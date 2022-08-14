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Розблокування українських портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, - Зеленський

зерно,порт

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що дає результат експортна зернова ініціатива. З початку її реалізації з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах. Це Європа, Азія, Африка. На борту майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.

Це вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи, дало певну надію на спокій країнам – споживачам нашої агропродукції. І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів.

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Вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".

Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць.

Хочу ще раз підкреслити: це робочі місця для наших людей, це кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, і це доходи нашого державного бюджету.

Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги", - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) зерно (3134) порт (2057)


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Топ коментарі
+16
вова, годі киздіти!
йди спати !
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14.08.2022 00:03 Відповісти
+12
саме так і думає, бо інакше я не бачив би сьогодні в Ашані на самому видному місці три тома:
"Місяць війни", "Другий місяц війни", "Третій місяць війни" із його вдоволеною пикою на обкладинці

вже пішов шостий місяць війни...
будемо мати ПСС зє-Лєніна
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14.08.2022 01:04 Відповісти
+11
Вова дбає про голодуючих нєгрів.
Просто святий.
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14.08.2022 00:06 Відповісти
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вова, годі киздіти!
йди спати !
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14.08.2022 00:03 Відповісти
Господи, як воно мене бiсить...Це як чорта кликати, ..а тут и чорта кликати не потрiбно
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14.08.2022 01:53 Відповісти
Воно завжди тут як тут
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14.08.2022 01:55 Відповісти
Я вже уявляю Зєлю в образі Ісуса-спасителя.
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14.08.2022 00:04 Відповісти
Ну і фантазії і Вас! Чи це кошмари?
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14.08.2022 00:32 Відповісти
скоріш сарказм..

статуй ще йому поставлять на березі океану..в порту..і лампу зелену...
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14.08.2022 00:36 Відповісти
а мені ЗЄ-ля весь час нагадує Чарівника Смарагдового міста із його чарівними ЗЄ-льоними окулярами.

коли ми нарешті дочекаємся такого оголошення:

10 квітня 2022
Чарівник Смарагдового міста Продаж квитків зупинено
Але ви можете ознайомитись з іншими подіями категорії «ДІТЯМ»

https://kontramarka.ua/uk/children Натиснувши сюди

не лякайтесь це оголошення всього лише
Національного театра російської драми ім. Лесі Українки
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14.08.2022 00:48 Відповісти
нажаль для прикриття нашого театру абсурду існує тільки одна технічна причина..
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14.08.2022 01:11 Відповісти
еге ж !

припинити продаж квитків на цю ЗЄ-льону виставу та зачинити балаган
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14.08.2022 01:14 Відповісти
Черчіль-Іісус із сигарою в зубах і стаканчиком віскі мужньо всміхається в борідкіу Че-Гевари

актор це пластилін, з якого можна виліпити що завгодно,
 якщо ти вдалий режисер-продюсер
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14.08.2022 00:36 Відповісти
а мені він нагадує останнього намісника Гондору. Війна на порозі, а він все про трон, про рейтинги курва думав, ще про якусь фігню, яка абсолютно нікому крім нього не була потрібна, а потім ще й панікувати почав, добре Гендальф посохом йому по писку заїхав.
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14.08.2022 01:01 Відповісти
Для чого було здавати південь, міни, Азов разом з портами?
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14.08.2022 00:04 Відповісти
в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC индуистской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC ведийской традиции є сакральный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA звук , изначальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0 мантра , «слово силы»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0)#cite_note-_bce21600e9334298-1 .
це ОМ -ман !

від слова данного буйлу в ОМ-мані , не відступишся
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14.08.2022 00:41 Відповісти
він не має права давати слово від нашого імені.
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14.08.2022 01:02 Відповісти
е ні ! вот саме ми, в лиці 73%, звісно, погодились на право давати обіцянки від імені всього українського народу !

не про державну зраду, звісно.
але він зрозумів що саме так

ОМ !
та літак Патрушева...
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14.08.2022 01:12 Відповісти
Продав свю посаду в Омані.
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14.08.2022 07:15 Відповісти
ми в ом-мані ні до чого..

бо офшор - як апельсин..многа нас, а он адін)

нафіга питати, якщо відповідь знаєш наперед?
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14.08.2022 01:15 Відповісти
Вова дбає про голодуючих нєгрів.
Просто святий.
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14.08.2022 00:06 Відповісти
шкода що вони самі про себе подбати не хочуть, Африка багата країна, вони могли би жити як люди, багаті люди, якщо би дали раду зі своїми бандитами.
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14.08.2022 01:03 Відповісти
а занаф працювати і про себе дбати, якщо знаєш, що про тебе подбають??

