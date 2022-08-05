РУС
15 826 66

Коллаборанта Сальдо ввели в медикаментозную кому

сальдо

Коллаборант Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Сальдо доставили в клинику в оккупированном Крыму. Его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в кому.

Однако позже было принято решение о госпитализации коллаборанта в московскую больницу.

В Telegram Сальдо продолжают появляться посты. В одном из последних постов сообщается, что "ухудшение самочувствия явилось результатом осложнения после перенесенного коронавируса".

Источник пропагандистского издания Russia Today отмечает, что состояние коллаборанта оценивается как средней тяжести.

Сальдо Владимир (71)
Топ комментарии
+30
Кома-нє падвєді...
05.08.2022 16:16 Ответить
+27
вангую - помрёт от передоза
05.08.2022 16:15 Ответить
+23
Кома плавно перейде у крапку. Сальдо збалансується.
05.08.2022 16:36 Ответить
вангую - помрёт от передоза
05.08.2022 16:15 Ответить
Хто ввів в кому?
Чи не партизани, судячи із заляпаної кров'ю сорочки? 😂

.
05.08.2022 16:20 Ответить
Кома плавно перейде у крапку. Сальдо збалансується.
05.08.2022 16:36 Ответить
Ніяких кома з крапкою чи дві крапки!
Лише одна жирна крапка як кінець життєпису цього кондона! 😂
05.08.2022 16:46 Ответить
У нього рак , тому вже скоро .....)
05.08.2022 16:40 Ответить
У сальди онкологія. Можливо, в якийсь момент у нього різко упав тиск (так нерідко буває), внаслідок чого він приклався довбнею до бетону. Звідси і кров на сорочці.
...У будь-якому разі - недовго йому ще "нагадувати про свою присутність".
Я сам онкохворий, тому знаю, що кажу.
05.08.2022 17:19 Ответить
Одужуй, друже. Тримайся.
05.08.2022 17:22 Ответить
Дякую, друже. Тримаймося - бо іншого виходу в нас нема.
05.08.2022 17:37 Ответить
Новачок?
05.08.2022 17:47 Ответить
Щоб він звідти і не повернувся зрадник!!!
05.08.2022 16:15 Ответить
Кома-нє падвєді...
05.08.2022 16:16 Ответить
мда, краще якби не кома, вже крапка 😂
05.08.2022 16:21 Ответить
она никогда не подводит - спроси у жириновского
05.08.2022 16:38 Ответить
битою чи лопатою?
05.08.2022 16:17 Ответить
Вибухівкою, судячи із заляпаної кров'ю сорочки 😂
05.08.2022 16:22 Ответить
Земля стєкловатой
05.08.2022 16:17 Ответить
Очень переживаем за его здоровье и ждём пока линия на мониторе выпрямится и сальдо покажет отрицательную живучесть. Жалко вот только почему до войны награда от нашего недолугого недоправосудия не нашла своего героя, а ведь он так просился
05.08.2022 16:17 Ответить
кобыздоха на распевку!!
05.08.2022 16:17 Ответить
тобто вже скоро. ну нехай передає вітання кобздону.
05.08.2022 16:18 Ответить
Хренасе у них градація, кома- середня важкість, тоді Жирик зараз у важкому стані?
05.08.2022 16:18 Ответить
А Гепа?
05.08.2022 17:20 Ответить
виграв квиток на концерт кобзона)
05.08.2022 16:18 Ответить
от, падло. тікає від шибениці до кобзона
05.08.2022 16:19 Ответить
https://twitter.com/i/status/1555480080838787072 Він просто побачив як в Криму сьогодні кораблик пішов на прутень
05.08.2022 16:20 Ответить
Напевно від коронавірусу замало Спутніка-V випив.
05.08.2022 16:21 Ответить
Хіба за "середньої" тяжкості у кому вводять? І до речі, який коронавірус, русня ж коронавірус вигадкою англосаксів(тм) вважає
05.08.2022 16:21 Ответить
Уже не жилец урод, одной ногой в могиле. Хотел параши - земля парашенсквя ждет тебя!
05.08.2022 16:23 Ответить
В Сальдо дебет з кредитом не зійшовся.
05.08.2022 16:26 Ответить
Ще трішки і все збалансується.
05.08.2022 16:37 Ответить
..."ітого", як жирна риска 😂
05.08.2022 16:48 Ответить
це в кацапів так зветься коли обісрався собі у шподні
05.08.2022 16:27 Ответить
Недовго довбой@б шикував. Кацапам воно не потрібне. Гори в пеклі,падло
05.08.2022 16:28 Ответить
хм, быстро его отработали, по ускоренному графику... остальной нечисти приготовиться!
05.08.2022 16:28 Ответить
Карма - річ вперта. Від неї не втечеш.
05.08.2022 16:28 Ответить
Ведите его уже до Кобздона. Нашли с кем возиться
05.08.2022 16:28 Ответить
Поспіши Сосальдо , концерт Кобздона ось ось розпочнеться .. .
05.08.2022 16:29 Ответить
он три месяца назад примерно сидел в Раде! Как? Нахера мне эта кома? Еще раз---как он сидел в Раде 3 месяца назад?
05.08.2022 16:29 Ответить
"Как он работал в очистке?!"
05.08.2022 17:20 Ответить
Самии лучшии наркотик -- власть от і відгрібає
05.08.2022 16:29 Ответить
Хріново що кома, тре шоб крапка була, гниді!
05.08.2022 16:35 Ответить
стремоусову ПРИГОТОВИТСЯ!
05.08.2022 16:35 Ответить
05.08.2022 16:38 Ответить
Быстрей всего договорняк с врачами шоб слинять по тихому.
05.08.2022 16:39 Ответить
бутылку боярки в вену
05.08.2022 16:45 Ответить
дас фон нихт их бин натюрлих цурук гаулярейтен великий кнейзе ватный боряин сосальдо гибен гоу наххату
05.08.2022 16:47 Ответить
Сальдо в мінус
05.08.2022 16:51 Ответить
Було сальдо, стане бульдо.
05.08.2022 17:24 Ответить
На мАсквє йому там новічок-бодрячок вколять, трошки підлікують, як вони вміють.
05.08.2022 16:53 Ответить
ця новина для кого? ця сальда потрібна для ураїнців? здохне та й здохне.
05.08.2022 16:56 Ответить
Сальдо, не гальмуй, у жиріка вже горілка нагрілася...
05.08.2022 16:57 Ответить
Вивозять його значить. Під видом покійника везуть десь. Старий номер. Цемаха теж так вивозили.
05.08.2022 17:09 Ответить
какая кома? сосальдо и крапка )
05.08.2022 17:12 Ответить
То сальдові стало зуйово після короночки? Наскільки мені відомо (переконався і на власному досвіді), онкохворі, як правило, легше переносять короночку, навіть агресивні штами.
Так що брешуть одічалиє, як завше.
05.08.2022 17:41 Ответить
При состоянии средней тяжести в медикаментозную кому не вводят.
Пропагандоны уж хотя бы с какими-то врачами проконсультировались, прежде чем что-то сообщать.
05.08.2022 18:00 Ответить
Гадаєте, лаптєногі дохторі їх не консультували?
05.08.2022 18:23 Ответить
Та то уже ФСЬО)
Білет на концерт до кАбзона уже в кишені!
Привіт Йосі, всяким там чортам моторолам, зхарченкам, чуркіним та іншій нечисті


