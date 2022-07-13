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Новини Війна
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Іран не продавав РФ безпілотники, - Тегеран

іран

Міністерство закордонних справ Ірану стверджує, що офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку, включно з безпілотниками, для ведення війни проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

В МЗС Ірану запевнили, що країна уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.

11 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран нібито "в прискореному порядку готується надати РФ до кількох сотень БПЛА, включно з ударнами БПЛА".

Відповідаючи на запитання ЗМІ про такі висловлювання, представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.

"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій", - додав він.

За його словами, позиція Тегерана щодо війни РФ проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".

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Автор: 

безпілотник (4121) Іран (2017) росія (65002) дрони (4648)


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Топ коментарі
+32
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan

Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
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13.07.2022 12:11
+26
значит продавав
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13.07.2022 12:10
+22
Доверия Ирану нет, надо ждать что скажет разведка США
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13.07.2022 12:11
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значит продавав
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13.07.2022 12:10 Відповісти
Побачимо, якщо будуть використані, одразу стане ясно.
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13.07.2022 12:11 Відповісти
Там не тільки продати,а і навчити користувача. Це кинеться в очі. Те що хтось приватно зброю передає,то таке може бути
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13.07.2022 12:12 Відповісти
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13.07.2022 12:36 Відповісти
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan

Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
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13.07.2022 12:11 Відповісти
Це відомий факт,потрібні негайні економічні санкції проти КНР бо вона не тільки краде інтелектуальну власність США а ще постачає електронні компоненти країнам терористам ірану,північній кореї,росії тощо.
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13.07.2022 12:16 Відповісти
Китай, Иран и РФ уже давно заодно. Китай хочет доминировать на дальнем востоке включая, Иран на ближнем а РФ в Европе. В США это прекрасно понимают по этому участились визиты в Индию и Аравию.
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13.07.2022 12:40 Відповісти
Доверия Ирану нет, надо ждать что скажет разведка США
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13.07.2022 12:11 Відповісти
Запаребріком нема своїх аналоговнетів?
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13.07.2022 12:11 Відповісти
140 млн анало-говнетов
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13.07.2022 12:14 Відповісти
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13.07.2022 12:18 Відповісти
Іран-країна терорист ,яка як і росія збиває цивільні літаки!
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13.07.2022 12:13 Відповісти
Але навіть вони відхрещуються від співпраці з терорашою.
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13.07.2022 12:18 Відповісти
Не выдхрещуються, а приховують. Нажаль, Іран давно хоче отримати свою ядерну зброю, і раша може їм її надати.
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13.07.2022 18:43 Відповісти
Салливан такая же консерва фсб-шная как и многие у нас в Уряде, с чего єто вдруг искатель мира с путлером разбрасівает версии про Иран? В єтой ситуации можно больше верить муллам. Они хотят побістрее снять санкции и продавать нефть, а кацапії єто очень не вігодно.
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13.07.2022 12:15 Відповісти
та в приватном порядке передали. вагнер вагнеру о#ко не выклюет.
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13.07.2022 12:16 Відповісти
обоє рябоє
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13.07.2022 12:17 Відповісти
офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку... можуть бути такі варіанти: 1 подарував, 2 продав, але неофіційно, 3 продав офіційно, але бреше...
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13.07.2022 12:18 Відповісти
4 Бартер на ядерну боєголовку.
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13.07.2022 18:44 Відповісти
Есть еще один вариант. Салливан соврал. Потому что он замешен в этом скандале с Ермаком и теперь пытается перевести внимание. У меня такое подозрение было сначала. Короче, тактика отвлечения внимания.
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13.07.2022 12:21 Відповісти
Я конечно могу ошибаться, но сама идея что двести беспилотников могут сильно повлиять на боевые действия мне кажется неуместной. Тем более что наши военные признают, что русские беспилотники вместер с артой это то что им мешает прямо сейчас, так что ничего особо в этом не измениться.

