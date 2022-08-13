Росія відправила на Донбас колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів, - Зеленський

Українські захисники та захисниці обороняють Донбас, водночас Росія направила туди величезний обсяг воєнних ресурсів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - наголосив глава держави.

Також, додав Зеленський, на Харківщині намагання окупантів атакувати постійно провалюються.

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