Оккупанты задержали заместителя гауляйтера Новой Каховки, его обвиняют в разбое, - Хлань

В Херсонской области оккупанты задержали коллаборанта, работавшего в созданной оккупационными властями "администрации" Новой Каховки.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, недавно россияне задержали коллаборанта Ефима, занимавшего должность "заместителя" назначенного оккупантами "руководителя администрации" в Новой Каховке. Фактически он стал куратором Каховки за время оккупации города россиянами.

Коллаборанта оккупанты публично обвинили в разбое и задержали. До полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины задержанный россиянами коллаборант Ефим занимался фермерством.

