Экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности
Главное следственное управление Национальной полиции Украины объявило подозрение в коллаборационной деятельности экс-руководителю Херсонского отделения "Укрпочты" Виктору Фирману.
Главное следственное управление Национальной полиции Украины объявило подозрение в коллаборационной деятельности экс-руководителю Херсонского отделения. Сообщение о подозрении и повестка о вызове опубликованы на сайте Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи установили, что Виктор Фирман сотрудничает с так называемой "военно-гражданской администрацией" Херсонской области и участвует в создании фейкового "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон".
Подозреваемый закупает оборудование для этого "предприятия", передает материальные ресурсы Херсонской дирекции АО "Укрпочта", а также агитирует работников сотрудничать с оккупационными властями.
По заключению правоохранителей, Виктор Фирман обоснованно подозревается в совершении уголовного нарушения (коллаборационная деятельность), которое предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
