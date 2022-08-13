Україна на 70% готова до нового опалювального сезону, - Чернишов

Майбутній опалювальний сезон розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови, нагадав міністр.

Готовність України до нового опалювального сезону наближається до 70%. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Вона (підготовка до зими. - Ред.) триває, ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", - сказав він.

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За словами міністра, також Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити майбутній опалювальний сезон, який розпочнеться приблизно 15 жовтня, зважаючи на погодні умови.