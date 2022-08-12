УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12847 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
573 3

РФ убила 7 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Заначається, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.

Дивіться також: Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТО

РФ убила 7 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко 01

Автор: 

Донецька область (8788) Кириленко Павло (907)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос , а шо они там до сих пор делали , своих ждут
показати весь коментар
12.08.2022 08:20 Відповісти
Прийшли русофашисти спасати своїх і ненароком вбили 😠
показати весь коментар
12.08.2022 08:27 Відповісти
Закормили рузьким миром до смерти.
показати весь коментар
12.08.2022 09:35 Відповісти
 
 