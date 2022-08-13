В Пісках тривають запеклі бої, українські захисники просять Генштаб про допомогу: "Немає слів, аби описати це пекло"

Українські захисники зазнають великих втрат у боях за Піски.

Про це у Facebook пише командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, інформує Цензор.НЕТ.

"Піски… Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано. У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку. Коли ворожі танки, САУ, БМки день в день виходять на одні і ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати", - розповів український захисник.

"Хто може організувати зустріч з Залужним? Я розумію, що це не панацея - вчора бачив мапу Генштабу, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки… Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один Байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі", - наголосив Регеша.

Військовослужбовець додав, що у запеклих боях за селище Піски беруть участь бійці 21-го батальону "Сармат", 3-го батальону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, "Санти" та інші військовослужбовці. Він додав, що армія уникне катастрофічних втрат на передовій, якщо Генштаб ЗСУ надасть допомогу у передмісті Донецька.

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