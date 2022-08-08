Опалювального сезону в Слов'янську не буде, - мер Лях. ВIДЕО

Керуючі компанії Слов'янська ведуть роботи з консервації систем опалення в багатоповерхівках міста.

Про це повідомляє Слов'янська ВЦА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керуючі компанії готують багатоповерховий житловий фонд до зими. Зливають воду, консервують системи опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші - у процесі.

"Суть одна - опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах. А поки що - так", - наголосив мер Лях.

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