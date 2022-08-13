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Новини Війна
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В Пісках тривають запеклі бої, українські захисники просять Генштаб про допомогу: "Немає слів, аби описати це пекло"

війна

Українські захисники зазнають великих втрат у боях за Піски.

Про це у Facebook пише командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.

"Піски… Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку. Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати", - розповів український захисник.

"Хто може організувати зустріч з Залужним? Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу Генштабу, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки… Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один Байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі", - наголосив Регеша.

Військовослужбовець додав, що у запеклих боях за селище Піски беруть участь бійці 21-го батальону "Сармат", 3-го батальону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, "Санти" та інші військовослужбовці. Він додав, що армія уникне катастрофічних втрат на передовій, якщо Генштаб ЗСУ надасть допомогу у передмісті Донецька.

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Автор: 

Донбас (22357) військовослужбовці (4808) Регеша Володимир Санта (8)


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Топ коментарі
+92
А гівнокомандуюче гундосить та кривляється у відосику.
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13.08.2022 23:35 Відповісти
+60
Господи, Матінко Богородице, поможіть
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13.08.2022 23:35 Відповісти
+60
боневтік каже про хороші новини з війни.
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13.08.2022 23:35 Відповісти
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Всю погоду в країні робить Єрмак!
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14.08.2022 08:49 Відповісти
А Криврнос на пенсії
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14.08.2022 09:57 Відповісти
З якою ціллю ЗСУ тримає Піски,потрібно відходити,переозброюватись далекобійною артилерією і бити кацапів.Що вирішує оте тримання Пісків?Потрібно більше зброї ,щоб тримати такий довгий фронт,або бити кацапів невеликими добре озброєними загонами,тоді потрібно відходити.У кацапів ще літаки є.Україні потрібні літаки і ппо нове подвижне.Як,Маріуполь оті Піски захотіли тримати?Маріуполь багато вирішував питань.Що вирішує тримання Пісків?
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14.08.2022 10:28 Відповісти
Який я зробив для себе висновок,що самі найбільші ЗРАДНИКИ-сидять біля компів!!! Якими тупими потрібно бути,щоб не зрозуміти різницю між цифрами 145000000 і 40000000!!!! Діти знайомих приходять на пару днів в відпустку і говорять,що ми їх валим штабелями,а таке враження,що їх ще більш стає. А різницю в *********** хоч хтось РОЗУМІЄ,та Україна тільки і тримається тим,що союзники надали(стільки можуть) високоточну зброю і нашим воякам приходиться вибирати цілі найвигідніші,бо снарядів бракує!!! А рахує хто,скільки по кордону України небезпечних напрямків,а саме найголовніше,ДЕ ВСІ ПИСАКИ БУЛИ(90-2000роки) КОЛИ ЗНИЩУВАЛИ ЗСУ,чого тоді не писали всього цього,а тепер як не коментар,так і ВЕЛИКИЙ СТРАТЕГ!!! Можливо навіть своїх діточок за кордон сплавили,а тепер тут плачуться,потрібно не НИТИ,а зрозуміти,що Україні сьогодні так тяжко,як ніколи не було!!! І всі українці(які з головою) розуміють,що весь світ нам допомагає,бо бояться за СЕБЕ і ми їх захищаємо,АЛЕ В ПЕРШУ ЧЕРГУ---ЗАХИЩАЄМО СЕБЕ!!!!!! Дай Боже,щоб ці дні,останні,були вже найтяжчими,а далі вже прийшло полегшення!!!
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14.08.2022 10:36 Відповісти
Боже допоможи нашим дітям вижити та перемогти Тримаймося
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14.08.2022 10:53 Відповісти
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