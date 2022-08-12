Є випадки примусової паспортизації в окупованому Енергодарі, - мер Орлов
В окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти примусово роздають українцям російські паспорти. Також вони змушують жителів на камеру говорити, що їм "подобається "русский мир".
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"Є випадки примусової паспортизації. Людину, яка проходить через підвали, змушують зніматися в провокативних відеоматеріалах, де вона нібито зізнається, що любить "русский мир" і завжди чекала Росію. При цьому ми бачимо, що ця людина схудла вдвічі і має сліди від побоїв", - розповів Орлов.
Тобто, як пояснив мер міста, цим і пояснюється мотивація оцих всіх "зізнань" і під яким тиском це робиться.
"Зараз є випадки, коли людей випускають додому з підвалів за умови отримання російського паспорта, забираючи в них український паспорт", - додає міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
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