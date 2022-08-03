Передавали данные о ВСУ: Задержаны двое жителей Славянска

Двоим жителям Славянска сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении и расположении ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, в июле 2022 года жительница Славянска получила от врага задачу сбора данных о местоположении военнослужащих и техники Вооруженных Сил Украины на территории города.

"С целью уточнения определенной информации и координат на местности подозреваемая, используя мобильные приложения, обратилась за помощью к еще одному местному жителю. В дальнейшем полученную от него информацию с геолокацией женщина направила своему куратору", - говорится в сообщении.

Обоих подозреваемых задержали.

