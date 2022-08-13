Зеленський нагородив 181 захисника України, з них 33 – посмертно
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 181 українського воїна державними нагородами.
Про це президент повідомив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, з них 33 – посмертно. Загалом за час війни було нагороджено понад 26,5 тисячі українців і українок", - сказав Зеленський.
Президент України висловив вдячність усім, хто захищає Україну, хто стримує дуже жорстокі удари росіян у Пісках, в Авдіївці, на Бахмутському напрямку, хто тримає Харківщину і захищає наш південь, "нашу любу Україну".
"Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист у цілому повністю відчули, що таке міцна наша українська відповідь на їхній терор. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні", - підкреслив Зеленський.
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