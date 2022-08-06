Экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности

Главное следственное управление Национальной полиции Украины объявило подозрение в коллаборационной деятельности экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" Виктору Фирману.

Следователи установили, что Виктор Фирман сотрудничает с так называемой "военно-гражданской администрацией" Херсонской области и участвует в создании фейкового "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон".

Подозреваемый закупает оборудование для этого "предприятия", передает материальные ресурсы Херсонской дирекции АО "Укрпочта", а также агитирует работников сотрудничать с оккупационными властями.

По заключению правоохранителей, Виктор Фирман обоснованно подозревается в совершении уголовного нарушения (коллаборационная деятельность), которое предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

