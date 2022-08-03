Передавали дані про ЗСУ: Затримано двох жителів Слов'янська

Двом жителям Слов'янська повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, у липні 2022 року жителька Слов’янська отримала від ворога завдання щодо збору даних про місця розташування військовослужбовців та техніки Збройних Сил України на території міста.

"З метою уточнення певної інформації та координат на місцевості підозрювана, використовуючи мобільні додатки, звернулася по допомогу до ще одного місцевого жителя. У подальшому отриману від нього інформацію з геолокацією жінка надіслала своєму куратору", - йдеться в повідомленні.

Обох підозрюваних затримали.

