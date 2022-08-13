РФ зобов’язана дотримуватися міжнародного права щодо захисту військовополонених, - Блінкен

Росія зобов’язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист військовополонених.

Про це написав у твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія і її маріонетки зобов'язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, в тому числі права та захист військовополонених", - заявив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про те, що громадянам Великобританії, Швеції та Хорватії були пред'явлені звинувачення незаконною так званою "владою ДНР".

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