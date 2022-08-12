РФ убила 7 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Заначається, що встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.
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Yakov Nemo
показати весь коментар12.08.2022 08:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
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Александр Иванов #442761
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