Що саме головне, що Сальдо зустріне хор Алєесандрова!
Туди вам тварі!!!!!!!!!!!!
05.08.2022 18:09 Ответить
Ситуація з сальдо дуже цікава:
він був притомний,на роботі.
До нього приїхали медики,взяли аналіз крові.Сказали,що аналіз поганий,треба в лікарню...і ввели і кому....
05.08.2022 18:39 Ответить
Воно вже на фото виглядає як зомбі, яка кома? І от ****, як можна було довіряти і обирати отаке от? Мудрий нарід, ти сліпий, тобі повилазило чи ти отаке от, як на фото
05.08.2022 18:40 Ответить
СОСАЛЬДО!
05.08.2022 19:02 Ответить
На Микола нехай під подушку подивиться - там буде абонемент на концерти кобзона
05.08.2022 19:24 Ответить
до кабзона - амінь !
05.08.2022 19:47 Ответить
У сальдо сальдо (це різниця між доходами і витратами) - білет на концерт кобзона. А рентабельність у відсотках так ва-а-щє бімба-граната (коньяк за 2500 $)
05.08.2022 19:57 Ответить
Ще й пика відповідна у колаборантського жука.
05.08.2022 20:54 Ответить
Дайте йому животворящєго ціаніду.
05.08.2022 22:25 Ответить
Коронавирус?
05.08.2022 23:12 Ответить
 
 