За добу рашисти вбили 5 мирних жителів, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області у 4 населених пунктах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краматорську, 1 у Бахмуті, 1 Кураховому та 1 у Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
krot_lub
показати весь коментар13.08.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар13.08.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар13.08.2022 10:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль