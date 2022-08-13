Індія приховувала російське походження пального у своєму експорті, - Мінфін США

Глава центрального банку Індії Майкл Патра заявив, що США висловили Індії стурбованість тим, що вона використовувала для експорту паливо, яке виготовлене з російської сирої нафти.

Міністерство фінансів США повідомило Індію, що їхнє судно підібрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту Гуджарату на західному узбережжі, де її переробили та відправили далі, пише Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

Патра зазначив що йому повідомили, що російську нафту перетворюють на дистилят, який використовується для виготовлення одноразового пластику. Він не вказав індійське судно чи нафтопереробник, яке цим займається.

Нагадаємо, що санкції США проти Москви за вторгнення в Україну забороняють імпорт до країни енергетичних продуктів російського походження, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, дистиляти, вугілля та газ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": G20 не домовиться щодо України через Китай, Індію та Південну Африку, - Reuters

У посольстві США в Нью-Делі заявили, що не мають коментарів.

Додається, що Індія не приєдналась до санкцій проти Росії й не засудила те, що Росія називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Індія є третім у світі імпортером і споживачем нафти. Раніше вона рідко купувала російську нафту, проте з початку війни індійські нафтопереробники розкуповують російську нафту за зниженими цінами, якої уникають багато західних країн і компаній.