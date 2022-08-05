УКР
Колаборанта Сальдо ввели у медикаментозну кому

сальдо

Колаборант Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Сальдо доставили до клініки в окупованому Криму. Його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому.

Однак пізніше було ухвалено рішення про госпіталізацію колаборанта до московської лікарні.

В Telegram Сальдо продовжують з'являтися пости. В одному з останніх постів повідомляється, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу".

Джерело пропагандистського видання Russia Today зазначає, що стан колаборанта оцінюється як середньої тяжкості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колаборант Сальдо може не дожити до підозри та українського суду, - радник міністра Геращенко

Автор: 

Сальдо Володимир (83)
Топ коментарі
+30
Кома-нє падвєді...
05.08.2022 16:16 Відповісти
+27
вангую - помрёт от передоза
05.08.2022 16:15 Відповісти
+23
Кома плавно перейде у крапку. Сальдо збалансується.
05.08.2022 16:36 Відповісти
вангую - помрёт от передоза
05.08.2022 16:15 Відповісти
Хто ввів в кому?
Чи не партизани, судячи із заляпаної кров'ю сорочки? 😂

.
05.08.2022 16:20 Відповісти
Кома плавно перейде у крапку. Сальдо збалансується.
05.08.2022 16:36 Відповісти
Ніяких кома з крапкою чи дві крапки!
Лише одна жирна крапка як кінець життєпису цього кондона! 😂
05.08.2022 16:46 Відповісти
У нього рак , тому вже скоро .....)
05.08.2022 16:40 Відповісти
У сальди онкологія. Можливо, в якийсь момент у нього різко упав тиск (так нерідко буває), внаслідок чого він приклався довбнею до бетону. Звідси і кров на сорочці.
...У будь-якому разі - недовго йому ще "нагадувати про свою присутність".
Я сам онкохворий, тому знаю, що кажу.
05.08.2022 17:19 Відповісти
Одужуй, друже. Тримайся.
05.08.2022 17:22 Відповісти
Дякую, друже. Тримаймося - бо іншого виходу в нас нема.
05.08.2022 17:37 Відповісти
Новачок?
05.08.2022 17:47 Відповісти
Щоб він звідти і не повернувся зрадник!!!
05.08.2022 16:15 Відповісти
Кома-нє падвєді...
05.08.2022 16:16 Відповісти
мда, краще якби не кома, вже крапка 😂
05.08.2022 16:21 Відповісти
она никогда не подводит - спроси у жириновского
05.08.2022 16:38 Відповісти
битою чи лопатою?
05.08.2022 16:17 Відповісти
Вибухівкою, судячи із заляпаної кров'ю сорочки 😂
05.08.2022 16:22 Відповісти
Земля стєкловатой
05.08.2022 16:17 Відповісти
Очень переживаем за его здоровье и ждём пока линия на мониторе выпрямится и сальдо покажет отрицательную живучесть. Жалко вот только почему до войны награда от нашего недолугого недоправосудия не нашла своего героя, а ведь он так просился
05.08.2022 16:17 Відповісти
кобыздоха на распевку!!
05.08.2022 16:17 Відповісти
тобто вже скоро. ну нехай передає вітання кобздону.
05.08.2022 16:18 Відповісти
Хренасе у них градація, кома- середня важкість, тоді Жирик зараз у важкому стані?
05.08.2022 16:18 Відповісти
А Гепа?
05.08.2022 17:20 Відповісти
виграв квиток на концерт кобзона)
05.08.2022 16:18 Відповісти
от, падло. тікає від шибениці до кобзона
05.08.2022 16:19 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1555480080838787072 Він просто побачив як в Криму сьогодні кораблик пішов на прутень
05.08.2022 16:20 Відповісти
Напевно від коронавірусу замало Спутніка-V випив.
05.08.2022 16:21 Відповісти
Хіба за "середньої" тяжкості у кому вводять? І до речі, який коронавірус, русня ж коронавірус вигадкою англосаксів(тм) вважає
05.08.2022 16:21 Відповісти
Уже не жилец урод, одной ногой в могиле. Хотел параши - земля парашенсквя ждет тебя!
05.08.2022 16:23 Відповісти
В Сальдо дебет з кредитом не зійшовся.
05.08.2022 16:26 Відповісти
Ще трішки і все збалансується.
05.08.2022 16:37 Відповісти
..."ітого", як жирна риска 😂
05.08.2022 16:48 Відповісти
це в кацапів так зветься коли обісрався собі у шподні
05.08.2022 16:27 Відповісти
Недовго довбой@б шикував. Кацапам воно не потрібне. Гори в пеклі,падло
05.08.2022 16:28 Відповісти
хм, быстро его отработали, по ускоренному графику... остальной нечисти приготовиться!
05.08.2022 16:28 Відповісти
Карма - річ вперта. Від неї не втечеш.
05.08.2022 16:28 Відповісти
Ведите его уже до Кобздона. Нашли с кем возиться
05.08.2022 16:28 Відповісти
Поспіши Сосальдо , концерт Кобздона ось ось розпочнеться .. .
05.08.2022 16:29 Відповісти
он три месяца назад примерно сидел в Раде! Как? Нахера мне эта кома? Еще раз---как он сидел в Раде 3 месяца назад?
05.08.2022 16:29 Відповісти
"Как он работал в очистке?!"
05.08.2022 17:20 Відповісти
Самии лучшии наркотик -- власть от і відгрібає
05.08.2022 16:29 Відповісти
Хріново що кома, тре шоб крапка була, гниді!
05.08.2022 16:35 Відповісти
стремоусову ПРИГОТОВИТСЯ!
05.08.2022 16:35 Відповісти
05.08.2022 16:38 Відповісти
Быстрей всего договорняк с врачами шоб слинять по тихому.
05.08.2022 16:39 Відповісти
бутылку боярки в вену
05.08.2022 16:45 Відповісти
дас фон нихт их бин натюрлих цурук гаулярейтен великий кнейзе ватный боряин сосальдо гибен гоу наххату
05.08.2022 16:47 Відповісти
Сальдо в мінус
05.08.2022 16:51 Відповісти
Було сальдо, стане бульдо.
05.08.2022 17:24 Відповісти
На мАсквє йому там новічок-бодрячок вколять, трошки підлікують, як вони вміють.
05.08.2022 16:53 Відповісти
ця новина для кого? ця сальда потрібна для ураїнців? здохне та й здохне.
05.08.2022 16:56 Відповісти
Сальдо, не гальмуй, у жиріка вже горілка нагрілася...
05.08.2022 16:57 Відповісти
Вивозять його значить. Під видом покійника везуть десь. Старий номер. Цемаха теж так вивозили.
05.08.2022 17:09 Відповісти
какая кома? сосальдо и крапка )
05.08.2022 17:12 Відповісти
То сальдові стало зуйово після короночки? Наскільки мені відомо (переконався і на власному досвіді), онкохворі, як правило, легше переносять короночку, навіть агресивні штами.
Так що брешуть одічалиє, як завше.
05.08.2022 17:41 Відповісти
При состоянии средней тяжести в медикаментозную кому не вводят.
Пропагандоны уж хотя бы с какими-то врачами проконсультировались, прежде чем что-то сообщать.
05.08.2022 18:00 Відповісти
Гадаєте, лаптєногі дохторі їх не консультували?
05.08.2022 18:23 Відповісти
Та то уже ФСЬО)
Білет на концерт до кАбзона уже в кишені!
Привіт Йосі, всяким там чортам моторолам, зхарченкам, чуркіним та іншій нечисті


