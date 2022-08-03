УКР
Новини Війна
Передавали дані про ЗСУ: Затримано двох жителів Слов'янська

Двом жителям Слов'янська повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, у липні 2022 року жителька Слов’янська отримала від ворога завдання щодо збору даних про місця розташування військовослужбовців та техніки Збройних Сил України на території міста.

"З метою уточнення певної інформації та координат на місцевості підозрювана, використовуючи мобільні додатки, звернулася по допомогу до ще одного місцевого жителя. У подальшому отриману від нього інформацію з геолокацією жінка надіслала своєму куратору", - йдеться в повідомленні.

Обох підозрюваних затримали.

Офіс Генпрокурора (3397) Слов’янськ (673)
+10
через місяць вийдуть
03.08.2022 17:02 Відповісти
+10
Таких треба приковувати кайданками до батареї на "об'єкті" і передавати з їх телефона як координати бази тисячі "бєндеровцев"
03.08.2022 17:11 Відповісти
+8
Дві чергові мерзенні ублюдіни...
03.08.2022 17:00 Відповісти
Дві чергові мерзенні ублюдіни...
03.08.2022 17:00 Відповісти
Таких треба приковувати кайданками до батареї на "об'єкті" і передавати з їх телефона як координати бази тисячі "бєндеровцев"
03.08.2022 17:11 Відповісти
Краще смертна кара через розбір на органи для військових.Вони працюють на ворога а тому діяти з ними як з ворогами ніяких синтіментів.
03.08.2022 17:20 Відповісти
Вже краще свинячі...
Кажуть підходять до людей
03.08.2022 17:51 Відповісти
через місяць вийдуть
03.08.2022 17:02 Відповісти
...по ЗЄльоному обміну
03.08.2022 17:12 Відповісти
проще , условку получат + штраф
и будут дальше сливать наших
03.08.2022 17:49 Відповісти
Насильно треба всіх з Донбасу вивезти бо там дуже багато любителів кацапії
03.08.2022 17:02 Відповісти
Вивозить? Так, але тількі до Московії.
03.08.2022 17:04 Відповісти
Оголошення 2014 року

03.08.2022 19:11 Відповісти
Там хоч спіймали,а ось Миколаїв щось не ахти. Обстріли кожний день, а тільки одного захватили і два під наглядом
03.08.2022 17:15 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ

https://www.youtube.com/watch?v=sByMpYLsnOc
03.08.2022 17:03 Відповісти
І як же покарають, цих ублюдків, причетних до масових вбивств?
03.08.2022 17:04 Відповісти
стратити та сказати що це їх братушки зробили
03.08.2022 17:16 Відповісти
Это тяжелое преступление, потому они действовали добровольно. В условиях войны должен был бы быть быстрый трибунал, занимающий часы, максимум дни, и, при наличии доказательств (переписка в телефонах) - суровая расправа. Все понимают, что это было бы правильно. Враг безусловно действовал бы так. Украина так действовать не может, оглядываясь на западных партнеров, которые не воюют. Партнеры придут в ужас, узнав, про расстрелы наводчиков, и это может отразиться на поставках оружия, финансовой и иной помощи. Один из парадоксов войны: те ценности, за которые идет война, в условиях войны, мешают достижению победы
03.08.2022 17:21 Відповісти
Что опять два года условно.
03.08.2022 17:22 Відповісти
Надо создавать петицию Президенту об ужесточении наказания за такую деятельность.
03.08.2022 17:27 Відповісти
Розстріляти
03.08.2022 17:44 Відповісти
Все досить глибоко. За часи незалежності України в головах цих молодих людей досі живе "великоросия". Забрать треба батьків, а цих" підоростків" відправити вивчати історію України.
03.08.2022 17:46 Відповісти
Просто вивчати історію вже не поможе.
Вони скоїли злочин. Під час війни. З їх вини загинули люди.
Тому покарання має бути адекватним.
І покарання має бути таким, щоб ні їм ні іншим відбило бажання таке вчиняти в майбутньому.
А історію можуть на шконці вчити, якщо сподіваються на удз (удо рос.)
03.08.2022 18:16 Відповісти
Поправлю себе: щоб їм та іншим відбило бажання...
03.08.2022 18:17 Відповісти
набийте їм тату "Смерть кацапам" і відправте їх кацапам
04.08.2022 07:18 Відповісти
 
 