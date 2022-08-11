Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську, - Кириленко. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 11 серпня, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту", - йдеться у повідомленні.

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Кириленко зазначив, що безпечних місць на Донеччині зараз немає та закликав мешканців до евакуації.