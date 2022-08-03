РУС
8 470 22

Передавали данные о ВСУ: Задержаны двое жителей Славянска

огп,словянськ

Двоим жителям Славянска сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении и расположении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, в июле 2022 года жительница Славянска получила от врага задачу сбора данных о местоположении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины на территории города.

"С целью уточнения определенной информации и координат на местности подозреваемая, используя мобильные приложения, обратилась за помощью к еще одному местному жителю. В дальнейшем полученную от него информацию с геолокацией женщина направила своему куратору", - говорится в сообщении.

Обоих подозреваемых задержали.

Офис Генпрокурора (2599) Славянск (2643)
Топ комментарии
+10
через місяць вийдуть
показать весь комментарий
03.08.2022 17:02 Ответить
+10
Таких треба приковувати кайданками до батареї на "об'єкті" і передавати з їх телефона як координати бази тисячі "бєндеровцев"
показать весь комментарий
03.08.2022 17:11 Ответить
+8
Дві чергові мерзенні ублюдіни...
показать весь комментарий
03.08.2022 17:00 Ответить
Дві чергові мерзенні ублюдіни...
показать весь комментарий
03.08.2022 17:00 Ответить
Таких треба приковувати кайданками до батареї на "об'єкті" і передавати з їх телефона як координати бази тисячі "бєндеровцев"
показать весь комментарий
03.08.2022 17:11 Ответить
Краще смертна кара через розбір на органи для військових.Вони працюють на ворога а тому діяти з ними як з ворогами ніяких синтіментів.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:20 Ответить
Вже краще свинячі...
Кажуть підходять до людей
показать весь комментарий
03.08.2022 17:51 Ответить
через місяць вийдуть
показать весь комментарий
03.08.2022 17:02 Ответить
...по ЗЄльоному обміну
показать весь комментарий
03.08.2022 17:12 Ответить
проще , условку получат + штраф
и будут дальше сливать наших
показать весь комментарий
03.08.2022 17:49 Ответить
Насильно треба всіх з Донбасу вивезти бо там дуже багато любителів кацапії
показать весь комментарий
03.08.2022 17:02 Ответить
Вивозить? Так, але тількі до Московії.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:04 Ответить
Оголошення 2014 року

показать весь комментарий
03.08.2022 19:11 Ответить
Там хоч спіймали,а ось Миколаїв щось не ахти. Обстріли кожний день, а тільки одного захватили і два під наглядом
показать весь комментарий
03.08.2022 17:15 Ответить
РЕКОМЕНДУЮ

https://www.youtube.com/watch?v=sByMpYLsnOc
показать весь комментарий
03.08.2022 17:03 Ответить
І як же покарають, цих ублюдків, причетних до масових вбивств?
показать весь комментарий
03.08.2022 17:04 Ответить
стратити та сказати що це їх братушки зробили
показать весь комментарий
03.08.2022 17:16 Ответить
Это тяжелое преступление, потому они действовали добровольно. В условиях войны должен был бы быть быстрый трибунал, занимающий часы, максимум дни, и, при наличии доказательств (переписка в телефонах) - суровая расправа. Все понимают, что это было бы правильно. Враг безусловно действовал бы так. Украина так действовать не может, оглядываясь на западных партнеров, которые не воюют. Партнеры придут в ужас, узнав, про расстрелы наводчиков, и это может отразиться на поставках оружия, финансовой и иной помощи. Один из парадоксов войны: те ценности, за которые идет война, в условиях войны, мешают достижению победы
показать весь комментарий
03.08.2022 17:21 Ответить
Что опять два года условно.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:22 Ответить
Надо создавать петицию Президенту об ужесточении наказания за такую деятельность.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:27 Ответить
Розстріляти
показать весь комментарий
03.08.2022 17:44 Ответить
Все досить глибоко. За часи незалежності України в головах цих молодих людей досі живе "великоросия". Забрать треба батьків, а цих" підоростків" відправити вивчати історію України.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:46 Ответить
Просто вивчати історію вже не поможе.
Вони скоїли злочин. Під час війни. З їх вини загинули люди.
Тому покарання має бути адекватним.
І покарання має бути таким, щоб ні їм ні іншим відбило бажання таке вчиняти в майбутньому.
А історію можуть на шконці вчити, якщо сподіваються на удз (удо рос.)
показать весь комментарий
03.08.2022 18:16 Ответить
Поправлю себе: щоб їм та іншим відбило бажання...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:17 Ответить
набийте їм тату "Смерть кацапам" і відправте їх кацапам
показать весь комментарий
04.08.2022 07:18 Ответить
 
 