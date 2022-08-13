РФ зобов’язана дотримуватися міжнародного права щодо захисту військовополонених, - Блінкен
Росія зобов’язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист військовополонених.
Про це написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія і її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі права та захист військовополонених", - заявив Блінкен.
За його словами, Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що громадянам Великобританії, Швеції та Хорватії були пред'явлені звинувачення незаконною так званою "владою ДНР".
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"Витрати, які нав'язані росії нами та іншими країнами, абсолютно відповідають наслідкам, які настануть, якщо ми затвердимо визначення держави-спонсора тероризму. Отже, практичні наслідки того, що ми робимо, однакові", - сказав Блінкен.
Американські журналісти при цьому відзначають, що Блінкен волів би зберегти дипломатичні відносини із росією, не дивлячись на війну в Україні.
на Заході забули слова Отто фон Бісмарка: "жодна угода з росією НЕ ВАРТА того паперу на якому написана...."
поки на Заході не засвоять що це НЕ теорема чи аксіома... а ДОГМА ******** політики....то ми всі будемо дуже часто "глибоко стурбованими" за дії раSSії....