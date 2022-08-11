РФ формирует добровольческий батальон в Орловской области, - ISW

Еще в одной области России - Орловской - формируется так называемый добровольческий батальон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По сообщению института, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий".

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

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Ключевые выводы аналитиков ISW: