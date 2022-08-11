РФ вбила 11 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.