Екскерівнику Херсонського відділення "Укрпошти" повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

Головне слідче управління Національної поліції України оголосило підозру у колабораційній діяльності екскерівнику Херсонського відділення "Укрпошти" Віктору Фірману.

Повідомлення про підозру та повістка про виклик опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі встановили, що Віктор Фірман співпрацює з так званою "військово-цивільною адміністрацією" Херсонської області і бере участь у створенні фейкового "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон".

Підозрюваний закуповує обладнання для цього "підприємства", передає матеріальні ресурси Херсонської дирекції АТ "Укрпошта", а також агітує працівників співпрацювати з окупаційною владою.

За висновком правоохоронців, Віктор Фірман обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального порушення "колабораційна діяльність", яке передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

