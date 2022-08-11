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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 11 августа, российские оккупационные войска обстреляли Краматорск Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения в разной степени. Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу", - говорится в сообщении.

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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко 02

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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, - Кириленко 03

Кириленко отметил, что безопасных мест в Донецкой области сейчас нет и призвал жителей к эвакуации.

Краматорськ (2301) обстрел (27742) Донецкая область (9954) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+5
Ти будеш здивований, але є. І не лише завглибшки, а ще й завдовжки, завтовшки, заввишки та завширшки.
У Лахті-2 це не вивчають?
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11.08.2022 10:23 Ответить
+4
А від того що ми не будемо "заниматься филологической хренью" - кацапи не будуть бомбить Краматорськ? Якраз якби не займалися - то були-б уже "окацаплені" - як білоруси! Ті філологической хренью" не займалися Тоді точно не бомбили-б! А просто "загнуздали-б і зробили з України черговий " федеральний округ"
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11.08.2022 11:26 Ответить
+2
Співчуваю, але...
Як там поживає "найвідоміший грек України" - власник НКМЗ і совкодрочер Жора Скудар (рос. СкударЬ)? Досі чекає на прихід *****?
Пригадую, як навесні 2014-го ("РуSSкая вєсна на Дамбасє") один з номерів газети "Вестник НКМЗ" вийшов із заголовком "НКМЗ - флагман тяжелого машиностроения Росии". России, Карл!
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11.08.2022 14:16 Ответить
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Хіба є таке слово "завглибшки"? Треба писати - вирва глибиною 1,5 метри... Добре, що люди живі!
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11.08.2022 09:35 Ответить
Ти будеш здивований, але є. І не лише завглибшки, а ще й завдовжки, завтовшки, заввишки та завширшки.
У Лахті-2 це не вивчають?
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11.08.2022 10:23 Ответить
Вы тут хренью филологической занимаетесь, а эти суки бьют по моему родному городу!😡
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11.08.2022 10:32 Ответить
А від того що ми не будемо "заниматься филологической хренью" - кацапи не будуть бомбить Краматорськ? Якраз якби не займалися - то були-б уже "окацаплені" - як білоруси! Ті філологической хренью" не займалися Тоді точно не бомбили-б! А просто "загнуздали-б і зробили з України черговий " федеральний округ"
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11.08.2022 11:26 Ответить
Просто вы меры не знаете. Все вопросы и обсуждения валите в одну кучу. Никакой систематизации, как и в голове! Еще раз - эта ветка о бомбежке Краматорска! Есть что сказать - скажите, а нет - промолчите, поговорите в другом месте.
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11.08.2022 13:56 Ответить
Я"меру знаю"! Правильно сказала Ада Роговцева:
"Сначала к нам приходит Алла Пугачёва...

Потом - группа "Любе"...

А потом - Гиркин с автоматом!"
Так что ПНХ!!!
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11.08.2022 14:41 Ответить
Можешь сам двигаться по указанному адресу, умник хренов! ПНХ! Цепочки логические он строит.
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11.08.2022 14:53 Ответить
Побудуй свою! КРАЩУ! Однак історією доведено - спочатку у нації відбирають історію... Потім - мову... А потім її перетворюють у "бидло" У "стадо"!!! Як зробили це з білорусами!
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11.08.2022 15:18 Ответить
"Все в одну кучу" та "никакой систематизации" - то в головах у тих, хто не бачить далі свого носа.
Хто раніше казав "я палітікай нє інтєрєсуюсь" та "спорт внє палітікі".
А зараз, коли "прилетіло" - дивуються: чого б це раптом нас обстрілюють.
Це чудова ілюстрація до відомого "Якщо ти не цікавишся політикою, то політика цікавиться тобою".
На паРаші вже третє десятиліття поспіль царює міжнародний злочинець, терорист, моральний виродок і збоченець. Його точка зору на існування незалежної України, викладена в його чисельних виступах, інтерв'ю та статтях, є відомою: незалежної України бути не може, а ті, хто виступає за її незалежність, мають бути знищені.
І населенню центральної та західної України "прилітає" саме за те, що вони "укрохунта" і "бендеравци".
А от населенню "вастока і юга" прилітає за те, що "я на вас надєялся, а ви нє вишлі встрєчать маіх салдат с цвєтамі".
Я не знаю, ким ти був з 1991 року - патріотом чи совкодрочером. Виступав за незалежну Україну чи, як Жора Скудар, - за УРСР у складі Совка. Але писати "эта ветка о бомбежке Краматорска!" - то є, як мінімум, свідченням нерозуміння ситуації.
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11.08.2022 15:03 Ответить
Фантазия у Вас буйная и мимо! Я не хочу дискутировать на эту тему, потому, что нам с Вами по одну сторону баррикад спорить не о чем. Ну, если только в одном расходимся - в вежливости при общении с незнакомыми
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11.08.2022 15:16 Ответить
ПаZZльі не сложились?

Якщо по один бік барикад - успіхів тобі. І дай бог, щоб кацапам не вдалося здійснити свої чорні наміри. А запорукою тому є ЗСУ і наша підтримка захисників.
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11.08.2022 15:51 Ответить
Співчуваю, але...
Як там поживає "найвідоміший грек України" - власник НКМЗ і совкодрочер Жора Скудар (рос. СкударЬ)? Досі чекає на прихід *****?
Пригадую, як навесні 2014-го ("РуSSкая вєсна на Дамбасє") один з номерів газети "Вестник НКМЗ" вийшов із заголовком "НКМЗ - флагман тяжелого машиностроения Росии". России, Карл!
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11.08.2022 14:16 Ответить
Слава богу, никакого отношения к нкмзоне не имел! Если не считать небольшую экскурсию в их ОГМЕТ в начале 80-х😁
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11.08.2022 14:56 Ответить
 
 