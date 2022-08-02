Екскерівнику ЦНАПу, який допомагає "поліції ДНР" у Мангуші виявляти проукраїнськи налаштованих громадян, повідомлено про підозру - Офіс Генпрокурора
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, у квітні 2022 року колишній керівник Центру надання адміністративних послуг у смт Мангуш Маріупольського району почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ, яка тимчасово захопила частину території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійнявши псевдопосаду "в.о. голови Мангушської адміністрації", підозрюваний координує роботу так званої "поліції ДНР" щодо виявлення серед місцевих жителів проукраїнськи налаштованих громадян та тих, хто може переховувати у своїх домівках військовослужбовців ЗСУ.
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https://mangush-gromada.gov.ua/viddil-centr-nadannya-administrativnih-poslug-11-50-06-28-04-2021/
Усе таки наші органи, реально тупі....
Цих людей потім катували і вбивали.
Таких колаборантів треба судити як вбивць!
Проблема українців в тому зо вони занадто толерантні