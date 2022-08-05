Коллаборанта Сальдо ввели в медикаментозную кому

Коллаборант Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Сальдо доставили в клинику в оккупированном Крыму. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.

Однако позже было принято решение о госпитализации коллаборанта в московскую больницу.

В Telegram Сальдо продолжают появляться посты. В одном из последних постов сообщается, что "ухудшение самочувствия явилось результатом осложнения после перенесенного коронавируса".

Источник пропагандистского издания Russia Today отмечает, что состояние коллаборанта оценивается как средней тяжести.

