Загребельську, в неї останні новини по цій темі
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12.07.2022 15:14 Ответить
Катається ото аби кататися. ***** всрате.
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12.07.2022 14:08 Ответить
Гаваріли би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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12.07.2022 14:15 Ответить
Надо брать прямо там... Тегеран-2022
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12.07.2022 14:15 Ответить
Так там літаки просто так збивають і морозяться то ***** не боїться туди летіти?
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12.07.2022 14:26 Ответить
Лучшего шанса завалить пуйла не найти.Западу нужно организовать там ликвидацию этого ботоксного гитлера
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12.07.2022 15:40 Ответить
А его сбить немножко как - нибудь можно, пока будет лететь над Каспием ?
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12.07.2022 17:56 Ответить
КРИЧІТЬ **ПИШІТЬ ПРОСІТЬ ..**ВИМАГАЙТЕ у РОСІЇ ---** ВИВЕСТИ З ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКА ..А ПОТІМ ВИВОЗЬТЕ ЗЕРНО ..ЩО ВИ РОБИТЕ ..В ДЕРЖАВІ УКРАЇНІ РОСІЯНИ ВІДСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ ЯК ТВАРИН НА САФАРІ А СВІТУ ПОТРІБНЕ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ...!! ВСЕВИШНІЙ БОЖЕ ТИ ДЕ ??
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13.07.2022 17:04 Ответить
 
 