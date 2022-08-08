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Опалювального сезону в Слов'янську не буде, - мер Лях. ВIДЕО

Керуючі компанії Слов'янська ведуть роботи з консервації систем опалення в багатоповерхівках міста.

Про це повідомляє Слов'янська ВЦА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що керуючі компанії готують багатоповерховий житловий фонд до зими. Зливають воду, консервують системи опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші - у процесі.

"Суть одна - опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах. А поки що - так", - наголосив мер Лях.

Читайте: При підготовці до зими треба викупити весь газ, що видобувається в Україні, - Арахамія

Автор: 

Донецька область (8744) опалювальний сезон (1752) Слов’янськ (619)


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Топ коментарі
+8
Централізоване опалення - це анахронізм в ********* світі дорогих енергоносіїв. Колосальні втрати тепла при транспортуванні.
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08.08.2022 11:35
+8
как Найвэлычнившиве и обещало - выборцы будут "отдыхать" у костра, хотя и без шашлыков, прямо в квартирах..
.. "прикольно" наголосувалы, теперь вот - ржём
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08.08.2022 11:41
+4
Α να χερα ξελю тоді вибирали ?
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08.08.2022 11:44
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Ну і який сенс від таких мерів?
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08.08.2022 11:16 Відповісти
ЦІКАВИЙ КОМЕНТ

https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov https://www.youtube.com/watch?v=xOJaAgWHQ6g&lc=UgwITXgRjdJC2z01qV14AaABAg.9eO2tGJmMIt9eP-eLVDhK1 2 часа назад
На территориях бывшего Соцлагеря - империи зла и насилия ,где не освободились от выродков человечества и население оставило, без люстрации власти , кровавую коммунистическую мерзость каннибалов убийц ,носителей аморальности и дикости в обществе ,там : нищета ,криминал , коррупция ,деградация ,депопуляция ,насилие и унижение ,разруха ,ложь, технологическая отсталость ,горы трупов ,море крови и слёз ,полное отсутствие права и свобод человека жизнь которого - ничего не стоит ! Пример со всего МИРА! Включая и Украину ! Не наказанное зло коммунисты и коммунизм и без люстрации власти - миллионы убитых и замученных соотечественников ,творит - ещё большее безнаказанное зло, и до сегодня!! А день памяти и скорби , Голодомора и Гулага , по миллионам замученных соотечественников - отдав власть ,палачам украинского населения , каннибалам -убийцам коммунистам из секты карателей КПSS ,превращён в ФАРС ,как праздник - безнаказанности ЗЛА ! Об этом ,знали и они...
https://www.youtube.com/watch?v=P-scEAISQ3o

https://www.youtube.com/watch?v=UPIwW73YCfE

А там ,где избавились от носителей аморальности в обществе, от кровавых каннибалов и выродков человечества - коммунистов - Восточная Европа и страны Прибалтики из того же соцлагеря - люди живут достойно ,в цивилизованных отношениях с правами и свободами человека , в постоянном росте достатка людей и развитием технологий будущего

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08.08.2022 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg Евгений Сытник

"Украина, это место, где зло награждают, а не наказывают" . Точно сказано. Один пример такого рода: в 2003 г. в Донецком национальном университете провели аукцион (вдумайтесь!) по продаже экзаменационных оценок. А в 2006 г. Ющенко наградил ректора званием "Герой Украины»


https://www.youtube.com/channel/UCrdf1ld8nqeWm-kNgpzOBnw Anatoll Ternov

https://www.youtube.com/channel/UCN2IyrTzMH3hlrE-bWrK4Cg Відповідь ,на ваше питання ,вже тут написана = в Україні зло нагороджують ,а не карають ! А не покаране зло ,творить ще більше зло і до сьогодні !

https://www.youtube.com/channel/UC2eyshCjArqGoWEzniWPjPg Евгений Сытник

Это верно. Из-за того, что были не наказаны организаторы съезда сепаратистов в Северодонецке в 2004 г. (ПИСУАР), возникли руины Северодонецка в 2022 г.
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08.08.2022 11:21 Відповісти
Так і є , всі нинішні політ еліти , це здебільшого діти , внуки партійних діячів , нквдистіа, кгбістів, суддів , прокурорів срср - люстрації і вигнання старої системи як такої не було вона просто пристосувалась но інших реалій , а українці нажаль цю систему не зламали алде система недопуска проукраїнських і пронаціоналістичних представників народу до реальної влади. Доказ того 2004 і 2013 роки
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08.08.2022 11:31 Відповісти
Уже печатал и не раз. Но повторю. Трудно, не возможно в это поверить---НО! Но две недели назад, суд наконец то запретил компартию в Украине! Ну как конфетка? Вкусная? В июле 22г!!!
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08.08.2022 12:00 Відповісти
И сразу всё зацвело и заблагоухало!
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08.08.2022 14:08 Відповісти
70 років дустом поливали, а тепер одразу вам має заквітнути?
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08.08.2022 14:37 Відповісти
Тепер би людеи десь пристроіти
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08.08.2022 11:19 Відповісти
А Верещук їм евакуацію проведе в Московію.
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Тре вивозити бо люди будут під перехрестним вогнем
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08.08.2022 12:30 Відповісти
Централізоване опалення - це анахронізм в ********* світі дорогих енергоносіїв. Колосальні втрати тепла при транспортуванні.
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08.08.2022 11:35 Відповісти
Анахронизм было крупнопанельное строительство жилья. Высотного конечно. 5-этажки в целом допустимы были. А теплотрассы и ТЭЦы следствие уже. Теперь капец.
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08.08.2022 12:04 Відповісти
це дуже розумно без заперечень. але як це стосується ПОТОЧНОЇ ситуації?
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08.08.2022 12:40 Відповісти
кіна не буде
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08.08.2022 11:36 Відповісти
Α να χερα ξελю тоді вибирали ?
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08.08.2022 11:44 Відповісти
так похохотать захотелось всем бараньим стадом ...
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08.08.2022 12:12 Відповісти
збирались же закінчити до зими перемогою!?
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08.08.2022 11:37 Відповісти
как Найвэлычнившиве и обещало - выборцы будут "отдыхать" у костра, хотя и без шашлыков, прямо в квартирах..
.. "прикольно" наголосувалы, теперь вот - ржём
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Сценарий почти что по книге Д Глуховского "Метро 2033"
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08.08.2022 11:48 Відповісти
Нелю Штепу виберіть ще раз, буде вам і газ, тепло, електроенергія і все інше. Дибіли.
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08.08.2022 11:57 Відповісти
до чого цей висєр?
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08.08.2022 12:41 Відповісти
Це нагадування дібілам на шталт тебе, що сьогодні ви живите так, як наголосували вчора.
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08.08.2022 17:16 Відповісти
щоб ватне населення виЇхало з городу і не заважало ЗСУ
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08.08.2022 19:56 Відповісти
Какой сезон? Вопрос стоит так, будет ли вообще что-то в Славянске?
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08.08.2022 12:28 Відповісти
Вопрос будет ли ещё Славянск?
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08.08.2022 14:50 Відповісти
******.
У повоєнномму майбутьому у теплі ....хто не замерзне у теперішньому.

І відосік.
Нахер ви тоді потрібні на своїх посадах?
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08.08.2022 14:04 Відповісти
Ідіоти вивозьте з міста все цінне всі підприємства і інше !
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08.08.2022 16:09 Відповісти
 
 