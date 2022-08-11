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Новини Агресія Росії проти України Війна
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РФ формує добровольчий батальйон в Орловській області, - ISW

рф

Ще в одній області Росії Орловській формується так званий добровольчий батальйон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням інституту, українські чиновники назвали напад 9 серпня на Крим початком контрнаступу України на півдні, припускаючи, що українські військові очікують інтенсивних боїв у серпні та вересні, які можуть вирішити результат наступного етапу війни.

Аналітики стверджують, що "російські офіційні особи залишаються стурбованими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше вісім російських літаків, що суперечить заявам Росії про те, що вибухи не пошкодили жоден літак і не були результатом атаки.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські офіційні особи "залишаються стурбованими щодо атаки 9 серпня на авіабазу Саки в окупованому Росією Криму, розташовану за 225 км за російськими лініями, у результаті якої було знищено щонайменше вісім російських літаків і кілька будівель".
  • Зміна планів Кремля свідчить про те, що окупаційні сили, найімовірніше, перенесуть дату референдумів про анексію в окупованій Україні. Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли би прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, окрім капітуляції України.
  • Як повідомляється, останніми тижнями Іран почав тренувати російські сили на іранських системах БПЛА, демонструючи поглиблення військового співробітництва між Іраном і Росією.
  • Російські війська вели наземні атаки на захід від Ізюма.
  • Окупанти продовжували обмежені наземні наступи на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.
  • Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від міста Донецька та продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях міста Донецька.
  • Загарбники провели численні безуспішні наступальні операції на північ і північний схід від міста Харкова.
  • Російські війська провели невдалу бойову розвідку на північному заході Херсонської області.
  • Повідомляється, що в Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

Також читайте: РФ створила новий армійський корпус, але навряд чи зможе набрати людей, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17771) росія (65949)


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Топ коментарі
+2
Точніше : усі кацапи
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11.08.2022 07:16 Відповісти
+2
Знов десь у сраці. Бережуть масквічєй.
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11.08.2022 09:25 Відповісти
+1
давненько Херсонщина не пробувала парного касабского мяса.....
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11.08.2022 07:14 Відповісти
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11.08.2022 07:07 Відповісти
Точніше : усі кацапи
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11.08.2022 07:16 Відповісти
головне добре роздивитись в прицілі "орловських рисаків"
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11.08.2022 08:23 Відповісти
давненько Херсонщина не пробувала парного касабского мяса.....
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11.08.2022 07:14 Відповісти
Россияне тоже высказывают "сильную обеспокоенность" бомбёжкой Украины аэродрома в Крыму , уже некоторые из россиян "сильно обеспокоились" и начали драпать из Крыма, очередь в 10 км на Крымском мосту. Или в 100 км, что я предпочитаю.
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11.08.2022 07:15 Відповісти
Якщо "бомбёжки" були б постійно, то "драпали из Крыма" кацапи теж постійно, а так, через тиждень приїдуть усі "взад".
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11.08.2022 07:23 Відповісти
Мясбат "копчёный орёл". Трепещи НАТО 😆
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11.08.2022 07:28 Відповісти
Мясной батальон "орловский Ливер"
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11.08.2022 07:44 Відповісти
Добровольці не мають інтернет,не знають що їх чекає ад? Нація абсолютних ідіотів...
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11.08.2022 08:06 Відповісти
О, вже і "арловские рысаки" на "шпецаперацию" ідуть
Вівсом годувати їх в Украні не буде ніхто, тільки в перегній
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11.08.2022 08:18 Відповісти
ПЕСНЯ ДАБРАВОЛЬЦЕВ.

-Смело мы в бой пайдем!
дол...бы:
-И мы за вами!
-И как один умрем!
дол...бы:
-Пиз...те сами!
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11.08.2022 08:21 Відповісти
Свежее мяско на подходе
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11.08.2022 08:37 Відповісти
Люди неадекватні -- для чого воно ім -- окстітєсь
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11.08.2022 08:48 Відповісти
Етнічні кацапи пішли в діло..Мабуть ідіоти по колоніям почали закінчуватись...)))
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11.08.2022 09:00 Відповісти
Ну там много не наберут,местные думаю на двухсотых и трехсотых уже насмотрелись.
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11.08.2022 09:00 Відповісти
Знов десь у сраці. Бережуть масквічєй.
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11.08.2022 09:25 Відповісти
 
 