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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 11 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вбила 11 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко 01
Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко 02

Читайте: РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини. 120 прильотів "Градів", "Урагани", ракети. 2 людей загинуло, 7 поранено - ОВА. ФОТО


Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко 03

Кириленко зазначив, що безпечних місць на Донеччині зараз немає та закликав мешканців до евакуації.

Краматорськ (679) обстріл (29063) Донецька область (8770) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+5
Ти будеш здивований, але є. І не лише завглибшки, а ще й завдовжки, завтовшки, заввишки та завширшки.
У Лахті-2 це не вивчають?
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11.08.2022 10:23 Відповісти
+4
А від того що ми не будемо "заниматься филологической хренью" - кацапи не будуть бомбить Краматорськ? Якраз якби не займалися - то були-б уже "окацаплені" - як білоруси! Ті філологической хренью" не займалися Тоді точно не бомбили-б! А просто "загнуздали-б і зробили з України черговий " федеральний округ"
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11.08.2022 11:26 Відповісти
+2
Співчуваю, але...
Як там поживає "найвідоміший грек України" - власник НКМЗ і совкодрочер Жора Скудар (рос. СкударЬ)? Досі чекає на прихід *****?
Пригадую, як навесні 2014-го ("РуSSкая вєсна на Дамбасє") один з номерів газети "Вестник НКМЗ" вийшов із заголовком "НКМЗ - флагман тяжелого машиностроения Росии". России, Карл!
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11.08.2022 14:16 Відповісти
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Хіба є таке слово "завглибшки"? Треба писати - вирва глибиною 1,5 метри... Добре, що люди живі!
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11.08.2022 09:35 Відповісти
Ти будеш здивований, але є. І не лише завглибшки, а ще й завдовжки, завтовшки, заввишки та завширшки.
У Лахті-2 це не вивчають?
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11.08.2022 10:23 Відповісти
Вы тут хренью филологической занимаетесь, а эти суки бьют по моему родному городу!😡
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11.08.2022 10:32 Відповісти
А від того що ми не будемо "заниматься филологической хренью" - кацапи не будуть бомбить Краматорськ? Якраз якби не займалися - то були-б уже "окацаплені" - як білоруси! Ті філологической хренью" не займалися Тоді точно не бомбили-б! А просто "загнуздали-б і зробили з України черговий " федеральний округ"
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11.08.2022 11:26 Відповісти
Просто вы меры не знаете. Все вопросы и обсуждения валите в одну кучу. Никакой систематизации, как и в голове! Еще раз - эта ветка о бомбежке Краматорска! Есть что сказать - скажите, а нет - промолчите, поговорите в другом месте.
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11.08.2022 13:56 Відповісти
Я"меру знаю"! Правильно сказала Ада Роговцева:
"Сначала к нам приходит Алла Пугачёва...

Потом - группа "Любе"...

А потом - Гиркин с автоматом!"
Так что ПНХ!!!
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11.08.2022 14:41 Відповісти
Можешь сам двигаться по указанному адресу, умник хренов! ПНХ! Цепочки логические он строит.
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11.08.2022 14:53 Відповісти
Побудуй свою! КРАЩУ! Однак історією доведено - спочатку у нації відбирають історію... Потім - мову... А потім її перетворюють у "бидло" У "стадо"!!! Як зробили це з білорусами!
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11.08.2022 15:18 Відповісти
"Все в одну кучу" та "никакой систематизации" - то в головах у тих, хто не бачить далі свого носа.
Хто раніше казав "я палітікай нє інтєрєсуюсь" та "спорт внє палітікі".
А зараз, коли "прилетіло" - дивуються: чого б це раптом нас обстрілюють.
Це чудова ілюстрація до відомого "Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою".
На паРаші вже третє десятиліття поспіль царює міжнародний злочинець, терорист, моральний виродок і збоченець. Його точка зору на існування незалежної України, викладена в його чисельних виступах, інтерв'ю та статтях, є відомою: незалежної України бути не може, а ті, хто виступає за її незалежність, мають бути знищені.
І населенню центральної та західної України "прилітає" саме за те, що вони "укрохунта" і "бендеравци".
А от населенню "вастока і юга" прилітає за те, що "я на вас надєялся, а ви нє вишлі встрєчать маіх салдат с цвєтамі".
Я не знаю, ким ти був з 1991 року - патріотом чи совкодрочером. Виступав за незалежну Україну чи, як Жора Скудар, - за УРСР у складі Совка. Але писати "эта ветка о бомбежке Краматорска!" - то є, як мінімум, свідченням нерозуміння ситуації.
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11.08.2022 15:03 Відповісти
Фантазия у Вас буйная и мимо! Я не хочу дискутировать на эту тему, потому, что нам с Вами по одну сторону баррикад спорить не о чем. Ну, если только в одном расходимся - в вежливости при общении с незнакомыми
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11.08.2022 15:16 Відповісти
ПаZZльі не сложились?

Якщо по один бік барикад - успіхів тобі. І дай бог, щоб кацапам не вдалося здійснити свої чорні наміри. А запорукою тому є ЗСУ і наша підтримка захисників.
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11.08.2022 15:51 Відповісти
Співчуваю, але...
Як там поживає "найвідоміший грек України" - власник НКМЗ і совкодрочер Жора Скудар (рос. СкударЬ)? Досі чекає на прихід *****?
Пригадую, як навесні 2014-го ("РуSSкая вєсна на Дамбасє") один з номерів газети "Вестник НКМЗ" вийшов із заголовком "НКМЗ - флагман тяжелого машиностроения Росии". России, Карл!
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11.08.2022 14:16 Відповісти
Слава богу, никакого отношения к нкмзоне не имел! Если не считать небольшую экскурсию в их ОГМЕТ в начале 80-х😁
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11.08.2022 14:56 Відповісти
 
 