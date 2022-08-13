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Індія приховувала російське походження пального у своєму експорті, - Мінфін США

танкер,корабель

Глава центрального банку Індії Майкл Патра заявив, що США висловили Індії стурбованість тим, що вона використовувала для експорту паливо, яке виготовлене з російської сирої нафти.

Міністерство фінансів США повідомило Індію, що їхнє судно підібрало нафту з російського танкера у відкритому морі та доставило її до порту Гуджарату на західному узбережжі, де її переробили та відправили далі, пише Економічна правда, передає Цензор.НЕТ.

Патра зазначив що йому повідомили, що російську нафту перетворюють на дистилят, який використовується для виготовлення одноразового пластику. Він не вказав індійське судно чи нафтопереробник, яке цим займається.

Нагадаємо, що санкції США проти Москви за вторгнення в Україну забороняють імпорт до країни енергетичних продуктів російського походження, включаючи сиру нафту, нафтопродукти, дистиляти, вугілля та газ.

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У посольстві США в Нью-Делі заявили, що не мають коментарів.

Додається, що Індія не приєдналась до санкцій проти Росії й не засудила те, що Росія називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Індія є третім у світі імпортером і споживачем нафти. Раніше вона рідко купувала російську нафту, проте з початку війни індійські нафтопереробники розкуповують російську нафту за зниженими цінами, якої уникають багато західних країн і компаній.

Автор: 

Індія (689) нафта (5592) росія (66070) США (23410)


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Топ коментарі
+15
Щоб їх слони подавили, падлюки
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13.08.2022 18:35 Відповісти
+10
Так может этих дикарей санкциями наградить?
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13.08.2022 18:36 Відповісти
+8
коли китайці почнуть трамбувати індійців- висловлю озабоченость поїдаючи вареники з сиром
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13.08.2022 19:16 Відповісти
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Щоб їх слони подавили, падлюки
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13.08.2022 18:35 Відповісти
Так может этих дикарей санкциями наградить?
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13.08.2022 18:36 Відповісти
Там народ як був гавномiс i гавноiд,то так iм i залишаеться ..нiякi гандi не спасть...
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13.08.2022 21:55 Відповісти
Всі країни третього світу ,, хворіють на диктаторів ,, і корупцію
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13.08.2022 18:43 Відповісти
на корупцію взагалі всі країни хворіють і всі відомі міжнародні організації
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13.08.2022 19:30 Відповісти
З Індії спросу нема. З їхньою антисанітарією, їм гроші не пахнуть тим більше.
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13.08.2022 18:45 Відповісти
हिंदी रूसी भाई भाई?
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13.08.2022 18:50 Відповісти
так вони ж перетворюють нафту, а не перероблюють)
Гаррі Поттери, блін
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13.08.2022 18:58 Відповісти
індуси такі самі хитросракo-брехливі як і кітайчата, як і кацапня...
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13.08.2022 19:01 Відповісти
коли китайці почнуть трамбувати індійців- висловлю озабоченость поїдаючи вареники з сиром
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13.08.2022 19:16 Відповісти
Индюки-еще те ...продажные твари!
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13.08.2022 19:40 Відповісти
А Индия будет брать зерно у Украины ?
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13.08.2022 19:43 Відповісти
Навiщо, iм кацапи дали що смоктати...
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13.08.2022 21:58 Відповісти
Цигани...
А ми їм ще олію продаємо.
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13.08.2022 19:53 Відповісти
 
 