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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія затримує виплати контрактникам, яких відправили воювати в Україну, - ISW

херсон,рф

Російські резервісти і члени "добровольчих" загонів повідомляють, що російська влада не виплатила раніше обіцяні кошти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Повідомляється, що російська влада призначала новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище, не забезпечували солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів або сигарет, не забезпечували похорон солдатів-добровольців, загиблих в бою, і залишали солдатів у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їхніх контрактів.

Кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Тим часом російські чиновники відправили контрактників, які відмовляються воювати після їхньої відправки в Україну, в спеціальні табори. Місця тимчасового ув'язнення розташовані в Попасній та Брянці Луганської області.

Також читайте: Окупанти збільшують атаки біля Сіверська, щоб відвернути увагу від своїх операцій на півдні, - ISW

Автор: 

армія рф (17842) росія (66080)


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Топ коментарі
+16
Россия...
Ничего в ней не меняется, времена идут, а все, как и обычно.
До того момента, чтобы злобная, яростная тётка заорала в своей конторе на одноногого/однорукого/одноглазого терпилу с удостоверением "Участник..."
- Чё ты мне свою бумажку под нос суешь? Я ничё про твои льготы не знаю и знать не хочу. Кто тебя посылал воевать, с того и спрашивай!
осталось совсем немного. А так будет, потому что так в россии бывает после каждой войны, даже если она называется "специальная военная операция"
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14.08.2022 07:45 Відповісти
+13
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14.08.2022 08:05 Відповісти
+4
Знаємо ми тих туристів..
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14.08.2022 08:23 Відповісти
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Россия...
Ничего в ней не меняется, времена идут, а все, как и обычно.
До того момента, чтобы злобная, яростная тётка заорала в своей конторе на одноногого/однорукого/одноглазого терпилу с удостоверением "Участник..."
- Чё ты мне свою бумажку под нос суешь? Я ничё про твои льготы не знаю и знать не хочу. Кто тебя посылал воевать, с того и спрашивай!
осталось совсем немного. А так будет, потому что так в россии бывает после каждой войны, даже если она называется "специальная военная операция"
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14.08.2022 07:45 Відповісти
Насправді, змінюється. Вона сторіччя за сторіччям зменшується.
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14.08.2022 11:27 Відповісти
Надо уже их баб стерилизовать. Что бы больше не рожали такое говно. Братья сраные росиянские.
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14.08.2022 07:53 Відповісти
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14.08.2022 08:05 Відповісти
Это были всего лишь туристы

Из своей квартиры так быстро не бегут
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14.08.2022 08:14 Відповісти
Знаємо ми тих туристів..
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14.08.2022 08:23 Відповісти
затримка виплат має сенс, незабаром родичі отримають ладуКаліну
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14.08.2022 08:08 Відповісти
щоб ви всі виздихали, прокляті кацапи і ніяких виплат вашим гумозним самкам.
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14.08.2022 08:33 Відповісти
«Ми знаємо, що обіцяли 300 тисяч, гроші трохи затримаються інші, буде поки 30. Все одно це тільки пости охорони в лднр. Ну зараз так вийшло, що потрібні люди на передку, тому ось лопата і пара рукавичок, вони бу але це краще за нічого. Якщо захочеш додому, скажи капітану, чекай поки він напише рапорт, а в нього справ багато. Загон буде з нормальних пацанів з зони, можливо чеченців, а може бурити якісь. Якщо підірвешся - можливо подбаємо про матір. Ну все, уперед, за роїсю»
Вербовка кацапа в мобільному військкоматі біля генделя «роізя впєрдє» після літра водкиз сечею кореша
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14.08.2022 09:42 Відповісти
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.
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14.08.2022 11:30 Відповісти
Deneg net i nebudet
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14.08.2022 15:25 Відповісти
 
 