Экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности

Главное следственное управление Национальной полиции Украины объявило подозрение в коллаборационной деятельности экс-руководителю Херсонского отделения. Сообщение о подозрении и повестка о вызове опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи установили, что Виктор Фирман сотрудничает с так называемой "военно-гражданской администрацией" Херсонской области и участвует в создании фейкового "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон".

Подозреваемый закупает оборудование для этого "предприятия", передает материальные ресурсы Херсонской дирекции АО "Укрпочта", а также агитирует работников сотрудничать с оккупационными властями.

По заключению правоохранителей, Виктор Фирман обоснованно подозревается в совершении уголовного нарушения (коллаборационная деятельность), которое предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Укрпочта (316) коллаборационизм (906) Херсонская область (5137)
Дитятко ще не пизжено, а ви підозра, підозра.
Правильний та вірний шлях до порозуміння знає Муамарчик Каддафі.... так так ... від лопати у дупу.
показать весь комментарий
06.08.2022 12:39 Ответить
Фірману тре зробити замєчаніє з занєсєнієм в грудну клітку
показать весь комментарий
06.08.2022 12:42 Ответить
 
 