Екскерівнику ЦНАПу, який допомагає "поліції ДНР" у Мангуші виявляти проукраїнськи налаштованих громадян, повідомлено про підозру - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, у квітні 2022 року колишній керівник Центру надання адміністративних послуг у смт Мангуш Маріупольського району почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ, яка тимчасово захопила частину території Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що обійнявши псевдопосаду "в.о. голови Мангушської адміністрації", підозрюваний координує роботу так званої "поліції ДНР" щодо виявлення серед місцевих жителів проукраїнськи налаштованих громадян та тих, хто може переховувати у своїх домівках військовослужбовців ЗСУ.