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Новини Війна
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Окупанти розмістили військову базу в лікарні в Мелітополі, - мер Федоров

мелітополь

Росіяни розмістили військову базу на території лікарні у центрі тимчасово окупованого Мелітополя.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Hromadske.

"Розмістили чергову військову базу на території лікарні в місті Мелітополі, де ховаються за спинами наших цивільних мешканців. Це в них стандартна практика, коли так використовують наших людей", - зауважив він.

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Автор: 

армія рф (17821) Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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амнисти интернешнл про таке ні слова не сказала
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13.08.2022 08:01 Відповісти
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13.08.2022 08:31 Відповісти
мешканцi у захваті
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13.08.2022 09:42 Відповісти
****** с амнести вы где ********?
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13.08.2022 10:16 Відповісти
и что сказала гамнести. все с ней понятно...
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13.08.2022 10:25 Відповісти
amnesty International does not see this as a problem because the Ukrainian army will not shoot civilians so the base and people are safe = No problem
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13.08.2022 20:41 Відповісти
 
 