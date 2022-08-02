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Новости Война
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Экс-руководителю ЦПАУ, помогающему "полиции ДНР" в Мангуше выявлять проукраински настроенных граждан, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

колаборант

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года бывший руководитель Центра предоставления административных услуг в пгт Мангуш Мариупольского района начал добровольно сотрудничать с оккупационными властями РФ, временно захватившими часть территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заняв лже-должность "и.о. главы Мангушской администрации", подозреваемый координирует работу так называемой "полиции ДНР" по выявлению среди местных жителей проукраински настроенных граждан и тех, кто может скрывать в своих домах военнослужащих ВСУ.

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Автор: 

Мариуполь (5719) Донецкая область (9790) коллаборационизм (874) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+11
пику його покажить чи він знов з зелених
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02.08.2022 16:10
+6
Цікаво,а як вони ту підозру оголошують,через Цензор,чи на ракеті Хаймерса посилають?
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02.08.2022 16:11
+5
Нда ...как раз работа для партизан ,которые там поля зерновых жгут .Лучше бы коллаборантами занялись
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02.08.2022 16:29
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очередное дно, снизу постучали
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02.08.2022 16:03 Ответить
пику його покажить чи він знов з зелених
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02.08.2022 16:10 Ответить
Там у тесті інфи достатньо
https://mangush-gromada.gov.ua/viddil-centr-nadannya-administrativnih-poslug-11-50-06-28-04-2021/
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02.08.2022 16:17 Ответить
Теж саме хотів скинути....
Усе таки наші органи, реально тупі....
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02.08.2022 21:40 Ответить
Цікаво,а як вони ту підозру оголошують,через Цензор,чи на ракеті Хаймерса посилають?
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02.08.2022 16:11 Ответить
За таке має бути страта.
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02.08.2022 16:15 Ответить
Нда ...как раз работа для партизан ,которые там поля зерновых жгут .Лучше бы коллаборантами занялись
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02.08.2022 16:29 Ответить
1 год условно дадут и книжку прочитать обяжут, ЗеФемида
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02.08.2022 17:29 Ответить
Зачем закрывать ***** этих *********??!!
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02.08.2022 17:14 Ответить
Що значить "допомогав виявити"?
Цих людей потім катували і вбивали.
Таких колаборантів треба судити як вбивць!
Проблема українців в тому зо вони занадто толерантні
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02.08.2022 18:20 Ответить
 
 