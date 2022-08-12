Тютюнові виробники: під час війни істотно збільшився тіньовий ринок

Чотири українські компанії міжнародних тютюнових корпорацій заявили про істотне зростання нелегального ринку від початку великої війни.

Як повідомляє ЕП, про це йдеться у відео, передає Цензор.НЕТ.

Усі виробники (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) зазначили про зростання нелегального ринку.

"Найбільше нас непокоїть, що в промислових масштабах почали з’являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України", - заявили у Philip Morris.

Виробники кажуть, що через закриття кордонів з Білоруссю та блокування морських портів "частку контрабанди взяли на себе деякі недоброчесні українські виробники, випускаючи на ринок необліковану безакцизну продукцію з маркуванням для Duty Free або з підробними марками акцизного податку".

На думку Imperial Tobacco, на сьогодні нелегальні сигарети продають здебільшого у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Рівненській, Київській областях та в місті Києві.

Нагадаємо, проблема зі зростанням нелегального ринку сигарет була нагальною і до війни. Якщо у 2016 році частка тіньового ринку становила 1,1%, то наприкінці 2021 року оцінювалася в 20,4% (за оцінками Kantar).

У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн.

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