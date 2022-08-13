Росія відправила на Донбас колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів, - Зеленський
Українські захисники та захисниці обороняють Донбас, водночас Росія направила туди величезний обсяг воєнних ресурсів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Жорстокі бої тривають на Донбасі. Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", - наголосив глава держави.
Також, додав Зеленський, на Харківщині намагання окупантів атакувати постійно провалюються.
Топ коментарі
+8 5 копійок
показати весь коментар13.08.2022 22:56 Відповісти Посилання
+8 Бенина Мама
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+7 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар13.08.2022 23:07 Відповісти Посилання
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не нагнетайте сменилось на дайте оружия....
а вот... кто не хотел кормить-одевать-обувать-вооружать свою Армию.... пока еще не вызрело
@ А. Лінкольн
Героям Слава!
висеривиступи його мають одну назву ІБД - імітація бурхливої діяльності..аби заповнити ефір, аби чим заповнити..