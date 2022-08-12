РФ убила 7 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Заначається, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.

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