Херсонський колаборант Сальдо в лікарні, у нього рак, - Хлань
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Раніше Володимир Сальдо, якого окупанти призначили "головою обласної адміністрації" Херсонщини, лікувався від онкологічного захворювання в Ізраїлі. Але зараз поїхати туди не може.
Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Шириться інформація, що гауляйтер Сальдо в лікарні. Справа в тому, що ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно - до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший", - написав він у фейсбуці.
Хлань наголосив, що за панування окупантів у Херсні не вистачає ліків.
"Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут - вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - додав він.
Топ коментарі
+13 Дима Подлесный 4a8e3dca
показати весь коментар14.07.2022 12:17
+13 Vladimir Longer
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+13 IgorYakovlevich
показати весь коментар14.07.2022 12:26
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Будь ласка, зачекайте...
- Ой таки да, хотя это была его любимая поза.....
Немає сенсу ризикувати через таких нікчем.
А об того сальдо теперь и руки марать не надо -хай с ума сходит от боли долго и нудно ..лечение рака в Израиле -это совсем не лечение рака в оккупированном Херсоне,где даже лекарства любые теперь на вес золота
Такую "ракету", которой можно только в определённом месте, придумали в диком прошлом. Называется оно - копьё 🙂
https://www.wsj.com/articles/secret-u-s-missile-aims-to-kill-only-terrorists-not-nearby-civilians-11557403411
Ему бы в банке работать с такой фамилией Типа как там наше сальдо? Та никак, помер он.
В нього взагалі мізків нема проаналізувати ситуацію наперед? Здалася йому та влада, як йому лікуватися нормально не вийде... Мав би розум, звалив би в той Ізраїль в лютому (він ж полюбому знав, що війна почнеться) ну або пізніше - йому все одно 60+...
Бажаю йому, довгих місяців смерті, без наркотиків!!! Може воно і в *********** "рай" - "ссср", попаде!