Отопительного сезона в Славянске не будет, - мэр Лях. ВИДЕО

Управляющие компании Славянская ведут работы по консервированию систем отопления в многоэтажках города.

Об этом сообщает Славянская ВГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что управляющие компании готовят многоэтажный жилищный фонд к зиме. Сливают воду, консервируют системы отопления. Некоторые уже справились на 100%. Другие – в процессе.

"Суть одна – отопительного сезона не будет. И это также требует тщательной подготовки. Чтобы в послевоенном будущем жильцы смогли спокойно проводить зимы в своих теплых квартирах. А пока что – так", - подчеркнул мэр Лях.

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