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Новини Війна
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Делегація РФ кілька разів їздила в Іран оглядати бойові безпілотники, - CNN

іран

Представники Росії щонайменше двічі за останній місяць відвідували аеродром Кашан в Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які можуть мати на озброєнні високоточні ракети.

Про це йдеться в матеріалі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

Телеканал цитує заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана. "За нашими оцінками, офіційна російська делегація нещодавно мала демонстрацію іранських БПЛА, здатних завдавати ударів… Ми оприлюднюємо ці знімки, зроблені у червні, на яких показано іранські БПЛА, які російська урядова делегація бачила того дня. Це свідчить про інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, здатних атакувати", - повідомив він.

Саллівін сказав, що, за даними США, в червні російська делегація вперше відвідала цей аеродром для такої демонстрації. Вдруге росіяни приїхали туди 5 липня.

Читайте: Іран готується надати Росії сотні бойових безпілотників та навчити росіян ними користуватися, - Білий дім

CNN уточнює, що ця інформація з'явилася під час турне президента США Джо Байдена до Близького Сходу, де Іран був ключовим предметом обговорення між США, Ізраїлем, Саудівською Аравією та країнами Перської затоки. Офіційний представник США заявив CNN, що зростаюче партнерство між Іраном і Росією є прикладом того, чому США необхідно зберігати свою присутність і вплив на Близькому Сході.

Також читайте: Іран не продавав РФ безпілотники, - Тегеран

Делегація РФ кілька разів їздила в Іран оглядати бойові безпілотники, - CNN 01

Автор: 

безпілотник (4133) Іран (2022) росія (65052) CNN (119) дрони (4662) Салліван Джейк (292)


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Іранці ще ті ган*дони, нема їм віри.... згадайте наш збитий літак МАУ....
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16.07.2022 08:04 Відповісти
А нам жлобятся дать рапторы и другие беспилотники. Эти мрази уничтожают города, а нам если и выдают оружие по по штучке в месяц
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16.07.2022 08:17 Відповісти
Так візьміть своє,його так багато на складах. Не забудьте цемент прихватить, він агресивний. Ви дякувати повинні, що сидите на Цензорі, коли другі воюють чим мають,вірніше, що люди по світу зібрали
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16.07.2022 09:12 Відповісти
Значить будуть і в нас ударні безпілотники . Я думаю , що турне на Близький Схід це в першу чергу до Ізраїлю та грошових мішків Сходу
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16.07.2022 08:47 Відповісти
Нажаль, починаючи з Обами, США перетворилися на країну пофігістів, яким байдужа доля світу, аби в них бензин був дешевий та кредити недорогі. Вони абсолютно забули, що світ зараз глобалізований, тому будь-яка регіональна подія так чи інакше буде прямо впливати і на них. Замість того, щоб розбомбити цей аеродром Томогавками, вони висловлюють занепокоєння.
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16.07.2022 09:45 Відповісти
саме так з обами все почалося крим вторгнення на донбас
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16.07.2022 10:27 Відповісти
салливан - американский арахамия. Иран не даст кацапам не то что БПЛА, но и ничего, от слова совсем. Иначе у них ********* даже та оставшаяся торговля нефтью с Индией и Китаем.
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16.07.2022 10:31 Відповісти
 
 