Опалювального сезону в Слов'янську не буде, - мер Лях. ВIДЕО
Керуючі компанії Слов'янська ведуть роботи з консервації систем опалення в багатоповерхівках міста.
Про це повідомляє Слов'янська ВЦА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що керуючі компанії готують багатоповерховий житловий фонд до зими. Зливають воду, консервують системи опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші - у процесі.
"Суть одна - опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах. А поки що - так", - наголосив мер Лях.
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Топ коментарі
+8 Константин К #519933
показати весь коментар08.08.2022 11:35 Посилання
+8 Danilo Kosmina #241992
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+4 Владимир Сухов #378743
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https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g&lc=UgwITXgRjdJC2z01qV14AaABAg.9eO2tGJmMIt9eP-eLVDhK1 2 часа назад
На территориях бывшего Соцлагеря - империи зла и насилия ,где не освободились от выродков человечества и население оставило, без люстрации власти , кровавую коммунистическую мерзость каннибалов убийц ,носителей аморальности и дикости в обществе ,там : нищета ,криминал , коррупция ,деградация ,депопуляция ,насилие и унижение ,разруха ,ложь, технологическая отсталость ,горы трупов ,море крови и слёз ,полное отсутствие права и свобод человека жизнь которого - ничего не стоит ! Пример со всего МИРА! Включая и Украину ! Не наказанное зло коммунисты и коммунизм и без люстрации власти - миллионы убитых и замученных соотечественников ,творит - ещё большее безнаказанное зло, и до сегодня!! А день памяти и скорби , Голодомора и Гулага , по миллионам замученных соотечественников - отдав власть ,палачам украинского населения , каннибалам -убийцам коммунистам из секты карателей КПSS ,превращён в ФАРС ,как праздник - безнаказанности ЗЛА ! Об этом ,знали и они...
https://www.youtube.com/watch?v=P-scEAISQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=UPIwW73YCfE
А там ,где избавились от носителей аморальности в обществе, от кровавых каннибалов и выродков человечества - коммунистов - Восточная Европа и страны Прибалтики из того же соцлагеря - люди живут достойно ,в цивилизованных отношениях с правами и свободами человека , в постоянном росте достатка людей и развитием технологий будущего
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"Украина, это место, где зло награждают, а не наказывают" . Точно сказано. Один пример такого рода: в 2003 г. в Донецком национальном университете провели аукцион (вдумайтесь!) по продаже экзаменационных оценок. А в 2006 г. Ющенко наградил ректора званием "Герой Украины»
https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov
https://www.youtube.com/channel/UCN2IyrTzMH3hlrE-bWrK4Cg Відповідь ,на ваше питання ,вже тут написана = в Україні зло нагороджують ,а не карають ! А не покаране зло ,творить ще більше зло і до сьогодні !
https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg Евгений Сытник
Это верно. Из-за того, что были не наказаны организаторы съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 г. (ПИСУАР), возникли руины Северодонецка в 2022 г.
.. "прикольно" наголосувалы, теперь вот - ржём
У повоєнномму майбутьому у теплі ....хто не замерзне у теперішньому.
І відосік.
Нахер ви тоді потрібні на своїх посадах?