Окупанти затримали заступника гауляйтера Нової Каховки, його звинувачують у розбої, - Хлань

На Херсонщині окупанти затримали колаборанта, що працював у створеній окупаційною владою "адміністрації" Нової Каховки.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

За його словами нещодавно росіяни затримали колаборанта Єфима, що обіймав посаду "заступника" призначеного окупантами "керівника адміністрації" у Новій Каховці. Фактично він став куратором Каховки за час окупації міста росіянами.

Колаборанта окупанти публічно звинуватили у розбої і затримали. До повномасштабного вторгнення російських військ на територію України затриманий росіянами колаборант Єфим займався фермерством.

