19 июля Путин и Эрдоган встретятся в Тегеране, - Песков

Президент РФ Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры со своими иранскими и турецкими коллегами Ибрагимом Раисе и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пескова, в этот же день в Тегеране Путин проведет отдельные переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

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