УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11834 відвідувача онлайн
Новини
4 943 33

Мінкульт готує законопроект про особливий статус англійської мови в Україні

мова

Уряд розробляє законопроєкт про фукціонування англійської як мови міжнародного спілкування.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час брифінгу.

"Розширення сфер застосування англійської мови в Україні сприятиме активізації процесів інтеграції українців в європейську спільноту в межах очікуваного набуття членства України в ЄС, формуванню суб'єктності держави у світових глобалізаційних процесів, підвищенню рівня її конкурентоспроможності на глобальному ринку, а також зростанню її інвестиційної та туристичної привабливості", - сказав заступник міністра.

За його словами, ініціатором проєкту виступив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас під час розробки акта, окрім МКІП, були залучені суміжні інституції, зокрема, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадяни РФ більше не можуть складати міжнародний іспит з англійської мови TOEFL

Карандєєв наголосив, що англійська мова на сьогодні є офіційною в 60 із 196 країн світу, а згідно з даними регуляторного проєкту Євробарометр, ця вона є найпоширенішою іноземною в 119 країнах з 25 держав-членів ЄС. Україна, відповідно до повідомлення, займає 40-й щабель в рейтингу із 112 країн, що є середнім показником. Тож надання англійській мові відповідного статусу в державі - "необхідність і стратегічний крок до членства в ЄС".

Згідно із поточною редакцією законопроєкту, обов'язково англійською мають володіти держслужбовці, зокрема, голови місцевих адміністрацій, офіцери - військові, начальники середнього й вищого складу Національної поліції, науково-педагогічні працівники вишів. Також передбачається удосконалення стандартів освіти, спрямовинах на вивчення англійської мови всіма здобувачами освіти, а також впровадження додаткових курсів для дорослих. Крім того, розширюється обсяг застосування аглійської мови у сферах, дотичних до іноземців, наприклад в закладах культури, транспортній сфері, міжнародній торгівлі.

Карандєєв відзначив, що "з моменту прийняття цього закону одразу не виникне вимога щодо обв'язкового володіння англійською усіма держслужбовцями", імплементація вимагатиме тривалого перехідного періоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні, - Шмигаль

За його словами, існує стійка кореляція між рівнем англійської мови та низкою економічних показників, зокрема, ВВП, тому її впровадження сприятиме покращенню експорту послуг в Україну, а також міжнародній чи індивідуальній торгівлі.

"Жодне з положень цього закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови", - відзначив урядовець. За його словами, держава сприяє якомога ширшій освіченості українців, водночас це не загрожує латинізації української мови.

Автор: 

Міністерство культури (762) статус (124) англійська мова (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Yes!!! Ось це давно треба було б зробити. Вивчати англійську з садочку.
показати весь коментар
12.08.2022 15:00 Відповісти
+14
Правильно, українська та English, дві обов'язкові мови з самого дитинства треба вивчати
показати весь коментар
12.08.2022 15:07 Відповісти
+14
О це діло
показати весь коментар
12.08.2022 15:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна ідея але як тотальну Зе корупцію і рішалово повязати з інтегрецієй в ЄС.

Shall we decide? - Це Порєшаєм? на англійській мові 🤓
показати весь коментар
12.08.2022 14:59 Відповісти
тоді solve, бо decide це приймати рішення, а не вирішувати питання
показати весь коментар
12.08.2022 15:05 Відповісти
Я ще краще скажу, є таке гарне слово із середньовічної Англії - eradicate...
показати весь коментар
12.08.2022 15:23 Відповісти
Порєшаєм - це неперєводімий діалект.
Там використовують слова "брайб" та "кікбек", але за них можна отримати в пику або сісти надовго.
показати весь коментар
12.08.2022 15:28 Відповісти
Yes!!! Ось це давно треба було б зробити. Вивчати англійську з садочку.
показати весь коментар
12.08.2022 15:00 Відповісти
Для початку українську потрібно вивчати з садочку.
показати весь коментар
12.08.2022 20:49 Відповісти
Це піар ! Цим покидькам тре щось зробити для української мови! Наприклад, заборонити в Церкві службу російською чи церковнослов'янською мовою.
показати весь коментар
12.08.2022 15:00 Відповісти
а шо робити з рускагаварящєй чєлюстью
показати весь коментар
12.08.2022 15:01 Відповісти
відвідати щелепно-лицьового хірурга
показати весь коментар
12.08.2022 15:25 Відповісти
патологоанатома?)))
показати весь коментар
12.08.2022 23:48 Відповісти
Медвед айфоновый сопьется все это комментировать
показати весь коментар
12.08.2022 15:02 Відповісти
Та він вже до бєлкі допився))
показати весь коментар
12.08.2022 15:23 Відповісти
Законопроект про черговий підрив кацапських пердаків.
показати весь коментар
12.08.2022 15:03 Відповісти
Правильно, українська та English, дві обов'язкові мови з самого дитинства треба вивчати
показати весь коментар
12.08.2022 15:07 Відповісти
А как же руссскій язик?

