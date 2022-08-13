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Новини Війна
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На деокупованих територіях Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, - ОВА

пенсія

На окупованій Херсонщині російські загарбники проводять постійні обшуки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.

"У деокупованих населених пунктах Херсонщини Укрпошта почала видавати пенсії", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Іванівській тергромаді окупанти викрали автівки комунального підприємства та інше майно.

А після підриву високовольтного стовпу, що веде до окупованого Криму, рашисти в с. Новокам’янка забирали чоловіків на допити.

Також читайте: Екскерівнику Херсонського відділення "Укрпошти" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

Автор: 

пенсія (1596) Укрпошта (1088) деокупація (950) Херсонська область (5882)


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Не песди, кацапы весной в 40 км от Кривого Рога были, а моя мама в криворожской больнице лечила в июле ребят, которые были ранены во время деоккупации Ивановки.
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13.08.2022 16:31 Відповісти
Деокуповані Іванівка, Високопілля, Орлове, Кочубєєвка, Заградівка. Рашистам цікава вся Херсонська область по самі адмінкордони з Дніпропетровською.
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13.08.2022 16:35 Відповісти
Невже вам не видно, що це якесь кацапердівське бидло, заслане паскудити по коментах.
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13.08.2022 16:35 Відповісти
Ну там дійсно небагато поки що вдалося повернути, але це важливо тим, що таким чином Росія не змогла захопити на 100% жодної області України (крім АРК Крим).
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13.08.2022 16:41 Відповісти
 
 