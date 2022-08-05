Колаборанта Сальдо ввели у медикаментозну кому
Колаборант Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Раніше повідомлялось, що Сальдо доставили до клініки в окупованому Криму. Його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому.
Однак пізніше було ухвалено рішення про госпіталізацію колаборанта до московської лікарні.
В Telegram Сальдо продовжують з'являтися пости. В одному з останніх постів повідомляється, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу".
Джерело пропагандистського видання Russia Today зазначає, що стан колаборанта оцінюється як середньої тяжкості.
Чи не партизани, судячи із заляпаної кров'ю сорочки? 😂
.
Лише одна жирна крапка як кінець життєпису цього кондона! 😂
...У будь-якому разі - недовго йому ще "нагадувати про свою присутність".
Я сам онкохворий, тому знаю, що кажу.
Так що брешуть одічалиє, як завше.
Пропагандоны уж хотя бы с какими-то врачами проконсультировались, прежде чем что-то сообщать.
Білет на концерт до кАбзона уже в кишені!
Привіт Йосі, всяким там чортам моторолам, зхарченкам, чуркіним та іншій нечисті
Що саме головне, що Сальдо зустріне хор Алєесандрова!
Туди вам тварі!!!!!!!!!!!!
він був притомний,на роботі.
До нього приїхали медики,взяли аналіз крові.Сказали,що аналіз поганий,треба в лікарню...і ввели і кому....