На деокупованих територіях Херсонщини "Укрпошта" почала видавати пенсії, - ОВА
На окупованій Херсонщині російські загарбники проводять постійні обшуки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА.
"У деокупованих населених пунктах Херсонщини Укрпошта почала видавати пенсії", - йдеться в повідомленні.
Водночас в Іванівській тергромаді окупанти викрали автівки комунального підприємства та інше майно.
А після підриву високовольтного стовпу, що веде до окупованого Криму, рашисти в с. Новокам’янка забирали чоловіків на допити.
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Berrimor Cute
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Berrimor Cute
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Vsevolod Marchenko
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Berrimor Cute
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