всіляки ООНи розбестили їх, а тепер все...ярмо..
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14.08.2022 01:20 Відповісти
бо 73% вибрали не українця що привело до катастрофи....
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14.08.2022 00:09 Відповісти
Такі голодні, що навіть відмовилися купувати зерно з першого корабля,
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14.08.2022 00:09 Відповісти
голодні, але горді
згоден, брєд какой-то...

чи договорнячок-гешефт із буйлом ?
йому ж за цю "сдєлку" відмінили частину санкцій, включно із дозволом купувати запчастини до літаків

"яке відношення мають запчастини літаків до зерна, а тим більше до голодаючих негрів, які на літаках не літають ?" - спитаєте ви
вірно !
а ще до чого тут Абрамович ?
хоча, вот саме Абрамович і більше всіх в темі...

.
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14.08.2022 00:55 Відповісти
Як же цей пістун задрав!
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14.08.2022 00:10 Відповісти
Вован, ти знову коксу нанюхався, зєлєдент?
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14.08.2022 00:11 Відповісти
Питання тільки навіщо брати на себе обов'язки ООН? Цей подвиг ніхто не помітить, а от зобов'язання які на себе взяли змусять виконати.
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14.08.2022 00:12 Відповісти
рашку не змушують, тільки руками розводять.
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14.08.2022 01:05 Відповісти
Чому ж не помітять? Агробарони, коли будуть переглядати свої офшорні рахунки, ще й як помітять! І ще так звані "зернотрейдери"...
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14.08.2022 02:19 Відповісти
Інвестори! про яких весь час так печеться боневтік. мабуть, його інвестори і не відпустили.

навіть не соромиться оголошувати, що його більше піпчить зерно, ніж долі українців, азовців.
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14.08.2022 08:39 Відповісти
Йди на#уй зі своєю кризою.
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14.08.2022 00:13 Відповісти
Да,Зеля,что,что,а язык у тебя ну очень натренирован!
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14.08.2022 00:16 Відповісти
А также дало возможность отменить парочку санкций для раши и дать попиариться кошельку Тупина и ФСБ Рабиновичу, ну и Хамоария подзаработал слегка
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14.08.2022 00:22 Відповісти
Мені цікаво, а коли воно працює президентом, якщо тільки відосики записує постійно?
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14.08.2022 00:22 Відповісти
а он думает,что в этом и есть его работа...
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14.08.2022 00:26 Відповісти
саме так і думає, бо інакше я не бачив би сьогодні в Ашані на самому видному місці три тома:
"Місяць війни", "Другий місяц війни", "Третій місяць війни" із його вдоволеною пикою на обкладинці

вже пішов шостий місяць війни...
будемо мати ПСС зє-Лєніна
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14.08.2022 01:04 Відповісти
я думала, Ви шуткуєте..а нє..то перЗедент нас тролить..

капець, по 380 сторінок брєда нарка у розділі ******** реалістичної документальної української літератури...

я то думаю, чому міносвіти рогами вперлось в перелік рекомендованої літератури для школярів...

а то вони місце під часи вивчення нєтлєнки від Зе звільняли...

капець!!! і які гонорари??? хто фінансував це видання у Фоліо в твердій (!) обкладинці??? держзамовлення??? в потім сопливить з екранів, що бюджет дирявий???
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14.08.2022 01:32 Відповісти
бюджет не дірявий, він не для всіх...
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14.08.2022 07:57 Відповісти
зате він нічогенько себе чухає..книжки по 170 грн за щтуку..поки їх три..трилогія 510 грн..а якщо помножити на все бібліотеки країни..нехилий підгін виходить
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14.08.2022 11:55 Відповісти
Малая земля Целіна Возрождєніє
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14.08.2022 02:23 Відповісти
І єто всьо о ньом !

"Малая ЗЄ, мля", "ЗЄлі, на", "Во, ЗЄліно рождєніє"
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14.08.2022 04:08 Відповісти
З рештою Єрмак якось впораєтся
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14.08.2022 00:28 Відповісти
ми єрмака не обирали.
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14.08.2022 01:06 Відповісти
от власне що ЯКОСЬ...
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14.08.2022 01:32 Відповісти
Правда зерно пішло не зовсім голодуючим неграм - але то таке. Потрібним людям - гешефт. Народу - "патріотизм".
Але оскільки народ не хоче Мудрішати - то залишається біль, кров і сльози
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14.08.2022 00:27 Відповісти
Это сейчас очень "важно"
Под ракетами зерно отгружать

