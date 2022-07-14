Херсонский коллаборант Сальдо в больнице, у него рак, - Хлань
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Ранее Владимир Сальдо, которого оккупанты назначили "председателем областной администрации" Херсонщины, лечился от онкологического заболевания в Израиле. Но сейчас уехать туда не может.
Об этом рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Расширяется информация, что гауляйтер Сальдо в больнице. Дело в том, что вероятно это плановые мероприятия в связи с онкологическими проблемами. Но как прозаично — до этого он постоянно лечился в Израиле, потому что уровень медицины там другой", — написал он в фейсбуке.
Хлань подчеркнул, что при господстве оккупантов в Херсне не хватает лекарств.
"Понимаю, что для Сальдо их найдут, но может и здесь – решит карма, не дожидаясь ВСУ", — добавил он.
Топ комментарии
+13 Дима Подлесный 4a8e3dca
показать весь комментарий14.07.2022 12:17
+13 Vladimir Longer
показать весь комментарий14.07.2022 12:22
+13 IgorYakovlevich
показать весь комментарий14.07.2022 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Ой таки да, хотя это была его любимая поза.....
Немає сенсу ризикувати через таких нікчем.
А об того сальдо теперь и руки марать не надо -хай с ума сходит от боли долго и нудно ..лечение рака в Израиле -это совсем не лечение рака в оккупированном Херсоне,где даже лекарства любые теперь на вес золота
Такую "ракету", которой можно только в определённом месте, придумали в диком прошлом. Называется оно - копьё 🙂
https://www.wsj.com/articles/secret-u-s-missile-aims-to-kill-only-terrorists-not-nearby-civilians-11557403411
Ему бы в банке работать с такой фамилией Типа как там наше сальдо? Та никак, помер он.
В нього взагалі мізків нема проаналізувати ситуацію наперед? Здалася йому та влада, як йому лікуватися нормально не вийде... Мав би розум, звалив би в той Ізраїль в лютому (він ж полюбому знав, що війна почнеться) ну або пізніше - йому все одно 60+...
Бажаю йому, довгих місяців смерті, без наркотиків!!! Може воно і в *********** "рай" - "ссср", попаде!