Іран не продавав РФ безпілотники, - Тегеран

Міністерство закордонних справ Ірану стверджує, що офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку, включно з безпілотниками, для ведення війни проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

В МЗС Ірану запевнили, що країна уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.

11 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран нібито "в прискореному порядку готується надати РФ до кількох сотень БПЛА, включно з ударнами БПЛА".

Відповідаючи на запитання ЗМІ про такі висловлювання, представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.

"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій", - додав він.

За його словами, позиція Тегерана щодо війни РФ проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".

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