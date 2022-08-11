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РФ убила 11 мирных жителей Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

РФ убила 11 мирных жителей Донецкой области за сутки, - Кириленко 01

"За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

армия РФ (19620) обстрел (27742) Донецкая область (9954) Кириленко Павел (638)


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