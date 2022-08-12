ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для надійного проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Енерго в межах підготовки до опалювального сезону планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

Вже завершено ремонти 12 блоків теплоелектростанцій, 4 – у процесі, а ще 10 попередньо заплановано реалізувати до кінця року.

Усього станом на сьогодні спеціалісти ДТЕК Енерго реалізували понад 60% запланованої річної ремонтної кампанії на ТЕС. Інвестиції в ремонти за 7 місяців цього року становлять майже 1 мільярд гривень.

"Події останніх днів навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж Росії вчергове доводять, що Україні треба готуватися до найскладнішої зими і таких самих надскладних викликів. Ми розуміємо критичне значення маневрених потужностей теплової генерації на енергетичному фронті країни. Тому наші енергетики та спеціалісти ремонтних організацій працюють 24/7 і роблять усе можливе, щоб підготувати обладнання для забезпечення надійності української енергосистеми", - цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

Також читайте: Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в домівки 3000 родин