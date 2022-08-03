Передавали данные о ВСУ: Задержаны двое жителей Славянска
Двоим жителям Славянска сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении и расположении ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, по данным следствия, в июле 2022 года жительница Славянска получила от врага задачу сбора данных о местоположении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины на территории города.
"С целью уточнения определенной информации и координат на местности подозреваемая, используя мобильные приложения, обратилась за помощью к еще одному местному жителю. В дальнейшем полученную от него информацию с геолокацией женщина направила своему куратору", - говорится в сообщении.
Обоих подозреваемых задержали.
Топ комментарии
+10 user009
показать весь комментарий03.08.2022 17:02 Ответить Ссылка
+10 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий03.08.2022 17:11 Ответить Ссылка
+8 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.08.2022 17:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кажуть підходять до людей
и будут дальше сливать наших
https://www.youtube.com/watch?v=sByMpYLsnOc
Вони скоїли злочин. Під час війни. З їх вини загинули люди.
Тому покарання має бути адекватним.
І покарання має бути таким, щоб ні їм ні іншим відбило бажання таке вчиняти в майбутньому.
А історію можуть на шконці вчити, якщо сподіваються на удз (удо рос.)