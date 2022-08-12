Навчальний процес в Україні може відбуватися в змішаному режимі, - Міносвіти

В Міністерстві освіти і науки України повідомили, що навчальний процес може бути в змішаному режимі.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові до того, що процес навчання буде в змішаному режимі. Адже це буде певним чином чергувати очне з онлайн навчанням і дасть можливість кожному викладачу формувати певну черговість у засвоєнні матеріалу. Або це буде очно, або онлайн. І тим самим на сьогодні вже є і методики і навіть в нашій платформі "Всеукраїнській школі онлайн" передбачена побудова індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня і разом з кожним вчителем", - сказав Шкарлет.

Він також наголосив, що початок навчання буде виключно в межах безпекової ситуації, а рішення щодо участі кожної дитини в освітньому процесі буде ухвалюватися батьками.

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