Чи прийдеться рускую челюсть вправляти?
показати весь коментар
12.08.2022 15:07 Відповісти
Достаточто будет один раз заехать в козлиную кацапскую челюсть, и это лапотное быдло все поймет.
показати весь коментар
12.08.2022 15:47 Відповісти
О це діло
показати весь коментар
12.08.2022 15:09 Відповісти
Давно пора.
Я должен в любом Сильпо зайти и сказать: труа бутылка водка аве плезир
показати весь коментар
12.08.2022 15:11 Відповісти
Правильное решение!
показати весь коментар
12.08.2022 15:12 Відповісти
Давно вже час.
показати весь коментар
12.08.2022 15:14 Відповісти
У яких неангломовних країнах та країнах, які не були колоніями Англії англійська мова має офіційний статус?
показати весь коментар
12.08.2022 15:24 Відповісти
Наприклад у Швеції...
показати весь коментар
12.08.2022 15:31 Відповісти
Мови Швеції - основна мова Швеції це шведська, яку визнають за рідну близько 90% населення. Вона ж є і офіційною мовою даної держави. Всі інші мови, що використовуються у державі - мови меншин або іммігрантів.
показати весь коментар
12.08.2022 16:29 Відповісти
я не знаю щодо офіційного, але реально у всіх скандинавських і інших невеликих європейських країнах абсолютна більшість людей може говорити англійською.
це тому, що у них голлівудські мультики і фільми не дублюються, от всі непомітно і вивчають)
показати весь коментар
12.08.2022 16:12 Відповісти
Українську не вивчають то на англійську накинуться, ох це перекотиполе.
показати весь коментар
12.08.2022 17:09 Відповісти
як діти, їй бо. хапаємося за соломинки і сподіваємося що російський потоп нас пощадить.

масове гноблення російськомовних аж поки не перестануть скиглити - ось що потрібно.

а не забавки англійською.
показати весь коментар
12.08.2022 17:21 Відповісти
А яку саме англійську вони хочуть зробити офіційною? Ми всі начебто знаємо українську мову...а здати екзамен з техніки безпеки українською?...у кожній професії своя спеціалізована мова.
показати весь коментар
12.08.2022 18:39 Відповісти
Краще арабську.
показати весь коментар
12.08.2022 20:20 Відповісти
лучше чем армяне?
показати весь коментар
12.08.2022 21:21 Відповісти
гуд
показати весь коментар
12.08.2022 21:19 Відповісти
Це піар. Він не добаве нам нічрго навіть в очах амеріканців та британців
показати весь коментар
12.08.2022 22:08 Відповісти
Актуально та підтримую таку ініціативу, бо не дарма ж я в червні записався на курси онлайн англійської) спочатку було не звично, бо звик до "аля" фізичних шкіл, а зараз мені ок займатись з тічером або групою по відео. Буду тішитись, якщо у майбутньому у наших вже дітей рідна мова буде уркаїнська, а англійська буде як друга для коммунікації з іноземцями))
показати весь коментар
14.08.2022 16:23 Відповісти
До речі, типу на правах реклами)) кому треба можу дати лінк-запрошення зі своєї платформи на мої курси англійської. Так буде вигідно і мені, і вам, бо нарахуються доп.уроки з тічером. Я вчу ангійську в english dom, тому пишіть)
показати весь коментар
14.08.2022 16:27 Відповісти
 
 