Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 11 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту", - йдеться у повідомленні.
Кириленко зазначив, що безпечних місць на Донеччині зараз немає та закликав мешканців до евакуації.
Топ коментарі
+5 Фрол Медвепут #386217
показати весь коментар11.08.2022 10:23 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
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+2 Фрол Медвепут #386217
показати весь коментар11.08.2022 14:16 Відповісти Посилання
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У Лахті-2 це не вивчають?
"Сначала к нам приходит Алла Пугачёва...
Потом - группа "Любе"...
А потом - Гиркин с автоматом!"
Так что ПНХ!!!
Хто раніше казав "я палітікай нє інтєрєсуюсь" та "спорт внє палітікі".
А зараз, коли "прилетіло" - дивуються: чого б це раптом нас обстрілюють.
Це чудова ілюстрація до відомого "Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою".
На паРаші вже третє десятиліття поспіль царює міжнародний злочинець, терорист, моральний виродок і збоченець. Його точка зору на існування незалежної України, викладена в його чисельних виступах, інтерв'ю та статтях, є відомою: незалежної України бути не може, а ті, хто виступає за її незалежність, мають бути знищені.
І населенню центральної та західної України "прилітає" саме за те, що вони "укрохунта" і "бендеравци".
А от населенню "вастока і юга" прилітає за те, що "я на вас надєялся, а ви нє вишлі встрєчать маіх салдат с цвєтамі".
Я не знаю, ким ти був з 1991 року - патріотом чи совкодрочером. Виступав за незалежну Україну чи, як Жора Скудар, - за УРСР у складі Совка. Але писати "эта ветка о бомбежке Краматорска!" - то є, як мінімум, свідченням нерозуміння ситуації.
Якщо по один бік барикад - успіхів тобі. І дай бог, щоб кацапам не вдалося здійснити свої чорні наміри. А запорукою тому є ЗСУ і наша підтримка захисників.
Як там поживає "найвідоміший грек України" - власник НКМЗ і совкодрочер Жора Скудар (рос. СкударЬ)? Досі чекає на прихід *****?
Пригадую, як навесні 2014-го ("РуSSкая вєсна на Дамбасє") один з номерів газети "Вестник НКМЗ" вийшов із заголовком "НКМЗ - флагман тяжелого машиностроения Росии". России, Карл!