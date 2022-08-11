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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ формирует добровольческий батальон в Орловской области, - ISW

рф

Еще в одной области России - Орловской - формируется так называемый добровольческий батальон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

По сообщению института, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий".

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

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Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские официальные лица "остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий".
  • Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы вероятнее всего перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
  • Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.
  • Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
  • Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
  • Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
  • Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
  • Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

Автор: 

армия РФ (19620) россия (96107)


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Топ комментарии
+2
Точніше : усі кацапи
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11.08.2022 07:16 Ответить
+2
Знов десь у сраці. Бережуть масквічєй.
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11.08.2022 09:25 Ответить
+1
давненько Херсонщина не пробувала парного касабского мяса.....
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11.08.2022 07:14 Ответить
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Усі на судний день!
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11.08.2022 07:07 Ответить
Точніше : усі кацапи
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11.08.2022 07:16 Ответить
головне добре роздивитись в прицілі "орловських рисаків"
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11.08.2022 08:23 Ответить
давненько Херсонщина не пробувала парного касабского мяса.....
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11.08.2022 07:14 Ответить
Россияне тоже высказывают "сильную обеспокоенность" бомбёжкой Украины аэродрома в Крыму , уже некоторые из россиян "сильно обеспокоились" и начали драпать из Крыма, очередь в 10 км на Крымском мосту. Или в 100 км, что я предпочитаю.
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11.08.2022 07:15 Ответить
Якщо "бомбёжки" були б постійно, то "драпали из Крыма" кацапи теж постійно, а так, через тиждень приїдуть усі "взад".
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11.08.2022 07:23 Ответить
Мясбат "копчёный орёл". Трепещи НАТО 😆
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11.08.2022 07:28 Ответить
Мясной батальон "орловский Ливер"
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11.08.2022 07:44 Ответить
Добровольці не мають інтернет,не знають що їх чекає ад? Нація абсолютних ідіотів...
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11.08.2022 08:06 Ответить
О, вже і "арловские рысаки" на "шпецаперацию" ідуть
Вівсом годувати їх в Украні не буде ніхто, тільки в перегній
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11.08.2022 08:18 Ответить
ПЕСНЯ ДАБРАВОЛЬЦЕВ.

-Смело мы в бой пайдем!
дол...бы:
-И мы за вами!
-И как один умрем!
дол...бы:
-Пиз...те сами!
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11.08.2022 08:21 Ответить
Свежее мяско на подходе
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11.08.2022 08:37 Ответить
Люди неадекватні -- для чого воно ім -- окстітєсь
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11.08.2022 08:48 Ответить
Етнічні кацапи пішли в діло..Мабуть ідіоти по колоніям почали закінчуватись...)))
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11.08.2022 09:00 Ответить
Ну там много не наберут,местные думаю на двухсотых и трехсотых уже насмотрелись.
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11.08.2022 09:00 Ответить
Знов десь у сраці. Бережуть масквічєй.
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11.08.2022 09:25 Ответить
 
 