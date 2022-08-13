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Новини Війна
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Росія відправила на Донбас колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів, - Зеленський

рф,армія

Українські захисники та захисниці обороняють Донбас, водночас Росія направила туди величезний обсяг воєнних ресурсів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - наголосив глава держави.

Також, додав Зеленський, на Харківщині намагання окупантів атакувати постійно провалюються.

Також читайте: Відповіддю на обстріли ЗАЕС військами РФ мають бути санкції проти атомної галузі Росії, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+8
Тойшоневтік відкрив Гамерику, а за ***** ні слова. Як завжди.
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13.08.2022 22:56 Відповісти
+8
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13.08.2022 23:01 Відповісти
+7
не прошло и пол года....
не нагнетайте сменилось на дайте оружия....
а вот... кто не хотел кормить-одевать-обувать-вооружать свою Армию.... пока еще не вызрело
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13.08.2022 23:07 Відповісти
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Тойшоневтік відкрив Гамерику, а за ***** ні слова. Як завжди.
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13.08.2022 22:56 Відповісти
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13.08.2022 23:01 Відповісти
Військові і без вас із Єрмаком чудово впораються, клоуне. А сам працювати не пробував?
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13.08.2022 23:01 Відповісти
Він в Омані добре попрацюв, тепер не переживає
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13.08.2022 23:18 Відповісти
цінна інформація для метеликів... ну або у кращому випадку - для курей
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13.08.2022 23:03 Відповісти
Нещодавно БоНеВтік віддав категоричний наказ "звільняти Україну". А ту "нєжданчік" - кацапів дофіга і зброї катма... Ну і на фуя видавати накази які неможливо виконати?
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13.08.2022 23:04 Відповісти
не прошло и пол года....
не нагнетайте сменилось на дайте оружия....
а вот... кто не хотел кормить-одевать-обувать-вооружать свою Армию.... пока еще не вызрело
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13.08.2022 23:07 Відповісти
«Можливість того, що ми можемо програти в бою, не повинна заважати нам битися за справу, яку ми вважаємо справедливою.»
@ А. Лінкольн

Героям Слава!
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13.08.2022 23:13 Відповісти
Так ты же там "переставал стрелять",какая же ты гнида!
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13.08.2022 23:18 Відповісти
оті висери виступи його мають одну назву ІБД - імітація бурхливої діяльності..аби заповнити ефір, аби чим заповнити..
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13.08.2022 23:19 Відповісти
Щоб не забували.
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13.08.2022 23:32 Відповісти
пока вот этот тут ля-ля, абдристович со с3,14жженным гранатомётом где-то в херсонских степях гиркина поймал. уже и побрил, впридачу ))
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13.08.2022 23:19 Відповісти
Може гівнокомандуюючий відправить у відповідь колосальну кількість 95 квартілівців.
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13.08.2022 23:55 Відповісти
Только у меня складывается впечатление, что этот персонаж видосиков подсиживает Арестовича?
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14.08.2022 06:36 Відповісти
наступным презеднтом Украины будет Андрей Елдак, прости госпаиди, какой в жопу арестович
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14.08.2022 06:47 Відповісти
лучше б ты утик, мудак ******!!!
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14.08.2022 06:46 Відповісти
 
 