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Громадяни держави-терориста Росії не повинні користуватися шенгеном, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста.

Має бути гарантія, що російські вбивці та посібники державного терору не користуватимуться шенгеном. Не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить. Головне, щоб людина просто розрахувалася за товари", - зазначив Зеленський.

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Автор: 

віза (736) Зеленський Володимир (24339) санкції (12104)


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Топ коментарі
+17
Коли ти вже поголишся? Строїш з себе Че Гевару.
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12.08.2022 23:26 Відповісти
+17
Терорашисти взагалі не мають права на існування.
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12.08.2022 23:29 Відповісти
+12
Володимир Олександрович, чому Україна не забороняє на 50 років в'їзд в країну громадянам московії і бєлорусії?
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12.08.2022 23:32 Відповісти
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Коли ти вже поголишся? Строїш з себе Че Гевару.
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12.08.2022 23:26 Відповісти
Він все правильно тут каже... хоча я не його прихильник і за нього та за його слуг олігархів на виборах не голосував
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12.08.2022 23:32 Відповісти
що правильно воно каже? чому Україна не забороняє кацапам вїзд як тут пишуть років так на 50? ***** нам візовий режим з ними? любе кацапобидло повинно сидіти у своємо сральнику.
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12.08.2022 23:39 Відповісти
Правильно сере, та неправильно кладе.
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12.08.2022 23:40 Відповісти
с ***** він тепер (і перед тим) активно приймав граждан рифи... логіку премзедента поясни будь ла ска
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13.08.2022 00:06 Відповісти
уфф... англійська у тебе
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13.08.2022 00:08 Відповісти
Це ж від стиліста борода ))). Імідж ліплять йому такий))))
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13.08.2022 08:44 Відповісти
буба думает,шо перевоспитывает кацапню...ну бредить у нас не запрещено.
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12.08.2022 23:27 Відповісти
я бы ещё указом забороныв *********** читать буратину в оригинале...
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12.08.2022 23:31 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

Якщо ось це зараз не зупинити, України не стане. І героїзм ЗСУ потім не допоможе.
Мінкульт за бюджетні кошти робить таке: У Києві відбувся Всеукраїнський форум лідерів суспільної думки.
Звучить красиво, поки не переглянути деяких спікерів.

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12.08.2022 23:46 Відповісти
а оце - організатор збіговиська

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12.08.2022 23:49 Відповісти
так а де тут неправда? Серед всіх реальних кандидатів він - самий продажний проросійський політик був на той час. Фейковий образ від 5-го каналу ми не беремо до уваги, лише сутність цієї особи.
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13.08.2022 00:16 Відповісти
Кожне слово донія, як і ваше- брехня. Хочете спростувати, приводьте факти, а не плювання лайном.
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13.08.2022 00:45 Відповісти
Гнать всех старых политиков и политтехнологов В ШЕЮ , посадить всех президентов и премьер министров ( включая Кинаха)
‼️‼️‼️ Общалась с 30 летней женщиной из Луганска в Турции. Отец и мать умерли ( ПОЧЕМУ? аведь молодые были - а томущо Королевская и остальная пророссийская свита угробила и споила регион), она развелась и уехала 5 лет назад в Турцию с ребёнком пятиклассником . С тех пор ребёнок не учился в школе - мальчик работает в кафе. Украинские дипломаты не интересуются судьбами украинок и детей‼️Вышла замуж за турка, родила ещё ребёнка. Бывший муж погиб на войне ( сепар)
У МЕНЯ , блин, вопрос- сколько ещё будет терпеть Украина вороватых политиков и продажных политтехнологов ??! Во что они за 30 лет страну превратили ?

ПОЧЕМУ цука Королевская - депутат Рады.? Почему до сих пор депутаты запрещённых партий не лишены мандатов? Это из-за них вечная мышиная пророссийская возня в Украине
Карасева - на Гиляку !!! Ткаченко - на Гиляку!!! Олеся Дония- под зад
Ирину Фарион в министры УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ!!!
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13.08.2022 00:33 Відповісти
И ещё ‼️‼️‼️

пост в ФБ
🔸🔸🔸ТАМАРА ЯНІНА
МЕНІ 33 роки і я вдова воїна ВСУ

Пішов 9й рік війни, ви помітили?..

Пішов 5й місяць повномасштабки, чи не так?..

Я знаю, більшості цей мій пост не сподобається, бо тут багато "негативу, а його й так зараз вдосталь".

А позитиву я не маю. Я три місяці не можу поховати чоловіка, і мені болить.

Я маю 16 родин і кожна історія така, що фільми Голівуду просто відпочивають. І знаєте, що найболючіше в цих історіях?

