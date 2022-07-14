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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Херсонський колаборант Сальдо в лікарні, у нього рак, - Хлань

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сальдо

Раніше Володимир Сальдо, якого окупанти призначили "головою обласної адміністрації" Херсонщини, лікувався від онкологічного захворювання в Ізраїлі. Але зараз поїхати туди не може.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Шириться інформація, що гауляйтер Сальдо в лікарні. Справа в тому, що ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно - до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший", - написав він у фейсбуці.

Хлань наголосив, що за панування окупантів у Херсні не вистачає ліків.

"Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут - вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - додав він.

Також читайте: Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
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14.07.2022 12:17
+13
Как всё чётенько получилось. Раньше лечился в Израиле, а сейчас будет умирать медленно, но уверенно в Херсоне, где нет лекарств)
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14.07.2022 12:22
+13
Тратить снаряд от Хаймарса на одного Сальдо - это как кидать гранату в таракана. Конечно, хочется задавить насекомое, но стоит ли это удовольствие таких затрат?
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14.07.2022 12:26
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14.07.2022 12:17 Відповісти
etovo nada pristrelitj do tovo kak evo dobjet rak
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14.07.2022 13:13 Відповісти
- Неужели ваш сальдо помрет от рака?
- Ой таки да, хотя это была его любимая поза.....
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14.07.2022 13:15 Відповісти
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14.07.2022 12:18 Відповісти
Вот я не понимаю :зсу же стоят в пределах видимости самого города Херсона или в 15 км от него ,а адреса и места проживания всех этих коллаборантов Сальд и Стремноусовых известны,так почему тогда по ним одной -двумя ракетами из хаймарса не пульнуть или артиллерией не ударить они же в пределах досягаемости
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14.07.2022 12:19 Відповісти
Он в больничке прячется, а бить по ней мы не можем(
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14.07.2022 12:20 Відповісти
А до этого ?
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14.07.2022 12:24 Відповісти
А сусіди Сальдо?
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14.07.2022 13:18 Відповісти
Сомневаюсь ,что он живёт в какой -нибудь многоэтажке ,а не в отдельном особняке в элитной части города
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14.07.2022 13:31 Відповісти
Зерновое перемирие. Это требование кацапни на время, пока будут вывозить зерно и это же время будет использовано для того, чтобы окопаться так, чтобы из Херсона их не выбить.
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14.07.2022 12:23 Відповісти
ПЫСЫ: по сальдам из хаймерсов бить не будут, на каждого сальду займерсов не напасешься. . Риск того не стоит.
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14.07.2022 12:24 Відповісти
Н хоть пару снарядов из М777 можно подарить предателям или это дорого будет
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14.07.2022 12:27 Відповісти
Cудя по всем всё так и есть как это не прискорбно признавать
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14.07.2022 12:25 Відповісти
Тратить снаряд от Хаймарса на одного Сальдо - это как кидать гранату в таракана. Конечно, хочется задавить насекомое, но стоит ли это удовольствие таких затрат?
