Росія затримує виплати контрактникам, яких відправили воювати в Україну, - ISW
Російські резервісти і члени "добровольчих" загонів повідомляють, що російська влада не виплатила раніше обіцяні кошти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)
Повідомляється, що російська влада призначала новобранців без досвіду на посади командирів на рівні роти або вище, не забезпечували солдатів достатньою кількістю їжі, боєприпасів або сигарет, не забезпечували похорон солдатів-добровольців, загиблих в бою, і залишали солдатів у віддалених районах Росії без транспорту додому після закінчення терміну їхніх контрактів.
Кілька добровольців заявили, що в підрозділах з ними поводилися гірше, ніж з рядовими контрактниками. Тим часом російські чиновники відправили контрактників, які відмовляються воювати після їхньої відправки в Україну, в спеціальні табори. Місця тимчасового ув'язнення розташовані в Попасній та Брянці Луганської області.
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Ничего в ней не меняется, времена идут, а все, как и обычно.
До того момента, чтобы злобная, яростная тётка заорала в своей конторе на одноногого/однорукого/одноглазого терпилу с удостоверением "Участник..."
- Чё ты мне свою бумажку под нос суешь? Я ничё про твои льготы не знаю и знать не хочу. Кто тебя посылал воевать, с того и спрашивай!
осталось совсем немного. А так будет, потому что так в россии бывает после каждой войны, даже если она называется "специальная военная операция"
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