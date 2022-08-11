Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 августа, российские оккупационные войска обстреляли Краматорск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения в разной степени. Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу", - говорится в сообщении.

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Кириленко отметил, что безопасных мест в Донецкой области сейчас нет и призвал жителей к эвакуации.