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14.07.2022 12:26 Відповісти
Стоит .Другие потенциальные коллаборанты увидев ,что с ним стало 100 раз подумают перед тем как идти в услужение оккупантам .Ну ,а если хаймарсом ударить слишком дорого ,можно и простой артиллерией даже советского образца
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14.07.2022 12:29 Відповісти
Так, 10 зрадників відмовляться співпрацювати, а 11-й погодиться.
Немає сенсу ризикувати через таких нікчем.
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14.07.2022 12:36 Відповісти
Ну да не рискуй и завтра их не 10 будет ,а сто .Но если всё таки пальнуть то один из десяти и партизанам рисковать своей жизнью не придёться устраивая на 10 покушения ,а только на одного
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14.07.2022 12:48 Відповісти
Этих мразей партизаны мочат не хило..
А об того сальдо теперь и руки марать не надо -хай с ума сходит от боли долго и нудно ..лечение рака в Израиле -это совсем не лечение рака в оккупированном Херсоне,где даже лекарства любые теперь на вес золота
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14.07.2022 12:48 Відповісти
Неудачно они их мочат если большинство отделывается лишь испугом или лёгкими ранениями
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14.07.2022 12:52 Відповісти
Нормально мочат,а если кто то ещё не до дох,то это не значит,что мы должны расхерачить в хлам Херсон ,с украинцами,просто из за пары дебилов ,угадывая где они в этот момент находятся
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14.07.2022 13:01 Відповісти
20 убитых и 90 раненных после сегодняшнего неизбирательного(а хотя нет избирательного если калибрами били) ракетного удара орков по Виннице и это ещё не все завалы разобрали ,чтобы посчитать ,а вы боитесь по одному-двум домам коллаборантов в Херсоне ударить .Так мы точно войну выиграем
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14.07.2022 14:52 Відповісти
Ну, росіянці замість наших продажних своїх поставлять керувати. Зрадників розплата все одно знайде.
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14.07.2022 13:26 Відповісти
а нахрєна?? нехай страждає..краще побажайте йому довгіє літа без морфіну..щоб скавчав і блював від болю...до самого самозастрєлу
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14.07.2022 12:26 Відповісти
недостойная цель для GMLRS М30.
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14.07.2022 12:33 Відповісти
Ти цвяхи забиваєш молотком, чи мікроскопом? Ми не такі багаті ************, щоб бить по окремих придурках "хаймерсами" Тим більше - артилерією Бо там - щільна житлова зона Чим винні його сусіди, що поряд з ними придурок поселився?
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14.07.2022 12:35 Відповісти
То нам не звільняти тимчасово окуповані території? Бо кацапи скрєпно стоятимуть за спинами мирних людей, це не секрет ні для кого.
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14.07.2022 12:39 Відповісти
Ракета не убивает точечно, ракета убивает все вокруг. Эти средства даны от времени своего создания на уничтожение военных и логистических обьектов, а не на убийство гражданских как это принято у нелюдей из свинособак. И колоборантов постепенно убирают, только тот кто умней и сильней проживет дольше тупых, но концовка будет таже, нефиг зраду возводить)
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14.07.2022 12:43 Відповісти
Это смотря какой ракетой бахнуть .Можно и такой ,что не всё вокруг,а только в определённом месте
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14.07.2022 12:50 Відповісти
Ракетой так всё равно не получится, учите матчасть.

