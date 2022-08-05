Коллаборанта Сальдо ввели в медикаментозную кому
Коллаборант Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Ранее сообщалось, что Сальдо доставили в клинику в оккупированном Крыму. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.
Однако позже было принято решение о госпитализации коллаборанта в московскую больницу.
В Telegram Сальдо продолжают появляться посты. В одном из последних постов сообщается, что "ухудшение самочувствия явилось результатом осложнения после перенесенного коронавируса".
Источник пропагандистского издания Russia Today отмечает, что состояние коллаборанта оценивается как средней тяжести.
Чи не партизани, судячи із заляпаної кров'ю сорочки? 😂
.
Лише одна жирна крапка як кінець життєпису цього кондона! 😂
...У будь-якому разі - недовго йому ще "нагадувати про свою присутність".
Я сам онкохворий, тому знаю, що кажу.
Так що брешуть одічалиє, як завше.
Пропагандоны уж хотя бы с какими-то врачами проконсультировались, прежде чем что-то сообщать.
Білет на концерт до кАбзона уже в кишені!
Привіт Йосі, всяким там чортам моторолам, зхарченкам, чуркіним та іншій нечисті
Що саме головне, що Сальдо зустріне хор Алєесандрова!
Туди вам тварі!!!!!!!!!!!!
він був притомний,на роботі.
До нього приїхали медики,взяли аналіз крові.Сказали,що аналіз поганий,треба в лікарню...і ввели і кому....