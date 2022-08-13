На деокупованих територіях Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, - ОВА

На окупованій Херсонщині російські загарбники проводять постійні обшуки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"У деокупованих населених пунктах Херсонщини Укрпошта почала видавати пенсії", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Іванівській тергромаді окупанти викрали автівки комунального підприємства та інше майно.

А після підриву високовольтного стовпу, що веде до окупованого Криму, рашисти в с. Новокам’янка забирали чоловіків на допити.

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