"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Запоріжжя - Київ

АТ "Укрзалізниця" призначило додаткові рейси поїзда 272271 "Запоріжжя - Київ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба компанії повідомляє у телеграмі.

У компанії звертають увагу жителів Нікополя та Марганця, де спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів, що "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №272/271 "Запоріжжя - Київ".

Зазначається, що із 13 по 25 серпня поїзд вирушатиме із Запоріжжя о 20:05 і прибуватиме до Києва о 9:38.

Із Києва цей поїзд вирушатиме з 14 по 26 серпня о 22:30 і прибуватиме до Запоріжжя об 11:53.

Квитки доступні на сайті Укрзалізниці, в застосунку, в чат-боті та касах вокзалів.

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