Розблокування українських портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.

Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів.

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Вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".

Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Хочу ще раз підкреслити: це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, і це доходи нашого державного бюджету.

Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги", - заявив Зеленський.