Делегація РФ кілька разів їздила в Іран оглядати бойові безпілотники, - CNN

Представники Росії щонайменше двічі за останній місяць відвідували аеродром Кашан в Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети.

Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Телеканал цитує заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. "За нашими оцінками, офіційна російська делегація нещодавно мала демонстрацію іранських БПЛА, здатних завдавати ударів… Ми оприлюднюємо ці знімки, зроблені у червні, на яких показано іранські БПЛА, які російська урядова делегація бачила того дня. Це свідчить про інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати", - повідомив він.

Саллівін сказав, що, за даними США, в червні російська делегація вперше відвідала цей аеродром для такої демонстрації. Вдруге росіяни приїхали туди 5 липня.

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CNN уточнює, що ця інформація з'явилася під час турне президента США Джо Байдена до Близького Сходу, де Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Офіційний представник США заявив CNN, що зростаюче партнерство між Іраном і Росією є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

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