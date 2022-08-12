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Є випадки примусової паспортизації в окупованому Енергодарі, - мер Орлов

паспорт,рф

В окупованому Енергодарі Запорізької області окупанти примусово роздають українцям російські паспорти. Також вони змушують жителів на камеру говорити, що їм "подобається "русский мир".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Є випадки примусової паспортизації. Людину, яка проходить через підвали, змушують зніматися в провокативних відеоматеріалах, де вона нібито зізнається, що любить "русский мир" і завжди чекала Росію. При цьому ми бачимо, що ця людина схудла вдвічі і має сліди від побоїв", - розповів Орлов.

Тобто, як пояснив мер міста, цим і пояснюється мотивація оцих всіх "зізнань" і під яким тиском це робиться.

"Зараз є випадки, коли людей випускають додому з підвалів за умови отримання російського паспорта, забираючи в них український паспорт", - додає міський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Енергодарі критична. Відбувається найбільше загострення за останні 2-3 місяці, - мер Орлов

Автор: 

окупація (6748) паспорт (1160) русский мир (463) Енергодар (264)


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их никто не принуждает, хватит врать
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12.08.2022 14:00 Відповісти
Ухаді.
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12.08.2022 14:09 Відповісти
(без принуждения)- ідеш в український паспортний стіл, кладеш український паспорт , пишеш папір, що відмовляєшся від українського громадянства,отримуєш копняка в задницю і дальше виходиш (без принуждения) куда хочеш.
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12.08.2022 14:26 Відповісти
они не сдадут украинский и возьмут еще и другой. В Украине их не отследишь, а на рефии всем плевать сколько гражданств.
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12.08.2022 14:36 Відповісти
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12.08.2022 14:15 Відповісти
стыдно признавать, что недограждане Украины ведутся на паспорта с курицей, ведутся с 2014 года предатели. И сколько бы не отбеливали их разными "примусово" факт остается фактом на долгие годы. Они кацапские паспорта не сдадут и будут иметь украинский, и никто не знает что с этим делать.
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12.08.2022 14:25 Відповісти
А в Литві не соромно відсиджуватись?
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12.08.2022 14:28 Відповісти
жить не стыдно, тем более если тебе 60. Стыдно в Литву бежать с Украины прятаться
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12.08.2022 14:33 Відповісти
 
 