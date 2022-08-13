За добу рашисти вбили 5 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області у 4 населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.