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Новини Війна
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Зеленський нагородив 181 захисника України, з них 33 – посмертно

зеленський,нагорода

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 181 українського воїна державними нагородами.

Про це президент повідомив у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, з них 33 – посмертно. Загалом за час війни було нагороджено понад 26,5 тисячі українців і українок", - сказав Зеленський.

Президент України висловив вдячність усім, хто захищає Україну, хто стримує дуже жорстокі удари росіян у Пісках, в Авдіївці, на Бахмутському напрямку, хто тримає Харківщину і захищає наш південь, "нашу любу Україну".

"Ми зробимо все, щоб кожен окупант, щоб держава-терорист у цілому повністю відчули, що таке міцна наша українська відповідь на їхній терор. Слава усім нашим воїнам! Слава Україні", - підкреслив Зеленський.

Також дивіться: Зеленський у День молоді нагородив маленьких героїв, які допомагають Україні під час війни. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) нагорода (1280) військовослужбовці (4808)


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Артист-аматор розговірного жанру. Не більше.
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13.08.2022 08:27 Відповісти
Слава героям Ганьба тим хто замість укріплювати міцність ЗСУ і країни воно каталося на лижах і обіцяло шашлики
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13.08.2022 11:10 Відповісти
 
 