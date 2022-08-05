Колаборанта Сальдо ввели у медикаментозну кому

Колаборант Херсона Володимир Сальдо перебуває в медикаментозній комі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Сальдо доставили до клініки в окупованому Криму. Його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому.

Однак пізніше було ухвалено рішення про госпіталізацію колаборанта до московської лікарні.

В Telegram Сальдо продовжують з'являтися пости. В одному з останніх постів повідомляється, що "погіршення самопочуття стало результатом ускладнення після перенесеного коронавірусу".

Джерело пропагандистського видання Russia Today зазначає, що стан колаборанта оцінюється як середньої тяжкості.

