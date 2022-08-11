РФ формує добровольчий батальйон в Орловській області, - ISW
Ще в одній області Росії Орловській формується так званий добровольчий батальйон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
За повідомленням інституту, українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.
Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються стурбованими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".
Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Російські офіційні особи "залишаються стурбованими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".
- Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, найімовірніше, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.
- Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.
- Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.
- Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.
- Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.
- Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.
- Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.
- Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.
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