Так что это было манипуляцией, даже если они их и передали. Это как бы техничная деталь и то что заявление появилось когда Спартц сказала про Салливана может быть больше чем просто совпадением.
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13.07.2022 12:25 Відповісти
И да. Нам надо вынести их арту, тогда беспилотники будут бесполезны. Так как арта это кошмар. Хотя были рассуждения что беспилотники могут охотиться за Хаймерсами, так что могу ошибаться.
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13.07.2022 12:26 Відповісти
а "саліван єрмак" поясни будь-ласка якщо в темі, бо мало розумію шо там було
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13.07.2022 12:25 Відповісти
Короче, Спартц говорила что Саливан работает с Ермаком и это опасно для США. Она как бы упирает на неправильную политику США. Вообще у нас на эту историю смотрят через призму "Спартц трампистка или Спартц против ОП", но речь в первую очередь об изменении политики, которую курирует видимо Саливан.
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13.07.2022 12:27 Відповісти
а політика салівана на що направлена? на переговори з кремлядями? чи за шо він топить?
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13.07.2022 12:29 Відповісти
Я понятия не имею. Спартц хочет давать больше оружия. Она об этом постоянно говорит. И говорит что этому мешает Ермак.
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13.07.2022 12:33 Відповісти
там ще ж була якась група єлдак-саліван вроде, але теж нічого конкретного не чув про це
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13.07.2022 12:34 Відповісти
не вірю, іран такі ж террористи як рашка
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13.07.2022 12:23 Відповісти
Иран финансирует терроризм по всему Ближнему Востоку. Это реально Россия в миниатюре. Если Россия поддерживает радикалов в Европе и Америке, то Иран такое же делает на ближнем востоке уже сорок лет.
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13.07.2022 12:34 Відповісти
И кого Израиль финансирует?
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13.07.2022 12:40 Відповісти
Емм, нагадаю, що саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада змінилася шляхом перевороту, скинувши прогресивного прозахідного правителя.
Саме в Ірані внаслідок перевороту до влади прийшла ісламська вата, яка вирішила скасувати всі прогресивні перетворення і "вєрнуть всьо в зад" в Середньовіччя!
Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада заборонила алкоголь (за це можна в тюрму сісти) і змушує жінок ходити у хустках. Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, жінки не можуть бути на пляжах у купальниках (хоча при шаху в 70-х це було дозволено - Іран тоді був як Туреччина). Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, забороняють купу рок-груп і голівудських фільмів.
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13.07.2022 12:46 Відповісти
Моя знайома була там торік, її постійно змушували хустку надягати. А ще у нас в універі училися дівчата з Ірану - для них Київ був ковтком свободи. Вони тут і татухи набили, і по клубах ходили!
Мені плювати на Ізраїль, але Іран- це КОНЧЕНА країна!
У 70-х Іран був як Туреччина - світська країна, де можна пити алкоголь, слухати ******* музику і тд. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом через численні бари, казино і клуби!
От що треба мати в голові, щоб відмовитися від всього цього на користь шаріату і паранджі?
Чувак, ти іпонутий, якщо тобі це подобабється!
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13.07.2022 12:59 Відповісти
Іран - прекрасна країна? Оце в людини стандарти)
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13.07.2022 14:23 Відповісти
Щодо жінок,це просто смішно.Хто побудував завод на паРаші по виробництву бпл та надав технології,які тепер вбивають українців?Іран чи Ісраїль???
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13.07.2022 12:57 Відповісти
