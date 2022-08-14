Розблокування українських портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.
Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів.
Вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".
Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.
Хочу ще раз підкреслити: це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, і це доходи нашого державного бюджету.
Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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йди спати !
статуй ще йому поставлять на березі океану..в порту..і лампу зелену...
коли ми нарешті дочекаємся такого оголошення:
10 квітня 2022
Чарівник Смарагдового міста Продаж квитків зупинено
Але ви можете ознайомитись з іншими подіями категорії «ДІТЯМ»
https://kontramarka.ua/uk/children Натиснувши сюди
не лякайтесь це оголошення всього лише
Національного театра російської драми ім. Лесі Українки
припинити продаж квитків на цю ЗЄ-льону виставу та зачинити балаган
актор це пластилін, з якого можна виліпити що завгодно,
якщо ти вдалий режисер-продюсер
це ОМ -ман !
від слова данного буйлу в ОМ-мані , не відступишся
не про державну зраду, звісно.
але він зрозумів що саме так
ОМ !
та літак Патрушева...
бо офшор - як апельсин..многа нас, а он адін)
нафіга питати, якщо відповідь знаєш наперед?
Просто святий.
всіляки ООНи розбестили їх, а тепер все...ярмо..
згоден, брєд какой-то...
чи договорнячок-гешефт із буйлом ?
йому ж за цю "сдєлку" відмінили частину санкцій, включно із дозволом купувати запчастини до літаків
"яке відношення мають запчастини літаків до зерна, а тим більше до голодаючих негрів, які на літаках не літають ?" - спитаєте ви
вірно !
а ще до чого тут Абрамович ?
хоча, вот саме Абрамович і більше всіх в темі...
.
навіть не соромиться оголошувати, що його більше піпчить зерно, ніж долі українців, азовців.
"Місяць війни", "Другий місяц війни", "Третій місяць війни" із його вдоволеною пикою на обкладинці
вже пішов шостий місяць війни...
будемо мати ПСС зє-Лєніна
капець, по 380 сторінок брєда нарка у розділі ******** реалістичної документальної української літератури...
я то думаю, чому міносвіти рогами вперлось в перелік рекомендованої літератури для школярів...
а то вони місце під часи вивчення нєтлєнки від Зе звільняли...
капець!!! і які гонорари??? хто фінансував це видання у Фоліо в твердій (!) обкладинці??? держзамовлення??? в потім сопливить з екранів, що бюджет дирявий???
"Малая ЗЄ, мля", "ЗЄлі, на", "Во, ЗЄліно рождєніє"
Але оскільки народ не хоче Мудрішати - то залишається біль, кров і сльози
Под ракетами зерно отгружать
Зерна хватает в Мире
Просто в Украине оно очень дешевое
Особенно теперь
А виграти війну? Чи питання так не ставиться?
Херсон та Миколаїв це правоберіжжя.