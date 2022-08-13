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Новини Війна
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РФ зобов’язана дотримуватися міжнародного права щодо захисту військовополонених, - Блінкен

блінкен

Росія зобов’язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист військовополонених.

Про це написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія і її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі права та захист військовополонених", - заявив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що громадянам Великобританії, Швеції та Хорватії були пред'явлені звинувачення незаконною так званою "владою ДНР".

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Автор: 

військовополонені (986) Держдепартамент США (1650) іноземець (394) полонені (2298) Блінкен Ентоні (1157)


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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-конференції у четвер розповів, чому не підтримує рішення про надання росії статусу країни-спонсору тероризму. Слова чиновника наводить видання https://www.nytimes.com/2022/07/29/us/politics/russia-terrorism-blinken.html New York Times .

"Витрати, які нав'язані росії нами та іншими країнами, абсолютно відповідають наслідкам, які настануть, якщо ми затвердимо визначення держави-спонсора тероризму. Отже, практичні наслідки того, що ми робимо, однакові", - сказав Блінкен.

Американські журналісти при цьому відзначають, що Блінкен волів би зберегти дипломатичні відносини із росією, не дивлячись на війну в Україні.
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13.08.2022 09:23 Відповісти
читаю...та сміюсь....:
на Заході забули слова Отто фон Бісмарка: "жодна угода з росією НЕ ВАРТА того паперу на якому написана...."
поки на Заході не засвоять що це НЕ теорема чи аксіома... а ДОГМА ******** політики....то ми всі будемо дуже часто "глибоко стурбованими" за дії раSSії....
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13.08.2022 09:31 Відповісти
Кацапія "забила болт" на всі міжнародні зобов'язання! Вона лише згадує про свої "міжнародні права", і лише тоді коли їй це вигідно. Цю країну треба ізолювати від цивілізованої спільноти!
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13.08.2022 09:34 Відповісти
там ще наших тисячі. і їх там мучать.
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13.08.2022 09:40 Відповісти
рашистів, як свого часу після Другої світової війни потрібно зобов'язувати всім світом,в іншому випадку він зобов'яже весь світ іти в нього на поводку.
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13.08.2022 09:41 Відповісти
Я пішла туди і в твіттері Блінкена написала!
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13.08.2022 09:49 Відповісти
Час зрозуміти, що мордор територія, населена нелюддю.
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13.08.2022 10:50 Відповісти
 
 