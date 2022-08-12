УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12824 відвідувача онлайн
Новини
1 894 30

Тютюнові виробники: під час війни істотно збільшився тіньовий ринок

сигареты

Чотири українські компанії міжнародних тютюнових корпорацій заявили про істотне зростання нелегального ринку від початку великої війни.

Як повідомляє ЕП, про це йдеться у відео, передає Цензор.НЕТ.

Усі виробники (Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI) зазначили про зростання нелегального ринку.

"Найбільше нас непокоїть, що в промислових масштабах почали з’являтися підробки світових брендів. Такої ситуації ми не бачили за весь період незалежності України", - заявили у Philip Morris.

Виробники кажуть, що через закриття кордонів з Білоруссю та блокування морських портів "частку контрабанди взяли на себе деякі недоброчесні українські виробники, випускаючи на ринок необліковану безакцизну продукцію з маркуванням для Duty Free або з підробними марками акцизного податку".

На думку Imperial Tobacco, на сьогодні нелегальні сигарети продають здебільшого у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Вінницькій, Рівненській, Київській областях та в місті Києві.

Нагадаємо, проблема зі зростанням нелегального ринку сигарет була нагальною і до війни. Якщо у 2016 році частка тіньового ринку становила 1,1%, то наприкінці 2021 року оцінювалася в 20,4% (за оцінками Kantar).

У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн.

Також читайте: Продукція Philip Morris тимчасово вироблятиметься на фабриці "Імперіал Тобакко" у Києві

Автор: 

контрабанда (1825) цигарки (981) тютюн (541) Philip Morris (78) British American Tobacco (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
а вы еще цены на сигареты поднимите то нелегальный рынок вырастит на 70% идиоты
показати весь коментар
12.08.2022 11:32 Відповісти
+8
Так приблизьте официальные цены к нашим реальным доходам!!!Сейчас пачка 20 штук в среднем гривен 60,если не больше.Выручают львовские стронг армейские по 39,и то получается около 1200 в месяц.А эти подделки,которые продают прямо на улице,вообще курить невозможно,походу их из свежескошенной травы делают.Понятно,что на контрафакте навар сопоставим с наваром от наркоты,и хрен вы его поборете.
показати весь коментар
12.08.2022 11:32 Відповісти
+5
Ще ціни підійміть, 99% будуть контрабас купувати.
показати весь коментар
12.08.2022 12:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно весь ринок переорієнтувати на рашку, нехай частіше курять, особливо коло авіабаз.
показати весь коментар
12.08.2022 11:23 Відповісти
Треба терміново доручити ермаку навести "порядок"!!!
показати весь коментар
12.08.2022 11:24 Відповісти
а вы еще цены на сигареты поднимите то нелегальный рынок вырастит на 70% идиоты
показати весь коментар
12.08.2022 11:32 Відповісти
Все вопросы к Гетьманцеву с его манией азирова
показати весь коментар
12.08.2022 11:56 Відповісти
Так приблизьте официальные цены к нашим реальным доходам!!!Сейчас пачка 20 штук в среднем гривен 60,если не больше.Выручают львовские стронг армейские по 39,и то получается около 1200 в месяц.А эти подделки,которые продают прямо на улице,вообще курить невозможно,походу их из свежескошенной травы делают.Понятно,что на контрафакте навар сопоставим с наваром от наркоты,и хрен вы его поборете.
показати весь коментар
12.08.2022 11:32 Відповісти
ні.

там інше.

там повністю"начорно" працює нічна зміна.
показати весь коментар
12.08.2022 11:54 Відповісти
Контрабандними називають експерти сигарети «Jin Ling». Десять років тому саме львівська тютюнка отримала авторське право на випуск цих цигарок, дизайн яких схожий на відомий світовий бренд, лише на пачці замість верблюда намальована коза.

У коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну» раніше заявляли, що контрабандні партії цигарок «Jin Ling» в Україні випускали у Львові і Донецьку, але яка ситуація з підприємством на сході зараз - невідомо. У Європу сигарети потрапляли, як зазначали експерти, через морський порт в Одесі і кордони Закарпаття, Львівщини, Волині. Обсяг продажу цих сигарет у рік сягав понад один мільярд доларів. А скільки проходить контрабандою?

300- 400 мільйонів доларів контрабанди .Це лише Львів.
показати весь коментар
12.08.2022 12:00 Відповісти
незнаю, смотря какие. както взял херню какуюто у бабок. написано беларусь, с акцизом - пачка пол года недокуренная лежит, беру малоьборо в киоске , какого то хера польский акциз - сплошная ванидла, на улице хз откуда -курю в удовольствие. акцизное официальное большей частью хуже контрабанды с улицы, а стоит дороже
показати весь коментар
12.08.2022 12:56 Відповісти
Не можна під час війни критикувати самі знаєте кого, його оточення, та його партнерів!
показати весь коментар
12.08.2022 11:37 Відповісти
Вовандеморт?!
показати весь коментар
12.08.2022 12:28 Відповісти
А й справді, сидять собі спокійнісінько у тіньочку і незаконно торгують тютюновими виробами тоді, коли ганяють бабусь, що продають свою городину!
показати весь коментар
12.08.2022 11:41 Відповісти
Не знаю, як у вас. А у нас стихійні ринків в 80% випадків створили перекупи. Купили на опті й видають за городину.
показати весь коментар
12.08.2022 11:58 Відповісти
а як це сталося при керівництві найвеличнішого
хто з його оточення це все кришує?
показати весь коментар
12.08.2022 11:46 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/27149803.html «Основний поставник сигарет для контрабанди - Львівська тютюнова фабрика у Винниках.

"*********" Сбу і прокуратурою всі часи незалежності..

а її директори-найбагатші пани Львова..
показати весь коментар
12.08.2022 11:53 Відповісти
А радше неподалік Львова. Бо Львівська тютюнова фабрика розташована у містечку Винники. Двері тут зачинені. Охоронці через ворота повідомили, що всі працівники, в тому числі дирекція - у відпустці. «Зараз місяць фабрика не працює», - сказав охоронець. Телефон директора підприємства - поза зоною досяжності.

Однак Львівська тютюнова фабрика поширила офіційну заяву, в якій заперечила причетність підприємства до мукачівських контрабандних схем поставок цигарок на територію Євросоюзу і наголосила, що її фахівці здійснюють моніторинг тютюнового ринку, бо підпільно під львівською маркою виготовляють сигарети в інших областях і навіть за кордоном.

Синютка (***йшов на мера Львова "від Порошенка) обіцяє все з'ясувати

У Львівській обласній адміністрації не змогли назвати ані імені директора тютюнової фабрики, ані реальних власників.
показати весь коментар
12.08.2022 11:56 Відповісти
В тінь уходить весь бізнес після регулювання націнки на тютюнові вироби. Була 6-8%, зараз 5%. 2% забрав банк за еквайрінг, + комісії банку за обслуговування, + податки, ліцензії. А заробітну плату платиш з своєї кишені, я вже мовчу про заробіток. Тобто, при такій націнкі підприємці в сфері торгівлі працюють в мінус. Пару раз на рік змінюються закони. А потім ще й перевірки. От і уходять всі в мінус. Дорегулювалися.
показати весь коментар
12.08.2022 11:55 Відповісти
Це проблема #1. Прийшов Порошенко виписали Тедіс штраф- потім домовились на відкат, відмінили. Прийшов Зеленський і майже те саме, тільки ще й на 30% зменшили націнку. Скоро підприємці будуть доплачувати, щоб продавати)
показати весь коментар
12.08.2022 12:15 Відповісти
ага.. а потім лікарі і фармацевти доять курців..
показати весь коментар
12.08.2022 12:02 Відповісти
У 2021 році втрати державного бюджету через тіньовий ринок тютюнових виробів оцінювалися у 15,5 млрд грн. - яка дрібниця, не варто уваги, західні партнері дадуть більше, зате чиїсь кишені не будуть порожніми...
показати весь коментар
12.08.2022 11:56 Відповісти
зате чиїсь кишені не будуть порожніми...

А чому би не подивитися на вже майже порожні кишені середнього українця ?
Усе дорощає :
комунальні платежі
продукти (зараз подешевшали тільки овочі\фрукти)
фактично усі товари від техніки до одягу - бо Є - росте
проїзд у транспорті
і т.д.
А зарплати + пенсії - рости не хочуть
А тут ще така привична дрібниця , як цигарки скочили до +/- 60 грн ...
Наші кишені будуть порожніми !
показати весь коментар
12.08.2022 13:25 Відповісти
Ще ціни підійміть, 99% будуть контрабас купувати.
показати весь коментар
12.08.2022 12:04 Відповісти
Будуть здити,люди зовсім припинять в них купувати
показати весь коментар
12.08.2022 16:55 Відповісти
а кто не будет брать сигареты с акцизом, тому зимой отключим газ и отопление.
показати весь коментар
12.08.2022 12:31 Відповісти
А не хочете сказати про ціни на сигарети? Зараз курці як ніхто наповнюють бюджет непомірним кацизом. Я розумію, що ціни на цигарки набагато нижчі ніж в Європі в доларовому квіваленті, так і зарплати у людей зараз в десятеро нижчі ніж в Європі. Скажете це політика боротьби з курінням? А можете собі уявити, що ви бобороли звичку у людей палити і от раз і всі кинули палити і не беруть цигарок. Скільки сотень мільярдів гривень ви недорахуєтесь в бюджет країни?
показати весь коментар
12.08.2022 14:38 Відповісти
Війна! Людям начхати на апетити табачних компаній. Пійшли в дупу!!!
показати весь коментар
12.08.2022 16:54 Відповісти
 
 