Такую "ракету", которой можно только в определённом месте, придумали в диком прошлом. Называется оно - копьё 🙂
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14.07.2022 13:38 Відповісти
not so fast , mate

https://www.wsj.com/articles/secret-u-s-missile-aims-to-kill-only-terrorists-not-nearby-civilians-11557403411
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14.07.2022 16:43 Відповісти
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14.07.2022 16:44 Відповісти
на якогось сраного сальду ракету витрачати? сам здохне
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14.07.2022 12:45 Відповісти
Тем более ,лично я,хочу чтоб оно подольше корчилось от боли без нормальных лекарств )
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14.07.2022 12:50 Відповісти
Думаю, что для него орки найдут обезболивающее (отберут у других пациентов, но этому дадут). А вообще, не много ли чести так долго обсуждать эту персону. Как говорил В.И. Ленин (по поводу неудачного покушения на царя) - это не наш путь!
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14.07.2022 13:07 Відповісти
Нда...судя по ответам здесь на цензоре содаётся такое впечатление ,что большинство здешних обитателей оправдывают этих коолаборантов раз критикуют ракетные и артиллерийские удары по местам их проживания
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14.07.2022 12:54 Відповісти
В первый раз слышу,чтоб кому то ,не гусне,когда то пришло в голову пулять по городу ракетами,не с целью освобождения или захвата,а для того ,чтоб попасть в нескольких сепарастов ...
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14.07.2022 13:07 Відповісти
количество боеприпасов к хаймарсам у нас не безгранично, чтобы тратить их на какого-то доходягу, к тому же не принимающего реальных решений. Хаймарсы должны работать по складам с оружием и боеприпасами, по пунктах управления войсками орков, по военным частям, базам, аэродромам.
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14.07.2022 13:15 Відповісти
Но хоть несколько боеприпасов к западной артиллерии на одного -двух коллаборантов потратить то можно учитывая ,что их нам сотнями тысяч поставляют ,а управляемых скоро 1000 снарядов поставят
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14.07.2022 14:54 Відповісти
Ось би була б можливiсть тобi в голову "пульнуть", щоб там мозги завелися..а ,можливо ще й руськАгаварящая щелипа на украiномовну виправилася...
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14.07.2022 13:19 Відповісти
воно саме подохне, дорогу ракету на таке лайно витрачати шкода. Тим більше у кацапів таких сальд немірено, завтра 5 нових поставлять.
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14.07.2022 13:22 Відповісти
Артиллерия не достанет. А тратить ценный боеприпас на чмо, смысл? Это работа для ССО.
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14.07.2022 15:29 Відповісти
Яка сумна новина
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14.07.2022 12:19 Відповісти
Карма. Ну, может, ему ещё повезёт и его подорвут партизаны. Хотя я желаю этому ублюдку шоб он помучился подольше и сдох беспомощьный и в собственном дерьме
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14.07.2022 12:20 Відповісти
це сумна новина. ця потвора може пропетляти і здохнути раніше, чим до ного доберуться воїни ЗСУ.
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14.07.2022 12:22 Відповісти
Нормальная ,умерать от рака не всякому врагу пожелаешь ...
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14.07.2022 13:10 Відповісти
Как всё чётенько получилось. Раньше лечился в Израиле, а сейчас будет умирать медленно, но уверенно в Херсоне, где нет лекарств)
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14.07.2022 12:22 Відповісти
крупный как скумбрия! по 7!
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14.07.2022 12:23 Відповісти
Різниця між приходом (дебетом) і видатком (кредитом) бухгалтерського обліку. Дебетове сальдо; Кредитове сальдо; Закрите сальдо.

