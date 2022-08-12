Мінкульт готує законопроект про особливий статус англійської мови в Україні

Уряд розробляє законопроєкт про фукціонування англійської як мови міжнародного спілкування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу.

"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - сказав заступник міністра.

За його словами, ініціатором проєкту виступив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас під час розробки акта, окрім МКІП, були залучені суміжні інституції, зокрема, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції.

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Карандєєв наголосив, що англійська мова на сьогодні є офіційною в 60 із 196 країн світу, а згідно з даними регуляторного проєкту Євробарометр, ця вона є найпоширенішою іноземною в 119 країнах з 25 держав-членів ЄС. Україна, відповідно до повідомлення, займає 40-й щабель в рейтингу із 112 країн, що є середнім показником. Тож надання англійській мові відповідного статусу в державі - "необхідність і стратегічний крок до членства в ЄС".

Згідно із поточною редакцією законопроєкту, обов'язково англійською мають володіти держслужбовці, зокрема, голови місцевих адміністрацій, офіцери - військові, начальники середнього й вищого складу Національної поліції, науково-педагогічні працівники вишів. Також передбачається удосконалення стандартів освіти, спрямовинах на вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти, а також впровадження додаткових курсів для дорослих. Крім того, розширюється обсяг застосування аглійської мови у сферах, дотичних до іноземців, наприклад в закладах культури, транспортній сфері, міжнародній торгівлі.

Карандєєв відзначив, що "з моменту прийняття цього закону одразу не виникне вимога щодо обв'язкового володіння англійською усіма держслужбовцями", імплементація вимагатиме тривалого перехідного періоду.

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За його словами, існує стійка кореляція між рівнем англійської мови та низкою економічних показників, зокрема, ВВП, тому її впровадження сприятиме покращенню експорту послуг в Україну, а також міжнародній чи індивідуальній торгівлі.

"Жодне з положень цього закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови", - відзначив урядовець. За його словами, держава сприяє якомога ширшій освіченості українців, водночас це не загрожує латинізації української мови.