В Иране есть полиция морали, которая ездит по городам и ловит женщин, которые осмеливаются ходить без головного убора. Это вызывает возмущение у иранок, так как это не свойственно их культуре. Вообще я еще в середине двухтысячных смотрел документальный фильм про Иран какой-то французский. Там обычная иранская семья и мать семейства возмущалась, что вот какого хера она должна это делать и только дома можно ходить как ей хочется. И родные её поддерживали.
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13.07.2022 13:03 Відповісти
Маячня повна,кожен ходить як бажає,до речі жінки в них дуже красиві,а українка яку я зустрів у Тегерані,яка вийшла заміж за іранця,мені сказала,що ніде так безпечно себе не почувала як жінка,тому всю цю вигадану маячню не пишіть мені,бо я там був і все бачив.
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13.07.2022 13:10 Відповісти
Погугли если не веришь. То что иранки красивые никто не спорит.
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13.07.2022 13:11 Відповісти
збив український пасажирський літак ! цього не достатньо ?
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13.07.2022 12:57 Відповісти
не бреши, то кацапи збили ! в Скнилові теж кацапня попрацювала .
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13.07.2022 13:09 Відповісти
Мы признали вину и выплатили компенсацию
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13.07.2022 13:09 Відповісти
"...офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку..."
А неофіційний?
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13.07.2022 12:24 Відповісти
Іран може офіційно продати безпілотники через третіх осіб, тобто ми рашці не продавали, а те, що їм відпродали покупці Х, ми не при чому.
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13.07.2022 12:25 Відповісти
Те що вони не продають відкрито, теж дуже важливий факт.
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13.07.2022 12:29 Відповісти
Іран країна яка має тисячолітню культуру та історію,і ганьбити себе не буде,заспокойтесь панове, якщо вони говорять ні,то це означає ні,а не так як у нас чи на паРаші.
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13.07.2022 12:33 Відповісти
Вони казали, що літак не збивали спочатку... І визнали лише, коли докази були явні!
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13.07.2022 13:01 Відповісти
У ваших фантазіях це відбувалось.
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13.07.2022 13:05 Відповісти
І де вас таких правовірних роблять? 😄
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13.07.2022 14:29 Відповісти
"офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку". А не офіційний Тегеран що каже?
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13.07.2022 12:33 Відповісти
Цей факт можна приховувати до першого збитого. А
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13.07.2022 12:35 Відповісти
Иран такой же Скотостан...только без Мавзолея чЛенина...
А може вже й збудували мавзолейцер аятолле Хомейни..
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13.07.2022 12:42 Відповісти
Ісраїль надав паРаші технології по безпілотникам,побудував завод,зараз ця зброя використовується у війні,що мовчимо панове???А тут якийсь гусь щось ляпнув,і всі піджидки заволали айяяй.
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13.07.2022 12:44 Відповісти
По моим сведениям Иран кустарно производит четыре вида безпилотников...срисованных у самих рабZeянцев...общее количество около 350 штук..
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13.07.2022 12:46 Відповісти
Ето очень скоро выяснится когда собьем.
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13.07.2022 12:47 Відповісти
Думаєш там великими літерами буде написано "Made in Iran"? Там начинка забугорна, вони навіть конденсаторів не роблять.
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13.07.2022 14:40 Відповісти
По-перше, іранські безпілотники - це вже смішно з їх технологіями! Хто бачив іранські тачки Саманд, той зрозуміє, бо Лайнос порівняно з ними- шо Мазераті... Думаю, там безпілотники рівня кацапського орлана, якщо не гірші!

