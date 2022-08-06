УКР
Окупанти затримали заступника гауляйтера Нової Каховки, його звинувачують у розбої, - Хлань

На Херсонщині окупанти затримали колаборанта, що працював у створеній окупаційною владою "адміністрації" Нової Каховки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами нещодавно росіяни затримали колаборанта Єфима, що обіймав посаду "заступника" призначеного окупантами "керівника адміністрації" у Новій Каховці. Фактично він став куратором Каховки за час окупації міста росіянами. 

Колаборанта окупанти публічно звинуватили у розбої і затримали. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України затриманий росіянами колаборант Єфим займався фермерством.

Читайте також: Колаборанта Сальдо ввели у медикаментозну кому

следующий будет никодим
06.08.2022 10:21 Відповісти
Думаю, он просто не поделился
06.08.2022 10:33 Відповісти
Ефим, он же Виталик Ефименко - недоделанный криминальный авторитет из 90х. Сявка, возомнившая себя тузом. Довыеживался.
06.08.2022 11:53 Відповісти
Так всегда бывает в путлеростане - бандиты приходят к власти расстреляв в 1992 году белый дом в москве, сместив законного избранного чеченца хасбулатова...
... а потом при власти - вспоминают об законе и незаконности Ичкерии.
06.08.2022 11:25 Відповісти
Не Хасбулатова, а Руцкого оголошували президентом, і не в 1992, а в 1993.
06.08.2022 11:40 Відповісти
Сдох Ефим, да и йух с ним.
06.08.2022 17:17 Відповісти
Дивись який хлібороб...
03.11.2022 15:02 Відповісти
 
 