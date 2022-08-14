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Новини Війна
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Десять літаків РФ застрягли в Німеччині через санкції

літак

На аеродромах Німеччини через санкції залишаються десять літаків, що належать російським власникам або контролюються РФ.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Як уточнюється, здебільшого йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів.

У Лейпцигу перебувають три Ан-124, у Кельні – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS.

Окрім того, за інформацією видань групи RND із посиланням на міністерство транспорту Німеччини, у Мюнхені застряг лайнер Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія - рішення про його подальшу долю має ухвалити власник.

Ці літаки не можуть залишити країну через санкції: ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

"Оскільки машини підлягають забороні на зліт та політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце", - пояснили у мінтрансі ФРН. При цьому відомство уточнило, що російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.

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Німеччина (7484) росія (66080) літак (2967) санкції (12117)


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шольц підсуєтиться..так само як з турбінами сіменс
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14.08.2022 07:41 Відповісти
нужно им тормоза подрезать, как в машинах, шоб не моги приземлитса!!! А вообще бесит что сняли санкции с этих пидоров на авиацию. Наоборт чем больше гражданских судов с кацапами разлбьется об землю - тем лутьше. И главно ешоб дети умирали. ****** кацапские личинки. смерть руским детям!!!!
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14.08.2022 07:42 Відповісти
в аду чертям же нада когото *********? ну вот детишки сгодятса
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14.08.2022 07:43 Відповісти
Вони й тебе, через твою руссскоязичну шелепу, можуть.
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14.08.2022 09:01 Відповісти
 
 