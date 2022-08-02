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Новини Війна
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Екскерівнику ЦНАПу, який допомагає "поліції ДНР" у Мангуші виявляти проукраїнськи налаштованих громадян, повідомлено про підозру - Офіс Генпрокурора

колаборант

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року колишній керівник Центру надання адміністративних послуг у смт Мангуш Маріупольського району почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ, яка тимчасово захопила частину території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом колаборантам, що стали заступниками "очільника" Енергодару, повідомлено про підозру

Зазначається, що обійнявши псевдопосаду "в.о. голови Мангушської адміністрації", підозрюваний координує роботу так званої "поліції ДНР" щодо виявлення серед місцевих жителів проукраїнськи налаштованих громадян та тих, хто може переховувати у своїх домівках військовослужбовців ЗСУ.

Маріуполь (3237) Донецька область (8603) колабораціонізм (1162) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+11
пику його покажить чи він знов з зелених
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02.08.2022 16:10
+6
Цікаво,а як вони ту підозру оголошують,через Цензор,чи на ракеті Хаймерса посилають?
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02.08.2022 16:11
+5
Нда ...как раз работа для партизан ,которые там поля зерновых жгут .Лучше бы коллаборантами занялись
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02.08.2022 16:29
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очередное дно, снизу постучали
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02.08.2022 16:03 Відповісти
пику його покажить чи він знов з зелених
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02.08.2022 16:10 Відповісти
Там у тесті інфи достатньо
https://mangush-gromada.gov.ua/viddil-centr-nadannya-administrativnih-poslug-11-50-06-28-04-2021/
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02.08.2022 16:17 Відповісти
Теж саме хотів скинути....
Усе таки наші органи, реально тупі....
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02.08.2022 21:40 Відповісти
Цікаво,а як вони ту підозру оголошують,через Цензор,чи на ракеті Хаймерса посилають?
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02.08.2022 16:11 Відповісти
За таке має бути страта.
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02.08.2022 16:15 Відповісти
Нда ...как раз работа для партизан ,которые там поля зерновых жгут .Лучше бы коллаборантами занялись
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02.08.2022 16:29 Відповісти
1 год условно дадут и книжку прочитать обяжут, ЗеФемида
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02.08.2022 17:29 Відповісти
Зачем закрывать ***** этих *********??!!
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02.08.2022 17:14 Відповісти
Що значить "допомогав виявити"?
Цих людей потім катували і вбивали.
Таких колаборантів треба судити як вбивць!
Проблема українців в тому зо вони занадто толерантні
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02.08.2022 18:20 Відповісти
 
 