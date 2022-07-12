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Новини
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19 липня Путін та Ердоган зустрінуться у Тегерані, - Пєсков

ердоган,путін

Президент РФ Володимир Путін 19 липня вирушить до Тегерана, де проведе переговори зі своїми іранським та турецьким колегами Ібрагімом Раїсі та Реджепом Таїпом Ердоганом у рамках зустрічі лідерів держав-гарантів астанинського процесу щодо сирійського врегулювання.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ. 

За словами Пєскова, цього самого дня в Тегерані Путін проведе окремі переговори з президентом Туреччини Ердоганом.

Читайте також: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним: закликав до врегулювання ситуації в Україні та забезпечення "зернового коридору"

Автор: 

Іран (2016) Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23766) Ердоган Реджеп Таїп (927) Тегеран (27)


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Топ коментарі
+8
А заодно, поділять прибуток від українського зерна.
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12.07.2022 13:46
+6
Оце так поворот! Що, невже почне ракетами кидать по цивільних і намагатиметься відтяти кусок країни або навіть і цілу?
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12.07.2022 13:56
+3
Ви не плутайте Ататюрка і ердогана. Один є історичною персоною, яка вивела свою країну на якісно новий рівень з мусульманського варварства, а другий заганяє країну в мусульманське варварство.
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12.07.2022 13:58
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Заскавчало ху.йло?
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12.07.2022 13:45 Відповісти
Иран оружия подкинет
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12.07.2022 13:48 Відповісти
Проскакувала інформація, що Іран може передати рашці ударні дрони у великих кількостях. А це уже не приємна інформація...
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12.07.2022 14:06 Відповісти
А заодно, поділять прибуток від українського зерна.
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12.07.2022 13:46 Відповісти
Дякую хоч ботокса паном не назвав Цензор, як було минулого разу
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12.07.2022 14:07 Відповісти
астанинского или сатанинского процесса?)
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12.07.2022 13:49 Відповісти
Є небезбека, що після цієї зустрічі із своїм турецьким дружбаном "пердоганом" , куйло офіційно оголосить війну Україні.
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12.07.2022 13:49 Відповісти
Оце так поворот! Що, невже почне ракетами кидать по цивільних і намагатиметься відтяти кусок країни або навіть і цілу?
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12.07.2022 13:56 Відповісти
був би настоящій ердоган-завалив би куйло штиком і башку відрізав
а цей сурогат.. фальшивий ерндоган
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12.07.2022 13:52 Відповісти
Ви не плутайте Ататюрка і ердогана. Один є історичною персоною, яка вивела свою країну на якісно новий рівень з мусульманського варварства, а другий заганяє країну в мусульманське варварство.
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12.07.2022 13:58 Відповісти
Весь Тегеран будет месяц на карантине ?
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12.07.2022 13:55 Відповісти
На, **** вусата, передай х*йлу, хай причепуриться перед цим...
""
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12.07.2022 13:56 Відповісти
Та нам по цимбалах,де вони там зустрінуться,головне щоб ***** подох після цієї зустрічі або краще до.
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12.07.2022 13:57 Відповісти
Два імперські виродка, нічого хорошого нам не доводиться чекати від цих зустрічей.
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12.07.2022 14:03 Відповісти
Гуляє інформація, що Іран передасть пуйлу безпілотники, а вони в них за словами фахівців не погані. А це вже не дуже добре
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12.07.2022 14:05 Відповісти
Призвіща фахівців.
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12.07.2022 14:09 Відповісти
Почитайте в фб Агію Загребельську, в неї останні новини по цій темі
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12.07.2022 15:14 Відповісти
Катається ото аби кататися. ***** всрате.
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12.07.2022 14:08 Відповісти
Гаваріли би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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12.07.2022 14:15 Відповісти
Надо брать прямо там... Тегеран-2022
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12.07.2022 14:15 Відповісти
Так там літаки просто так збивають і морозяться то ***** не боїться туди летіти?
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12.07.2022 14:26 Відповісти
Лучшего шанса завалить пуйла не найти.Западу нужно организовать там ликвидацию этого ботоксного гитлера
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12.07.2022 15:40 Відповісти
А его сбить немножко как - нибудь можно, пока будет лететь над Каспием ?
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12.07.2022 17:56 Відповісти
КРИЧІТЬ **ПИШІТЬ ПРОСІТЬ ..**ВИМАГАЙТЕ у РОСІЇ ---** ВИВЕСТИ З ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ ВІЙСЬКА ..А ПОТІМ ВИВОЗЬТЕ ЗЕРНО ..ЩО ВИ РОБИТЕ ..В ДЕРЖАВІ УКРАЇНІ РОСІЯНИ ВІДСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ ЯК ТВАРИН НА САФАРІ А СВІТУ ПОТРІБНЕ ЛИШЕ УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ...!! ВСЕВИШНІЙ БОЖЕ ТИ ДЕ ??
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13.07.2022 17:04 Відповісти
 
 