"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда Запоріжжя - Київ
АТ "Укрзалізниця" призначило додаткові рейси поїзда 272271 "Запоріжжя - Київ".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба компанії повідомляє у телеграмі.
У компанії звертають увагу жителів Нікополя та Марганця, де спостерігається підвищений попит на виїзд до більш безпечних регіонів, що "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси поїзда №272/271 "Запоріжжя - Київ".
Зазначається, що із 13 по 25 серпня поїзд вирушатиме із Запоріжжя о 20:05 і прибуватиме до Києва о 9:38.
Із Києва цей поїзд вирушатиме з 14 по 26 серпня о 22:30 і прибуватиме до Запоріжжя об 11:53.
Квитки доступні на сайті Укрзалізниці, в застосунку, в чат-боті та касах вокзалів.
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