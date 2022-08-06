РУС
Оккупанты задержали заместителя гауляйтера Новой Каховки, его обвиняют в разбое, - Хлань

херсонщина,херсонська

В Херсонской области оккупанты задержали коллаборанта, работавшего в созданной оккупационными властями "администрации" Новой Каховки.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, недавно россияне задержали коллаборанта Ефима, занимавшего должность "заместителя" назначенного оккупантами "руководителя администрации" в Новой Каховке. Фактически он стал куратором Каховки за время оккупации города россиянами.

Коллаборанта оккупанты публично обвинили в разбое и задержали. До полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины задержанный россиянами коллаборант Ефим занимался фермерством.

Читайте также: Коллаборанта Сальдо ввели в медикаментозную кому

Сальдо Владимир (71) коллаборационизм (906) Хлань Сергей (86) Херсонская область (5137)
следующий будет никодим
06.08.2022 10:21 Ответить
Думаю, он просто не поделился
06.08.2022 10:33 Ответить
Ефим, он же Виталик Ефименко - недоделанный криминальный авторитет из 90х. Сявка, возомнившая себя тузом. Довыеживался.
06.08.2022 11:53 Ответить
Так всегда бывает в путлеростане - бандиты приходят к власти расстреляв в 1992 году белый дом в москве, сместив законного избранного чеченца хасбулатова...
... а потом при власти - вспоминают об законе и незаконности Ичкерии.
06.08.2022 11:25 Ответить
Не Хасбулатова, а Руцкого оголошували президентом, і не в 1992, а в 1993.
06.08.2022 11:40 Ответить
Сдох Ефим, да и йух с ним.
06.08.2022 17:17 Ответить
Дивись який хлібороб...
03.11.2022 15:02 Ответить
 
 