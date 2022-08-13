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За добу рашисти вбили 5 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області у 4 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу рашисти вбили 5 мирних жителів, - Кириленко 01

"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. 

обстріл (29141) Донецька область (8799) Кириленко Павло (910)


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Де ******** ООН з своєю стурбованісттю, людей просто посеред Європи вбивають.
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13.08.2022 08:12 Відповісти
ООН мало зміцнювати обороноспроможність країни, чи це конституційний обовязок президента?
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13.08.2022 10:38 Відповісти
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13.08.2022 10:39 Відповісти
 
 