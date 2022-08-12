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ДТЕК планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС для надійного проходження опалювального сезону

дтек

Компанія ДТЕК Енерго в межах підготовки до опалювального сезону планує відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

Вже завершено ремонти 12 блоків теплоелектростанцій, 4 – у процесі, а ще 10 попередньо заплановано реалізувати до кінця року.

Усього станом на сьогодні спеціалісти ДТЕК Енерго реалізували понад 60% запланованої річної ремонтної кампанії на ТЕС. Інвестиції в ремонти за 7 місяців цього року становлять майже 1 мільярд гривень.

"Події останніх днів навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж Росії вчергове доводять, що Україні треба готуватися до найскладнішої зими і таких самих надскладних викликів. Ми розуміємо критичне значення маневрених потужностей теплової генерації на енергетичному фронті країни. Тому наші енергетики та спеціалісти ремонтних організацій працюють 24/7 і роблять усе можливе, щоб підготувати обладнання для забезпечення надійності української енергосистеми", - цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

Також читайте: Енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло в домівки 3000 родин

Автор: 

ТЕС (917) ДТЕК (1984) опалювальний сезон (1754)


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Топ коментарі
+2
Де гарантія що взимку їх не порозбивають асвабадітєлі?
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12.08.2022 12:01 Відповісти
+1
ну і хто тепер скаже що Ахметов не допомагає країні?
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12.08.2022 12:02 Відповісти
+1
Допомагає, але з усього має свій зиск. Чи політичний, чи матеріальний.
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12.08.2022 12:08 Відповісти
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Де гарантія що взимку їх не порозбивають асвабадітєлі?
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12.08.2022 12:01 Відповісти
про гарантії спитай у Гаранта територіальної цілісності та недоторканості України!

як називають Херанта піаніно" сказати? 👿
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12.08.2022 12:18 Відповісти
ну і хто тепер скаже що Ахметов не допомагає країні?
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12.08.2022 12:02 Відповісти
Допомагає, але з усього має свій зиск. Чи політичний, чи матеріальний.
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12.08.2022 12:08 Відповісти
Безплатно тільки котята родяться 🤔

Ахметов та ДТЕК - вмілі господарники, а решта - молитись Богу та ЗСУ !
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12.08.2022 12:20 Відповісти
Дякую за новину, я довго сміявся. А потім заплакав. Бо знаю, в якому стані ахметовскі ТЕС. Ця зима буде дуже довгою
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12.08.2022 12:12 Відповісти
Гарна підказка кацапам куди влупити.
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12.08.2022 12:34 Відповісти
А то вони самі не знають куда лупити на Водохреща...
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12.08.2022 15:40 Відповісти
Дуже гучне слово "Відремонтувати"..ДТЕК ніколи не спішив з ремонтами енергоблоків!!! Я був на більшості їхніх станцій...Обладнання працює на повний знос, модернізація в дуже примітивних масштабах. Повна реконструкція будь якого блоку була приблизно 10 років тому. Це коли держава вклала горші в модернізацію, а ДТЕК тим часом її приватизував...От такі справи були..Назвіть мені хоча б одну повномасштабну реконструкцію на ДТЕКівских станціях за останні 10 років...0%
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12.08.2022 13:03 Відповісти
В якості кого ти був на більшості станцій ДТЕКА?

Шпіона?
Ти вже тут другий "знавець" стану станцій.....
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12.08.2022 15:39 Відповісти
 
 