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Україна на 70% готова до нового опалювального сезону, - Чернишов

тепло,тарифи,опалення

Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови, нагадав міністр.

Готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вона (підготовка до зими. - Ред.) триває, ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - сказав він.

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За словами міністра, також Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити майбутній опалювальний сезон, який розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови.

Автор: 

газ (10495) вугілля (2476) опалювальний сезон (1754) Теплокомуненерго (543) Олексій Чернишов (279)


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Топ коментарі
+4
Відзвітуєш коли буде 100%,бо все інше не має значення.
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13.08.2022 19:16 Відповісти
+2
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13.08.2022 19:01 Відповісти
+2
Пригадався анекдот."Микола,ти домовився з дівчатками?-На 50%.Я згоден,вони-ні."
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13.08.2022 19:18 Відповісти
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13.08.2022 19:01 Відповісти
Що вона робить ? Невже не вірить чернишову ?
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13.08.2022 19:26 Відповісти
чушь...если рашку не отогнать, это не имеет смысла
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13.08.2022 19:03 Відповісти
Не кажи гоп.
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13.08.2022 19:10 Відповісти
спалювати дохліх москалів- забруднювати повітря...
нехай меркельша пошукае когось з освенцима .. вони знають як опалювати касабами
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13.08.2022 19:15 Відповісти
Відзвітуєш коли буде 100%,бо все інше не має значення.
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13.08.2022 19:16 Відповісти
А я вагітна на 70%! Довбні!
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13.08.2022 19:17 Відповісти
Пригадався анекдот."Микола,ти домовився з дівчатками?-На 50%.Я згоден,вони-ні."
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13.08.2022 19:18 Відповісти
Пропоную узяти ту маячню з відсотками на озброєння нашім спортсменам.Встановив рекорд(чи виграв медаль)на 99%.
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13.08.2022 19:22 Відповісти
РФ похитила на Запорожской АЭС секретные американские технологии

А клоун взяв і здав ЗАЕС кацапам. Як Штати можуть довіряти владі зелених придурків?
https://charter97.org/ru/news/2022/8/13/511149/
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13.08.2022 19:19 Відповісти
Ох ті вже рапорти! Як за комуністів!
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13.08.2022 19:51 Відповісти
 
 