По-друге, якщо у іранців є хоч трохи мізків, то вони мали б розуміти, що зараз легше і вигідніше домовитися із Заходом, вернутися до ядерної угоди Обами і заробляти мільярди на нафті, а не сотні тисяч на безпілотниках!
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13.07.2022 12:49 Відповісти
Одні з найкращих у світі безпілотники,ви хоч вивчайте те чому даєте оцінки,а який у нас ******** автомобіль є?
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13.07.2022 12:53 Відповісти
По найкращі у світі - дуже смішно... Іранвські ВПС досі літають на старезних Ф-14, які американці ще шаху поставляли. Якщо не знаєш, то Ф-14 - це ще з першого Топ Гану літачок!
І так, Саманд - не іранський автомобіль, це ліцензійна копія Пежо 405 1989 року! Навіть наш Лайнос створений у 1997...
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13.07.2022 12:56 Відповісти
Про бпла іранські є стаття, шукайте і читайте,потім пишіть.
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13.07.2022 13:01 Відповісти
Логично, США и ЕС обсуждают с Ираном ослабление санкций, поставка иранской нефти в Европу выгодна и ЕС, и Ирану. Ирану это выгодней чем продажа беспилотников России, а оба действия вряд ли совместимы...
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13.07.2022 12:53 Відповісти
Украина получила уникальные гаубицы РzH 2000...на сегодня считается лучшей в Мире..
Каже спец по вооружениям Олег Катков...
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13.07.2022 12:56 Відповісти
За сбитый самолет МАУ ничего не хочешь рассказать?
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13.07.2022 12:57 Відповісти
Так они взяли вину на себя, чего ещё надо?
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13.07.2022 13:13 Відповісти
Офiцiйний Тегеран не продавав, а неофiцiйний? - А це вже бiзнес, панове.
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13.07.2022 13:07 Відповісти
Тегеран ядреную бомбу взамен хотел, но Володя зассал.
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13.07.2022 13:11 Відповісти
Не зассал он... Просто наполнил банку для сбора мочи, превысив норматив по времени.
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13.07.2022 13:23 Відповісти
Володя не очень умный, но зачатки ума всё-таки есть. Даже он понял, что Моссад это не его рукожопое ФСБ и другое ГРУ. Шею свернут быстро за такое.
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13.07.2022 13:29 Відповісти
Да-да не передавал, как и не сбивал наш гражданский самолет
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13.07.2022 13:14 Відповісти
Там у таджиків є завод, вони надають їх кацапії
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13.07.2022 13:18 Відповісти
Иран изготовляет конкурентоспособные беспилотники, в том числе ударный, который превосходит по большинству показателей Байрактар.
Если официальное лицо в Иране говорит, что не поставляли, этому можно верить ибо в отличии от ***** (и Зели) врать ему в исламской республике Аллах запрещает. Какое то количество можно получить через третьих стран, но это легко отследить и доказательств пока нет.
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13.07.2022 13:21 Відповісти
Мабуть *******... політіка, **** тут поробиш...
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13.07.2022 13:25 Відповісти
СМЕШНО ГОВОРИТЬ ПРО ИРАН КОГДА ОРЛАН И ФОРПОСТ СДЕЛАНЫ ПО ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ И ИЗРАИЛЬ ОТКАЗЫВАЕТЬСЯ ПРОДОВАТЬ ОРУЖИЕ УКРАИНЕ , КИТАЙ И ТУРЦИЯ ОТКАЗАЛИСЬ ПРОДОВАТЬ РОССИЕ БПЛА
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13.07.2022 13:30 Відповісти
Даже Иран сторонится чумного барака.
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13.07.2022 13:36 Відповісти
Аятоллы обязаны мыслить и действовать глобально, поэтому Иран и существует не смотря на более чем сорокалетние санкции. А то, что рашка по итогам войны проиграет понятно не только аятоллам.
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13.07.2022 13:48 Відповісти
корифаны рашки!
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13.07.2022 13:36 Відповісти
Міністерство закордонних справ Ірану стверджує

Какой-такой беспилотник-меспилотник, да? Ти что говоришь, брат!
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13.07.2022 13:42 Відповісти
Ірану як і брехливим кацапам вірити не можна...
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13.07.2022 13:45 Відповісти
І літак наш теж не збивав? А ми таке подумали...
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13.07.2022 14:39 Відповісти
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван: "Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується надати Росії кілька сотень БПЛА, в тому числі БПЛА, здатних нести зброю, у терміновому порядку". Іран може надати Росії ці дрони в обмін на С400, які він вже давно хотів закупити в Росії
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13.07.2022 16:42 Відповісти
Раз готується, значит ещё не продавал
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13.07.2022 17:18 Відповісти
 
 