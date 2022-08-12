Тютюнові виробники: під час війни істотно збільшився тіньовий ринок
Чотири українські компанії міжнародних тютюнових корпорацій заявили про істотне зростання нелегального ринку від початку великої війни.
Як повідомляє ЕП, про це йдеться у відео, передає Цензор.НЕТ.
Усі виробники (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) зазначили про зростання нелегального ринку.
"Найбільше нас непокоїть, що в промислових масштабах почали з’являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України", - заявили у Philip Morris.
Виробники кажуть, що через закриття кордонів з Білоруссю та блокування морських портів "частку контрабанди взяли на себе деякі недоброчесні українські виробники, випускаючи на ринок необліковану безакцизну продукцію з маркуванням для Duty Free або з підробними марками акцизного податку".
На думку Imperial Tobacco, на сьогодні нелегальні сигарети продають здебільшого у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Рівненській, Київській областях та в місті Києві.
Нагадаємо, проблема зі зростанням нелегального ринку сигарет була нагальною і до війни. Якщо у 2016 році частка тіньового ринку становила 1,1%, то наприкінці 2021 року оцінювалася в 20,4% (за оцінками Kantar).
У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн.
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там інше.
там повністю"начорно" працює нічна зміна.
У коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну» раніше заявляли, що контрабандні партії цигарок «Jin Ling» в Україні випускали у Львові і Донецьку, але яка ситуація з підприємством на сході зараз - невідомо. У Європу сигарети потрапляли, як зазначали експерти, через морський порт в Одесі і кордони Закарпаття, Львівщини, Волині. Обсяг продажу цих сигарет у рік сягав понад один мільярд доларів. А скільки проходить контрабандою?
300- 400 мільйонів доларів контрабанди .Це лише Львів.
хто з його оточення це все кришує?
"*********" Сбу і прокуратурою всі часи незалежності..
а її директори-найбагатші пани Львова..
Однак Львівська тютюнова фабрика поширила офіційну заяву, в якій заперечила причетність підприємства до мукачівських контрабандних схем поставок цигарок на територію Євросоюзу і наголосила, що її фахівці здійснюють моніторинг тютюнового ринку, бо підпільно під львівською маркою виготовляють сигарети в інших областях і навіть за кордоном.
Синютка (***йшов на мера Львова "від Порошенка) обіцяє все з'ясувати
У Львівській обласній адміністрації не змогли назвати ані імені директора тютюнової фабрики, ані реальних власників.
А чому би не подивитися на вже майже порожні кишені середнього українця ?
Усе дорощає :
комунальні платежі
продукти (зараз подешевшали тільки овочі\фрукти)
фактично усі товари від техніки до одягу - бо Є - росте
проїзд у транспорті
і т.д.
А зарплати + пенсії - рости не хочуть
А тут ще така привична дрібниця , як цигарки скочили до +/- 60 грн ...
Наші кишені будуть порожніми !