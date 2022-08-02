Экс-руководителю ЦПАУ, помогающему "полиции ДНР" в Мангуше выявлять проукраински настроенных граждан, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, в апреле 2022 года бывший руководитель Центра предоставления административных услуг в пгт Мангуш Мариупольского района начал добровольно сотрудничать с оккупационными властями РФ, временно захватившими часть территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заняв лже-должность "и.о. главы Мангушской администрации", подозреваемый координирует работу так называемой "полиции ДНР" по выявлению среди местных жителей проукраински настроенных граждан и тех, кто может скрывать в своих домах военнослужащих ВСУ.

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