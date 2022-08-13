Окупанти розмістили військову базу в лікарні в Мелітополі, - мер Федоров
Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.
"Розмістили чергову військову базу на території лікарні в місті Мелітополі, де ховаються за спинами наших цивільних мешканців. Це в них стандартна практика, коли так використовують наших людей", - зауважив він.
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Nikolai Chizhevsky
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