Росія затримує виплати контрактникам, яких відправили воювати в Україну, - ISW

Російські резервісти і члени "добровольчих" загонів повідомляють, що російська влада не виплатила раніше обіцяні кошти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Повідомляється, що російська влада призначала новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище, не забезпечували солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів або сигарет, не забезпечували похорон солдатів-добровольців, загиблих в бою, і залишали солдатів у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їхніх контрактів.

Кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Тим часом російські чиновники відправили контрактників, які відмовляються воювати після їхньої відправки в Україну, в спеціальні табори. Місця тимчасового ув'язнення розташовані в Попасній та Брянці Луганської області.

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