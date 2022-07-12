19 июля Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране, - Песков
Президент РФ Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры со своими иранскими и турецкими коллегами Ибрагимом Раисе и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Пескова, в этот же день в Тегеране Путин проведет отдельные переговоры с президентом Турции Эрдоганом.
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а цей сурогат.. фальшивий ерндоган
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