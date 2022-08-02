Экс-руководителю ЦПАУ, помогающему "полиции ДНР" в Мангуше выявлять проукраински настроенных граждан, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По данным следствия, в апреле 2022 года бывший руководитель Центра предоставления административных услуг в пгт Мангуш Мариупольского района начал добровольно сотрудничать с оккупационными властями РФ, временно захватившими часть территории Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заняв лже-должность "и.о. главы Мангушской администрации", подозреваемый координирует работу так называемой "полиции ДНР" по выявлению среди местных жителей проукраински настроенных граждан и тех, кто может скрывать в своих домах военнослужащих ВСУ.
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https://mangush-gromada.gov.ua/viddil-centr-nadannya-administrativnih-poslug-11-50-06-28-04-2021/
Усе таки наші органи, реально тупі....
Цих людей потім катували і вбивали.
Таких колаборантів треба судити як вбивць!
Проблема українців в тому зо вони занадто толерантні