Ему бы в банке работать с такой фамилией Типа как там наше сальдо? Та никак, помер он.
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14.07.2022 12:24 Відповісти
Щоб він с@ ка здох поскоріше 😠
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14.07.2022 12:25 Відповісти
Неа, финальная стадия онкологии очень мучительна, хай страдает.
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14.07.2022 12:30 Відповісти
Цей сальдо нагадує братків 90-х. Як то кажуть "поживу гарно 2 неділі,а там трава не рости".
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14.07.2022 12:33 Відповісти
рискові люди ці недоукраінці
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14.07.2022 12:37 Відповісти
Мені подобається інше - Сальдо боїться їхать в Ізраїль Прекрасно розуміє що його відразу видадуть нам - євреям це майже нічого не коштуватиме а от "жест доброї волі" ми оцінимо! Так що хай дохне від раку в Херсоні
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14.07.2022 12:38 Відповісти
А чого в москву матушку не їде? Дорога довга? Боїться на керченському мосту застрягнути?
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14.07.2022 13:09 Відповісти
Онколокия - заболевание, которое и врагу не пожелаешь (никто не застрахован), я бы не стал злорадствовать над этим, вне зависимости от его вины. Предпочел бы, не пассивно ждать его смерти, а совершить правосудие над предателем!
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14.07.2022 12:41 Відповісти
Сдохнет Максим ну и куй с ним
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14.07.2022 12:42 Відповісти
Рак стороннього предмету всередені тіла.
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14.07.2022 12:42 Відповісти
Я тебе таких видео с пленными хоть по сотне в день могу наклепать
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14.07.2022 12:56 Відповісти
Сальдо-бульдо... А нам не похєр, як його здоров'я? Херсон, ось що нам не похєр
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14.07.2022 12:46 Відповісти
Заберите у Леши Гончаренко интернет. П....бол похлеще Арестовича. Вчера ж пел, что Сальдо ранен партизанами.
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14.07.2022 12:51 Відповісти
Леша хороший хлопчик. Але ж він не з Херсона, не лікар, не співробітник ГРУ, СБУ. Діагноз- справа лікарів.
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14.07.2022 13:16 Відповісти
Сальдо никогда не ремонтировал дорог в Херсоне, там сплошные выбоины, рытвины, хотели 10 лет назад мост построить, соединяющий микрорайоны Северный и ХБК, все средства себе в карман положил, 4 сваи забили, так они 10 лет и стоят. Когда я преподавал в Херсонском университете, помню, нас с зав. кафедрой А.В. Давыдовым вызвали в актовый зал, мол Сальдо приехал. Это был год 2013. Ну встретились мы с ним. Парень перед огромной аудиторией беззастенчиво просил, чтобы на выборах мэра мы проголосовали за него. Ну а теперь, я не знаю, куда он? Я бы не хотел быть на его месте. Там у мэра В. Сальдо целый список соратников, которых нужно ликвидировать. Основной из них, последние 20 лет, была тройка богатырей: Сальдо, Гирин, Кияновский. У Гирина сеть строительных супермаркетов в Херсоне. А вот, глубоко верующий гомосексуалист Артём Кияновский, входящий в первую десятку друзей покойного офицера КГБ, патриарха Алексия, это тот ещё фрукт. Владеет частной среднеобразовательной школой и её филиалами, где ведущим предметом является богословие. Этот педофил невероятно опасен и обладает уникальной способностью обеспечения себя во всех ситуациях алиби.
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14.07.2022 12:54 Відповісти
главное, успеть ликвидировать гнид до сдачи в плен, чтобы не было конфуза. А то опять отмолятся, благо ермаковских дурачков, вроде арахамии и геращенко, полным полно. Они за малую долю любое говно отмолят...
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14.07.2022 13:10 Відповісти
це реально важливо, враховуючи гуманність наших судів та законодавства до таких елементів
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14.07.2022 13:24 Відповісти
Тобто у чувака кілька років рак, він їздив лікуватися за кордон і тут раптом з початком війни виршив москалів підтримати і до влади дірватися? Цікаво, на що він сподівався? Що в нього від скрєп рак пройде?
В нього взагалі мізків нема проаналізувати ситуацію наперед? Здалася йому та влада, як йому лікуватися нормально не вийде... Мав би розум, звалив би в той Ізраїль в лютому (він ж полюбому знав, що війна почнеться) ну або пізніше - йому все одно 60+...
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14.07.2022 12:54 Відповісти
хай помучается....потім повісимо на гиляці падлу...
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Желудка, надеюсь?
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14.07.2022 12:59 Відповісти
У Сальдо - рак, а Украины - Crab (и не один) !
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14.07.2022 13:09 Відповісти
У Сальдо - рак, а у Украины - Krab (и не один)!
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14.07.2022 13:11 Відповісти
зелЬонкой його помазати хіба що
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14.07.2022 13:18 Відповісти
"Херсонський колаборант Сальдо в лікарні, у нього рак", тож нехай біжить за пІвом! =)
Бажаю йому, довгих місяців смерті, без наркотиків!!! Може воно і в *********** "рай" - "ссср", попаде!
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14.07.2022 13:19 Відповісти
навіть рак хоче знищити цю потвору
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14.07.2022 13:23 Відповісти
дивно чого він в Ізраїль не може....кацапам евреї не забороняли в'їзд, мабуть просто ця лялька потрібна на місці, в Херсоні...так і здохне лялькою...
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14.07.2022 14:03 Відповісти
Дуже вже багато проклять на ньому за страждання та сльози людей. Таке не проходить бескарно.
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14.07.2022 14:50 Відповісти
Шуткувати над раком не буду, але і Сальду не жалко. Краще я бездомного котика пожалію.
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14.07.2022 15:13 Відповісти
Хитро поблискуючи окулярами в палату до сальдо входить Зігмунд Фрейд….
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14.07.2022 16:11 Відповісти
 
 