Зерна хватает в Мире

Просто в Украине оно очень дешевое

Особенно теперь
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14.08.2022 00:30 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявляє, що розблокування українських портів для вивезення зерна вже дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи у світі. Джерело:
А виграти війну? Чи питання так не ставиться?
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14.08.2022 00:32 Відповісти
то не на часі..а ось голодуючі діти Африки..
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14.08.2022 00:39 Відповісти
І далі будуть голодувати. А зерно піде ситим спекулянтам
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14.08.2022 00:45 Відповісти
В Омані вони домовились посередині. Тільки Зеля не знав що
Херсон та Миколаїв це правоберіжжя.
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14.08.2022 06:33 Відповісти
Ні, хлопці, це просто конкретна ****. Вони там голодають,все, далі ідіоматичні обороти
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14.08.2022 00:39 Відповісти
Гостроту продовольчої кризи, такої кризи, що не даремно бояться приймати закон про зброю
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14.08.2022 00:42 Відповісти
зеля! ти тупо просYраєш країну! тож менше пафосу і ура-заяв і більше самокритики!
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14.08.2022 01:30 Відповісти
Він вже ії προςραл. Він вже не президент. Може їхати в Ростов.
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14.08.2022 06:29 Відповісти
в який ростов, в сізо його
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14.08.2022 08:41 Відповісти
ИДИ В ОТСТАВКУ!!! Спаситель хренов
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14.08.2022 01:32 Відповісти
спасун не може самовідставитись, бо кірдик прийде від хазяїна
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14.08.2022 01:51 Відповісти
Оно об Африке думает! А об Украине думать не пробовал!
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14.08.2022 01:40 Відповісти
І хліб в Україні по 20 гривень...
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14.08.2022 04:44 Відповісти
Український 34, білий 30, ви в ''столовке'' вр кушаєте? Це ''соціальн й'' хліб
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14.08.2022 09:39 Відповісти
ми не боти. ми тут з 2014-го року сидимо, а тебе вперше бачимо. пи*дуй звідси, ботяра.
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14.08.2022 08:43 Відповісти
Давай воюй падлюка а не гроші за зерно рахуй…..Що там в Песках розповідай?
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14.08.2022 06:54 Відповісти
питання до оманского ботсвано-гансько-гвінея-бісайського - де розблокування українських портів дало змогу знизити гостроту продовольчої кризи? в Україні? чи на зароблені гроші будуть побудовані ******* зарносховища, переробні підприємтсвата спеціальні запасники? немає віри в оманського... розстає, як роса на Сонці...
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14.08.2022 07:03 Відповісти
Так-так......Тому що були домовленності з гопниками кремля (без Британії,США,Польщі і ін ) по "зерну",відміна санкцій ( а для чого іїх тоді вводили,що б оманськийбидлоскот погрався) ...путін в відкриту шантажує світ : вомані все уже домовлено ......атепероманськікнурі знову репетують...санкції,санкції,...дайте зброю...каламойщиназ"їдає УКРАЇНУдожирає народ,ВОЇНІВ.....Нам буде ХАНА...як що не позбудемоськаламоя а інші самі порозбігаються....і даремно вже 6 місяців януович чекає на трон...
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14.08.2022 07:28 Відповісти
Скул Бас , какая у вас самокритика . Зеленский , как обычно, сделал ***** , пошёл на уступки , Оркам , а теперь пытается оправдаться . Где выигрыш Украины , это то ,что с масквы санкции сняли . По всем международным законам , они не могли блокировать порты . Украину опять ******* , преднамеренно или по не знанию , это вопрос ? . Но это тоже ***** , как с отводом войск и разменированию Ченгара
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14.08.2022 07:47 Відповісти
добробат з 95 кварталу на чолі з єрмком і нач .штаба арестовичем дало змогу вирішити гостру проблему на фронті.
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14.08.2022 07:49 Відповісти
тихо..Абдрістовича не чіпайте - він шукає гранатомет..
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14.08.2022 11:59 Відповісти
за добу від тупих жартів 95 кварталу загинуло багато орків.ще багато погибло від проповідей арестовича.нарешті ми маєм свою дієву зброю
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14.08.2022 07:54 Відповісти
Бутусов, а можна не публікувати відосіки та заяви цього ЗЕублюдка?????
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14.08.2022 08:10 Відповісти
Для більшості народу він давно вже не президент.
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14.08.2022 08:36 Відповісти
Клоун привел страну к катастрофе
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14.08.2022 08:32 Відповісти
Владимир Сухов e5dee246 , А вот тут ви помиляєтесь, Зебілів ЦН не цікавить Вони досить думають що Зеленский герой , а окруженя его , інколи вередує
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14.08.2022 09:05 Відповісти
Да не клоун , довел Украину к катастрофе , а виборцы Зеленского , Бойко , Януковича Я уверен , что когда все успокоется беженцы с Лугандона опять будут голосовать за ОПЖЗ
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14.08.2022 09:13 Відповісти
 
 