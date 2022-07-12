19 липня Путін та Ердоган зустрінуться у Тегерані, - Пєсков
Президент РФ Володимир Путін 19 липня вирушить до Тегерана, де проведе переговори зі своїми іранським та турецьким колегами Ібрагімом Раїсі та Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках зустрічі лідерів держав-гарантів астанинського процесу щодо сирійського врегулювання.
Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Пєскова, цього самого дня в Тегерані Путін проведе окремі переговори з президентом Туреччини Ердоганом.
Топ коментарі
+8 Сергей Ткаченко #455867
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+6 Stanislav Bryzhyk
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+3 Stanislav Bryzhyk
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а цей сурогат.. фальшивий ерндоган
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