Ці родини не цікаві державотворцям, вони їм не потрібні, ними з держслужбовців ніхто не цікавиться і не займається, про них навіть знати не хочуть.
‼️Бо родини загиблих героїв - це проблема, яку треба вирішувати, треба брати за них відповідальність, треба дбати і піклуватися - а це ж незручно, це ж треба щось робити, треба ж думати як то все організувати.
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13.08.2022 00:45 Відповісти
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13.08.2022 00:57 Відповісти
приїздіть і допомагайте.
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13.08.2022 11:18 Відповісти
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13.08.2022 11:18 Відповісти
Терорашисти взагалі не мають права на існування.
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12.08.2022 23:29 Відповісти
Solomon Samsonovich з розбитої ботоферми@SolomonSamsony4

Раніше я дивувався, нахєра і для кого було писати казки типу "Лєнін і брєвно", "сралін і дєті", про іпучих піонерів-героїв, шахтьоров, які видавали 600 норм вугілля...
А тепер побачив хню, яку вигадує зекоманда і пітушня, - і як зрозумів...
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12.08.2022 23:30 Відповісти
Ага. Мені особліво про супєрмаркєт сподобалося.
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13.08.2022 00:21 Відповісти
ьнебрите обдолбане чмоня..
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13.08.2022 11:20 Відповісти
+треба просити щоб США, Канада, Корея, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Тайвань Британія, також заборонили візи кацапам
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12.08.2022 23:31 Відповісти
Володимир Олександрович, чому Україна не забороняє на 50 років в'їзд в країну громадянам московії і бєлорусії?
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12.08.2022 23:32 Відповісти
Тому, що декому можна, але не безкоштовно. Касса знаходиться в ЗЄОПі.
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12.08.2022 23:45 Відповісти
Не вірю своїм очам!...
Невже доходить, що з ними не можна ні в чому домовлятись??
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12.08.2022 23:34 Відповісти
Ти з раші? Пішов за російським кораблем
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12.08.2022 23:39 Відповісти
завтра знову якусь хню про "мир і людяність" затягне...
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12.08.2022 23:41 Відповісти
I лишити громадянства всіх любителів Путани, та депортувати їх на історичну батьківщину в Рашку.
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12.08.2022 23:38 Відповісти
Правильно він каже, хоча це вже казав якийсь закордонний політик
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12.08.2022 23:39 Відповісти
Чому наші урядовці не примуть закон про заборону вїзду ВСІМ росіянам на територію Україні

А Зе за блок шенгену) це тупо

Ви їх блокуйте а ми подивимся що з цього буде)
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12.08.2022 23:41 Відповісти
попал в струю...?
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12.08.2022 23:41 Відповісти
А шо там з головою виборчого комітету єдиної Росії, депутатом госдуми РФ, Нєвзоровим?
Йому ЗЄ не те що в`їзд дозволив, але надав громадянство України.

А шо там з листами Арахамії щодо виводу з під санкцій "хароших" російських олігархів?
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12.08.2022 23:42 Відповісти
Тоді і Україна має повністю заборонити вїзд москалоті, повністю!!! А то ми з Європи вимагаємо, а самі москалям візи плануємо видавати... Це як розуміти??
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12.08.2022 23:44 Відповісти
Якби тільки візи. Декому з кацапів громадянство з барського плеча роздають.
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12.08.2022 23:47 Відповісти
а в 2019 році...з трибуни так здавалось все просто і прикольно...
барига наживається на війні... чомусь крим без бою віддали... донбас не чують ... офшори працюють....чарівні очі *****.... шаурма і булава....і неосяжні найвеличнійші плани і стрімкі грошові потоки...
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12.08.2022 23:45 Відповісти
А клоун не забув додати, що шенген лише для тих путінців, хто закине у єрмаківський общак - типу Абрамовича, Ротенберга і купи інших москалів, хто навіть зараз веде бізнес в Україні під захистом ОПи і кишенькових суддів.
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12.08.2022 23:48 Відповісти
фонд "Повернись живим" наносит защитную гравировку "Not for Sale" от зеленой плесени.....
видео: https://twitter.com/i/status/1556721043082985473 https://twitter.com/i/status/1556721043082985473