Що саме головне, що Сальдо зустріне хор Алєесандрова!
Туди вам тварі!!!!!!!!!!!!
05.08.2022 18:09 Відповісти
Ситуація з сальдо дуже цікава:
він був притомний,на роботі.
До нього приїхали медики,взяли аналіз крові.Сказали,що аналіз поганий,треба в лікарню...і ввели і кому....
05.08.2022 18:39 Відповісти
Воно вже на фото виглядає як зомбі, яка кома? І от ****, як можна було довіряти і обирати отаке от? Мудрий нарід, ти сліпий, тобі повилазило чи ти отаке от, як на фото
05.08.2022 18:40 Відповісти
СОСАЛЬДО!
05.08.2022 19:02 Відповісти
На Микола нехай під подушку подивиться - там буде абонемент на концерти кобзона
05.08.2022 19:24 Відповісти
до кабзона - амінь !
05.08.2022 19:47 Відповісти
У сальдо сальдо (це різниця між доходами і витратами) - білет на концерт кобзона. А рентабельність у відсотках так ва-а-щє бімба-граната (коньяк за 2500 $)
05.08.2022 19:57 Відповісти
Ще й пика відповідна у колаборантського жука.
05.08.2022 20:54 Відповісти
Дайте йому животворящєго ціаніду.
05.08.2022 22:25 Відповісти
Коронавирус?
05.08.2022 23:12 Відповісти
 
 