На Сумщині окупанти зранку почали обстрілювати природоохоронні території, - Живицький
У Сумській області ніч минула без обстрілів населених пунктів ворожими військами.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ніч в області минула тихо. Однак приблизно з 8:30 зафіксовано обстріли з мінометів та артилерії по Шосткинському району. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території.
Протягом дня 12 серпня росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіях Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів. Постраждалих серед людей немає, зафіксовано руйнування будівель та знищення врожаю.
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Nub Nubov
показати весь коментар13.08.2022 10:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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