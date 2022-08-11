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РФ вбила 11 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

РФ вбила 11 мирних жителів Донеччини за добу, - Кириленко 01

"За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

армія рф (17771) обстріл (29063) Донецька область (8770) Кириленко Павло (907)


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китайці кажуть, що в смертях українців винні США
хто покаже де знаходиться "україно-американський фронт"
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11.08.2022 08:12 Відповісти
Царство Небесне...
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11.08.2022 10:08 Відповісти
 
 