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12.08.2022 23:53 Відповісти
громадяни держави-терориста не повинні отримувати таке зручне для них громадянство України. Єто другоє, да? всіх харошенькіх і багатєнькіх русскіх вже паспортизував, тепер вже можна й брові насупити нє?
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12.08.2022 23:56 Відповісти
"Какая разніца на каком язикє говоріть єслі уліца хорошо заасфальтірована і освєщєна"
"Какая разніца под чьім памятніком встрєчать дєвушку"
*НАСЛІДКИ*
"Європа це не супермаркет де може бути какая разніца"
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12.08.2022 23:57 Відповісти
Почнемо з того, що батьки громадян держави-терориста повинні були користуватися презервативами.
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13.08.2022 00:01 Відповісти
так само i щури з #ОПУ не повиннi користиватися шенгеном.
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13.08.2022 00:01 Відповісти
ну блт, и в каком месте оно Черчиль? в том, что бухает, как свинья? или шо оно там делает.....
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13.08.2022 00:08 Відповісти
Чесно кажучи, міміка зелі, як-то не справляє враження осудної людини. Та то гаразд. Сама ініціатива? ну так собі. В ЄС почалася дискусія, яка русню, мало турбує. Злегка просвітив себе в темі, був здивований, що 70% кацапів не має закордонних паспортів. Для них це не актуально. Працювати в Польщу, а тим більше в Балтію, вони не поїдуть, ну хіба, що в гостi в Нарву, де росіян 70%. Полазив по форумах бажання їхати в ЄС немає, типf жарища, води немає і.т. д. в зиму їхати, то взагалі караул :тепла не буде, гарячої води не буде...., а може буде голод, і блохи з вошами. Загалом, не сильно там, дана заборона хвилює.
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13.08.2022 00:19 Відповісти
https://youtu.be/***********?t=221 Кілька кроків в історію. Шмарклю про отриманий безвіз для України
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13.08.2022 00:21 Відповісти
*****, какого же мерзавца привели к власти мерзавцы!!!
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13.08.2022 07:25 Відповісти
Аби жива була баба Ванга , то сказала б тобі придурку , в чому ти проїбав… Петрові сказала, так той зараз з офшорних бабосів гріхи відмолює, а ти так довбнем і здохнеш після Нобелівської премії
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13.08.2022 00:23 Відповісти
Про супєр маркєт гарно сказав. Чувствується шо знаток.
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13.08.2022 00:26 Відповісти
Сам клоун хоче видавати візи москалям, а Європі розказує що надавати! Клоун зелений, ти коли визнаєш офіційно росію державою-терористом? В нас же навіть офіційно війна росії не об'явлена, якщо хтось не знав!
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13.08.2022 00:38 Відповісти
Вы правы - война реально не объявлена.
Это помешает получать деньги из РФ, на государственном уровне.
То есть юридически Украина признает, что РФ проводит спецоперацию. Ну типо помогает Украине в борьбе с нежелательными элементами.
Повторю - юридически.
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13.08.2022 08:03 Відповісти
Терористи держави-терориста
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13.08.2022 03:20 Відповісти
Досить тріпатися! Чому в нас під час війни візовий режим з Росією? Чи це не війна, а спецоперація?
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13.08.2022 06:52 Відповісти
Россияне если и имеют право путешествовать то только по этапу в Сибирь.Это их законное историческое право.
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13.08.2022 07:04 Відповісти
Я с вас не нарадуюсь.
Нужно закрыть в РФ все посольства, в своих странах закрыть посольства РФ, своим гражданам запретить ездить в РФ, прекратить любые экономические отношения с РФ, и конечно не впускать к себе никого из РФ.
Вот это будет не просто, так называемая поддержка Украины как сейчас, а реальная.
То, что сейчас происходит - это торг с РФ, за счёт Украины, конкретно за счёт украинской территории и как следствие экономики и демографии. Те, кто этого не понимают, очень дорого за это заплатят.
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13.08.2022 07:59 Відповісти
Приїзжає одна з назначених зеленим на передову і розпочинає керувати....Це місто потрібно взяти і удержувати,бо приїде недогенералісімус і потрібна картинка для телемарафону.
Їй кажуть це неможливо,загинуне велика кількість Воїнів,а вона каже - нічого не знаю,щоб виконували те що я наказала!
До поки це буде? якась корабельна сосна керує!
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13.08.2022 08:19 Відповісти
Он ещё крутит на расее свои сериалы?
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13.08.2022 08:26 Відповісти
Коли вимагати від інших треба і самим щось робити : чому ВР не визнала рф країною терорист ? чому президент за два місяці не підписав закон про заборону ввозу книг з рф і білорусі ? чому російські ліберали окуповують наш інформ. простір ?
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13.08.2022 08:40 Відповісти
зате від інших вимагаємо признати спонсором тероризму
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13.08.2022 09:37 Відповісти
Огидне ЗЕлене рило
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13.08.2022 09:01 Відповісти
дослухати брєд наркомана, який корче з себе втомленого зольдата - не стало сил...

ще й враження що і цей відосик сам знімав - бо лапи з мордою в камеру постійно лізуть

це ж грьобаний іспанський сором, мати такого керманича країною...
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13.08.2022 09:36 Відповісти
 
 