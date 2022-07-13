Іран не продавав РФ безпілотники, - Тегеран
Міністерство закордонних справ Ірану стверджує, що офіційний Тегеран не продавав Росії військову техніку, включно з безпілотниками, для ведення війни проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".
В МЗС Ірану запевнили, що країна уникає будь-яких кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації бойових дій.
11 липня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Іран нібито "в прискореному порядку готується надати РФ до кількох сотень БПЛА, включно з ударнами БПЛА".
Відповідаючи на запитання ЗМІ про такі висловлювання, представник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.
"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій", - додав він.
За його словами, позиція Тегерана щодо війни РФ проти України "абсолютно ясна і неодноразово заявлялася офіційно".
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Переважно іранські безпілотники вироблені в Китаї.
Якщо Тегеран вирішить передати їх Москві, то Пекіну більше не вдасться зробити вигляд, що він не підтримує країну-терориста Росію і замість торгівлі обере війну з Заходом.
З усіма подальшими наслідками для китайської економіки.
Так что это было манипуляцией, даже если они их и передали. Это как бы техничная деталь и то что заявление появилось когда Спартц сказала про Салливана может быть больше чем просто совпадением.
Саме в Ірані внаслідок перевороту до влади прийшла ісламська вата, яка вирішила скасувати всі прогресивні перетворення і "вєрнуть всьо в зад" в Середньовіччя!
Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, влада заборонила алкоголь (за це можна в тюрму сісти) і змушує жінок ходити у хустках. Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, жінки не можуть бути на пляжах у купальниках (хоча при шаху в 70-х це було дозволено - Іран тоді був як Туреччина). Саме в Ірані, а не в Ізраїлі, забороняють купу рок-груп і голівудських фільмів.
Мені плювати на Ізраїль, але Іран- це КОНЧЕНА країна!
У 70-х Іран був як Туреччина - світська країна, де можна пити алкоголь, слухати ******* музику і тд. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом через численні бари, казино і клуби!
От що треба мати в голові, щоб відмовитися від всього цього на користь шаріату і паранджі?
Чувак, ти іпонутий, якщо тобі це подобабється!
А неофіційний?
А може вже й збудували мавзолейцер аятолле Хомейни..
По-друге, якщо у іранців є хоч трохи мізків, то вони мали б розуміти, що зараз легше і вигідніше домовитися із Заходом, вернутися до ядерної угоди Обами і заробляти мільярди на нафті, а не сотні тисяч на безпілотниках!
І так, Саманд - не іранський автомобіль, це ліцензійна копія Пежо 405 1989 року! Навіть наш Лайнос створений у 1997...
Каже спец по вооружениям Олег Катков...
Если официальное лицо в Иране говорит, что не поставляли, этому можно верить ибо в отличии от ***** (и Зели) врать ему в исламской республике Аллах запрещает. Какое то количество можно получить через третьих стран, но это легко отследить и доказательств пока нет.
Какой-такой беспилотник-меспилотник, да? Ти что говоришь, брат!